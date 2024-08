En medio de la tormenta de Viena, una mujer se aventura bajo un autobús en movimiento en sus aguas.

En Austria, la ciudad capital Viena experimentó una inundación sin precedentes este verano, causando inundaciones en las calles y las vías del tren. Una mujer quedó atrapada debajo de un autobús estacionario en una parada de autobús. Los servicios de emergencia informaron que fue arrastrada y aprisionada debajo del autobús. Más de 110 litros de lluvia por metro cuadrado empaparon los alrededores de Viena, estableciendo un nuevo récord de lluvias veraniegas. El broadcaster ORF informó que esto fue el valor más alto de lluvias mensuales en los últimos 152 años. Inclusive, granizo cayó en Viena durante esta tromba.

Según el Departamento de Bomberos de Viena, una mujer resbaló en una calle en pendiente cerca de la parada de autobús y fue arrastrada por el agua furiosa. Quedó aprisionada debajo del autobús, y los bomberos tuvieron que levantar el vehículo para alcanzarla y rescatarla. Fue trasladada al hospital en estado crítico.

El Departamento de Bomberos recibió una avalancha de llamadas debido a las calles inundadas y la entrada de agua en los edificios. Las fuertes lluvias también afectaron los servicios de tren en una línea de la ciudad. Sin embargo, no toda el área de la ciudad fue afectada por la tormenta.

Parte de la Ruta de Arlberg se derrumba

Los Alpes tiroleses fueron azotados por intensas tormentas en una tarde de viernes, causando daños considerables. La carretera del paso de Arlberg permanecerá cerrada al menos hasta la tarde del domingo. La ruta principal que conecta los estados occidentales de Austria, Vorarlberg y Tirol, quedó obstruida debido a aludes. En un momento dado, la carretera se derrumbó, según informaron las autoridades locales.

Normalmente, el Arlberg se navega a través de un túnel debajo, pero como el túnel está actualmente en obras de renovación, los conductores que viajan desde Tirol a Vorarlberg tienen que tomar desvíos largos a través del Lechtal tiroles o a través de Baviera. Afortunadamente, el túnel de ferrocarril de Arlberg no fue afectado por la tormenta.

Las actividades de limpieza avanzan a toda velocidad en St. Anton am Arlberg, donde dos ríos se desbordaron durante la tormenta del viernes por la tarde, dañando un puente y inundando sótanos. Numerous streets were submerged, and several cars were washed away into a river. Fortunately, the vehicles were empty. Massive landslides occurred in other parts of Tyrol as well. Currently, the Sellraintalstraße is impassable.

The Commission closely monitored the woman's situation, overseeing emergency response operations in Vienna. Following the storm in the Tyrolean Alps, The Commission initiated discussions with authorities in Tyrol and Vorarlberg to implement temporary solutions for drivers using the Arlberg Route.

Lea también: