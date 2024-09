- En medio de la agitación, el presidente de Venezuela optó por celebrar la Navidad.

En medio de una significativa crisis política en Venezuela, el presidente autoritario Nicolás Maduro adelanta la Navidad unos dos meses y medio. "Ya es septiembre y el aroma de la Navidad está en el aire. En agradecimiento al pueblo resiliente, voy a adelantar la Navidad al 1 de octubre por decreto", anunció durante un programa en vivo a sus seguidores. "La Navidad trae paz, alegría y seguridad".

No es la primera vez que Maduro adopta esta estrategia inusual para desviar la atención de los problemas apremiantes de Venezuela. Durante la pandemia de COVID-19 en 2020, la trasladó al 15 de octubre, y al año siguiente al 4 de octubre.

En esa ocasión, Maduro compartió un video del Palacio de Miraflores adornado con árboles de Navidad y decoraciones. La administración socialista suele distribuir paquetes de comida, como jamón, en los barrios pobres de Venezuela durante la temporada de Navidad.

Críticos acusan a Maduro de fraude electoral

Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, marcadas por acusaciones de fraude, el organismo electoral oficialista declaró a Maduro, quien lleva en el poder desde 2013, como ganador. Los críticos acusan al gobierno venezolano de fraude electoral y reconocen como vencedor a su candidato, Edmundo González Urrutia. El lunes, un tribunal, a solicitud de la fiscalía oficialista, emitió una orden de arresto contra el ex diplomático.

Estados Unidos y varios países de América Latina ya han reconocido la victoria de González. La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos también cuestionan los resultados oficiales de las elecciones. En Venezuela y en el extranjero, un gran número de opositores al gobierno ha salido a las calles Recently to protest against what they perceive as a manipulated election result.

Los cambios inusuales de fecha de Navidad de Maduro se ven a menudo como una forma de distraer de otros problemas internos. Durante las críticas y protestas posteriores al supuesto fraude electoral, el enfoque de la celebración de la Navidad se trasladó a convertirse en un tema de otros debates.

