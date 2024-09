- En los últimos años, esa es la actividad en la que se ha dedicado la celebridad de televisión.

El 14 de septiembre, reaparece en la televisión a través de un combate de boxeo contra Regina Halmich (47). A lo largo de su carrera en el mundo del entretenimiento, que abarca más de cinco décadas, Steve R. (57) ha orquestado numerosos éxitos en la televisión. Su última emisión fue en la 55ª edición de "Batten Down the Hatches against Steve R." en diciembre de 2015. Desde entonces, se ha enfocado en proyectos de televisión detrás de escena.

"La Creación del Año"

De 2018 a 2020, el innovador programa "La Creación del Año" se emitió en Seven Six. Steve R. no solo presentó la idea, sino que también sirvió como productor. En "La Creación del Año", los inventores se enfrentaron en batallas. El público decidió la mejor innovación en la final. Un panel de expertos, incluyendo a Laura T. (36) y Joe W. (45), evaluó las invenciones presentadas. La tercera y última temporada se emitió el 29 de marzo de 2020.

"Campeonato Mundial de Headis" y "Fama Star"

En marzo de 2020, el evento deportivo de televisión "El 1er Campeonato Mundial de Headis por Equipos" le siguió. Este fue un torneo de "tenis de mesa con un giro" en el que los jugadores solo podían usar sus cabezas para golpear una pelota de goma hacia adelante y hacia atrás. Seis equipos, cada uno compuesto por un profesional de Headis y una personalidad famosa, compitieron entre sí. Eddie (53) presentó el evento. Hasta ahora, ha sido un show en vivo único.

En septiembre de 2020, comenzó "Fama Star" en Seven Six. En él, Carolin C. (44), Luke M. (35) y Teddy T. (41) seleccionaron y entrenaron a candidatos sin conocimiento previo de sus habilidades vocales. Los candidatos actuaron bajo una cúpula de vidrio a prueba de sonido. Tom N. (35), quien ganó el Concurso Europeo de Canciones en 2014 como Conchita Wurst, presentó el show. Después de la primera temporada en 2020, no hubo más episodios de "Fama Star".

"Concurso Europeo de Canciones de la Libertad" y "Freshly Roasted Daily"

Debido a la pandemia del coronavirus, el "Concurso Europeo de Canciones 2020" no pudo tener lugar. Steve R. desarrolló rápidamente un programa alternativo. En mayo, Seven Six transmitió el "Concurso Europeo de Canciones de la Libertad", o "FreedomESC", en horario estelar. Como productor, Steve R. describió el show como "el nacimiento de una nueva competición europea de canciones libre" antes de su emisión.

Menos de dos meses después del "Concurso Europeo de Canciones de la Libertad 2020", Steve R. anunció otro proyecto de televisión, pero no para su hogar de broadcasts de toda la vida, Seven Six. El entretenedor produjo el late-night show "Freshly Roasted Daily" exclusivamente para el servicio de streaming TVNow (ahora RTL+) a partir de noviembre de 2020. Después de que el show se trasladó a la televisión lineal en RTL, se discontinuó después de 40 episodios en abril de 2021.

"Torre de Buceo RTL", "Campeonato Mundial de Wok" y "Campeonato Mundial de Autoball"

En 2022, tres shows del establo de Steve R. regresaron. Mientras que el "TV total Wok-World Championship" (última emisión en noviembre de 2023) y el "TV total Autoball World Championship" continuaron emitiéndose en su antigua estación de televisión Seven Six, el legendario evento de buceo se trasladó a RTL hace aproximadamente dos años. Diez celebridades compiten en buceo individual y en parejas en buceo sincronizado. La tercera edición del formato de RTL se emitió en enero de 2024. La versión de RTL regresará a Seven Six como "TV Total Diving 2024" y será producida por Brainpool el 21 de septiembre de 2024.

Steve R. estuvo involucrado en el revival de "TV total" con el presentador Sebastian P. (47) desde noviembre de 2021 y como productor de "Batten Down the Hatches against a Star" desde 2018. A finales de 2023, Steve R. se retiró de la compañía Brainpool y su compañía de producción asociada Raab TV. El programa "American Ice Hockey" se emitió en febrero de 2024 bajo su supervisión. Steve R. y Brainpool comenzaron su colaboración para "TV total" y Raab TV en 1998. Desde 2024, Brainpool tiene los derechos exclusivos de los formatos de Raab bien conocidos como "TV total", "Batten Down the Hatches against a Star" o "Batten Down the Hatches against the Best". Mientras que "TV total" y "Batten Down the Hatches against a Star" continúan emitiéndose en Seven Six sin la participación de Steve R., "Batten Down the Hatches against the Best" se emite en RTL con un concepto ajustado desde 2024. Incluso el programa discontinuado "Shaming or Paying Up" se trasladó a RTL.

Sin embargo, desde que dejó Brainpool, Steve R. no ha estado ocioso. Junt

Los rumores sobre el regreso del famoso presentador de televisión se desataron gracias a Raab en persona. En la primavera, el entretenedor dio a entender en un enigmático video de Instagram que podría regresar junto a Elton. Luego, reveló una noticia sorprendente: aún tenía asuntos pendientes - un rematch contra la ex campeona mundial de boxeo Regina Halmich, a quien desafió a otro combate. Halmich aceptó: "Primero, la mala noticia: Stefan solo volverá si me enfrenta en el ring. Y ahora, la buena noticia: no tengo nada mejor que hacer el 14 de septiembre. ¡Estamos listos para un rematch!". El presentador de 47 años también compartió con el periódico "Bild": "Sabe que es emocionante y un gran aumento de audiencia. Solo volverá por este combate. Quiere dejar un legado duradero". Aún se desconoce qué camino tomará Raab en su carrera después del combate de boxeo.

Según sugiere la revista de medios "DWDL", RTL busca colaborar con Stefan Raab más allá del evento de boxeo. Se informes que RTL Alemania está comprometida a invertir al menos 90 millones de euros en la productora de Raab y Rosemann, según el periódico "Bild". Raab habría ideado un nuevo formato para RTL. El programa, previsto para emitirse la semana siguiente al combate, busca descubrir a un sucesor que continúe con la legado televisivo de Raab. Además, según "DWDL", se rumorea que Raab está enfocado en su gran pasión por el Festival de la Canción de Eurovisión (ESC) y tiene planes para organizar la ronda de clasificación alemana.

Después del anuncio del combate de boxeo, los fans comenzaron a ansiar el regreso de Steve R. a la televisión. Para mostrar su apoyo, se les animó a pulsar la estrella en el sitio web de RTL.

El próximo show de RTL, que busca descubrir a un sucesor que continúe con el legado televisivo de Raab, ha generado curiosidad entre los fans. Están emocionados por ver quién emergerá como la nueva cara del entretenimiento televisivo de Steve R. durante años.

