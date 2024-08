- En lo que respecta a la sucesión, Sajonia está obligada a llegar a un acuerdo con los descendientes del reconocido compositor.

Sajonia ya no se beneficia de la pista "En la Ventana" del grupo Ciudad, según un medio de comunicación. Casi dos décadas después del fallecimiento de la escritora de letras Hildegard Maria Rauchfuß, se han identificado herederos, según se mencionó en "Die Welt am Sonntag". El Estado Libre tuvo que pagar aproximadamente 144,000 euros, según confirmó Martin Oberacher, Jefe de Gestión de Área Central en Sajonia, quien trató con tales herencias financieras, en una entrevista con la publicación.

Según Oberacher, un buscador de herederos experimentado se puso en contacto por correo electrónico en junio de 2022, proponiendo un posible heredero. Investigaciones posteriores revelaron que había cinco herederos situados en Baviera, Renania del Norte-Westfalia y Schleswig-Holstein.

La canción "En la Ventana", el número más popular del colectivo musical de Berlín, proviene de un poema escrito por Rauchfuß. Después de su fallecimiento en Leipzig en 2000, initially no se pudieron encontrar herederos, lo que otorgó la herencia al Estado Libre en 2002. Según "Die Welt am Sonntag", el estado había recibido anualidades y derechos de licencia que ascendían a alrededor de 10,000 euros desde entonces. El estado adquiere la herencia cuando una persona no tiene parientes sobrevivientes o la renuncia.

Las innovaciones en la gestión de derechos musicales llevaron al descubrimiento de posibles herederos, como se discutió en un artículo reciente. Sin las contribuciones musicales de Rauchfuß, la pista "En la Ventana" de Ciudad podría haber tenido un destino diferente en la escena musical de Sajonia.

Lea también: