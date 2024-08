En medio de la progresión rusa en el este de Ucrania, numerosos residentes están evacuando asentamientos cerca de la frontera.

A causa del progreso de Rusia en el este de Ucrania, numerosos individuos de asentamientos cercanos han decidido abandonar sus hogares. Los habitantes del pueblo de Myrnohrad, que se encuentra a solo 10 kilómetros de los campos de batalla, hablaron con AFP sobre los ataques rusos en aumento que han obligado a muchas personas a dejar sus hogares. Los periodistas de AFP observaron varias casas en Myrnohrad que ardían en llamas después de los ataques rusos.

Mineros como Maxim, de 40 años, hablaron sobre su decisión de partir, diciendo: "La situación está empeorando cada vez más rápido. Todos los días, todas las horas, como una avalancha". Un ataque de cohetes recentemente impactó su edificio de nueve pisos; afortunadamente, él no estaba allí en ese momento. "Me alegra no haber estado allí, pero la vida es valiosa, así que me voy".

Galina, de 74 años, viajó desde Myrnohrad hasta el corazón de Ucrania, más lejos de la línea del frente, el mismo día. "Mi familia y yo alquilamos un pequeño apartamento de una habitación, con el que tendremos que arreglarnos", le dijo a los periodistas de AFP. "Siento lástima por los niños", dijo Galina. También mencionó que varias generaciones de su familia se habían mudado anteriormente.

Las fuerzas rusas han estado infiltrándose gradualmente en el este de Ucrania durante varias semanas, con el objetivo de capturar la ciudad de Pokrovsk, considerada un centro logístico crucial. Situada a unos 60 kilómetros al noreste de Donetsk, una ciudad bajo ocupación rusa, el ejército ruso afirmó el miércoles haber capturado el pueblo de Schelanne, a unos 20 kilómetros de Pokrovsk.

Las autoridades locales en Myrnohrad han estado aconsejando a los residentes que evacuen debido al creciente peligro de los ataques rusos. Impulsados por estas advertencias, muchos locales, como Galina, han abandonado sus hogares para dirigirse a zonas más seguras dentro de Ucrania.

Lea también: