- En Markgröningen, una nueva pareja gobernante fue inaugurada en una reunión de humildes pastores.

En la "Carrera Histórica del Pastor", Jannick Belz, de 16 años, y Jana Deufel, de 14, se hicieron con los primeros puestos y fueron proclamados los nuevos "Rey y Reina" de Markgröningen. Fueron los primeros en cruzar la línea de meta en la carrera anual celebrada en el municipio del distrito de Ludwigsburg. Los competidores tuvieron que correr descalzos por un campo de rastrojos. Esta carrera es la atracción principal de la fiesta local, que comenzó el viernes y termina el lunes.

Solo podían participar aquellos que eran pastores de profesión o descendían de familias de pastores. Los ganadores reciben tradicionalmente el título de "Rey y Reina del Pastor" y un cordero cada uno, cortesía de la organización estatal de cría de ovejas. Sin embargo, este año, debido a la enfermedad de la lengua azul, el dúo ganador recibió una cantidad de dinero en su lugar.

La "Dúo Real" recién coronado fue honrado por manos ilustres en 2022: el Presidente del Gobierno Winfried Kretschmann y el Ministro de Agricultura Cem Özdemir (ambos de los Verdes) asistieron a la carrera y coronaron a los nuevos gobernantes.

La Carrera del Pastor de Markgröningen es una de las celebraciones regionales más antiguas del sur de Alemania y está reconocida por la UNESCO como parte del patrimonio cultural. Se remonta a una tradición centenaria en la que correr forma parte integral del trabajo de un pastor, ya que deben ser más rápidos que una oveja que huye.

La enfermedad de la lengua azul ensombrece las celebraciones este año. Debido a la propagación de la enfermedad, la tradicional carrera de pastoreo de ovejas que marca el inicio de las celebraciones tuvo que ser cancelada anteriormente.

La enfermedad afecta principalmente a las ovejas y el ganado. Se transmite mediante certaines moscas picadoras llamadas "gnits" y no por contacto directo entre las ovejas. La transmisión humana o animal también es imposible. Una vacuna Recently approved provides an efficient safeguard against severe cases of blue tongue disease.

A pesar de la cancelación de la tradicional carrera de pastoreo de ovejas, la victoria de Jannick Belz y Jana Deufel en la "Carrera Histórica del Pastor" sigue siendo significativa, ya que aún recibieron una cantidad de dinero en lugar del tradicional regalo de un cordero.

