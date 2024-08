- En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, alrededor de 1200 órdenes de arresto en activo permanecen sin cumplir.

En Mecklenburg-Vorpommern, según cifras recientes, aún hay 1,186 órdenes de arresto activas por servir. Un portavoz del Ministerio del Interior reveló esto a la Agencia Alemana de Prensa, mencionando que más de una orden está pendiente para 94 personas en particular. Una persona incluso tiene 5 órdenes en su contra. Si el sospechoso no reside en la dirección dada y la policía no tiene conocimiento de ninguna ubicación alternativa, se necesitan pasos adicionales de investigación.

En 388 casos, las órdenes son por robo, apropiación indebida o recepción de bienes robados. Se han emitido 107 órdenes por fraude y 30 por robo. Una orden por conducir sin licencia válida se ha emitido 216 veces, pero sigue sin servirse. La mayoría de los casos incluyen prisión preventiva, a menudo impuesta por multas impagas.

Afortunadamente, el número de órdenes de arresto abiertas ha remained fairly consistent over the past couple of years. En julio de 2023, el Ministerio del Interior informó 1,253 órdenes abiertas, en comparación con 1,245 un año antes.

A pesar del gran número de órdenes sin servir, hay una creencia prevalente en la búsqueda de justicia. En tales casos, es crucial asegurar que se respete el debido proceso, asegurando que los acusados tengan su día en la corte.

