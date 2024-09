En las últimas encuestas, Pistorius está liderando significativamente, mientras que Lindner y Scholz están muy por detrás.

A pesar de algunos contratiempos menores, Boris Pistorius continúa liderando: muchos individuos ven al país en buenas manos con el ministro de Defensa. Los políticos de la Unión ocupan los segundos, terceros y cuartos lugares, ninguno de ellos es Merz, el líder de la CDU. En la región este, solo unos pocos políticos son más populares que Sahra Wagenknecht.

El SPD espera ansiosamente la decisión del ministro de Defensa Boris Pistorius sobre si buscará un escaño en el Bundestag. Esta decisión podría influir en si las discusiones sobre un posible cambio en Olaf Scholz como próximo candidato a canciller del SPD vuelven a cobrar fuerza. La encuesta RTL/ntv Trendbarometer sitúa a Pistorius en lo más alto con una ventaja considerable. En primer lugar, es el socialdemócrata más popular.

En la encuesta del Instituto Forsa para RTL y ntv, se preguntó a los participantes qué políticos consideraban que tenían el país en "buenas manos". Las respuestas iban de 0 ("en absoluto en buenas manos") a 100 ("completamente en buenas manos"). Con 55 puntos, Pistorius lidera, aunque ha bajado dos puntos desde junio. El ministro presidente de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst, también puntúa 49 puntos, empatado con el jefe del gobierno de Schleswig-Holstein, Daniel Günther.

El líder de la CSU y ministro presidente de Baviera, Markus Söder, ocupa el cuarto lugar con 42 puntos, empatado con su puntuación de junio. Friedrich Merz gana dos puntos y ocupa el sexto lugar con 36 puntos. El aumento del apoyo a Merz coincide con el creciente apoyo a él como preferido para canciller. Con cuatro políticos de la Unión en los seis primeros, Merz, como líder de la CDU, puede estar satisfecho. Sin embargo, el alto apoyo a Wüst y Söder plantea preocupaciones sobre por qué solo el líder de la CDU debería ser considerado para la cancillería.

Los Verdes registran una pérdida - con la política femenina más popular

Los políticos de los Verdes Cem Özdemir, Robert Habeck y Annalena Baerbock pierden tres puntos cada uno y ocupan los séptimos, octavos y novenos lugares. Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores, sigue siendo la mujer más popular entre los políticos de alto nivel, con 32 puntos en el noveno lugar. La sigue la ministra del Interior federal, Nancy Faeser (26 puntos, 14º lugar), la presidenta de la BSW, Sahra Wagenknecht (25 puntos, 16º lugar), la presidenta del SPD, Saskia Esken (22 puntos, 17º lugar), y la presidenta de AfD, Alice Weidel (16 puntos, 18º lugar).

Weidel y su copresidente, Tino Chrupalla, ganan tres puntos cada uno y superan a otros políticos de los veinte primeros. El líder de AfD de Turingia, Björn Höcke, no gana puntos pero logra mantenerse en los veinte primeros, con 9 puntos.

Lindner y Scholz sufren pérdidas

El mayor perdedor es el líder del FDP y ministro federal de Finanzas, Christian Lindner, whose score decreases by 6 points, resulting in a drop to 25 points and 15th place. His party colleague and Federal Justice Minister Marco Buschmann, in 13th place with 28 points, surpasses Lindner.

Federal Chancellor Olaf Scholz suffers a 5-point loss and now ranks 11th with 30 points, one point ahead of SPD general secretary Kevin Kühnert. SPD leader Lars Klingbeil remains unchanged at 37 points in fifth place, while the SPD's Federal Health Minister Karl Lauterbach drops 3 points to 31 points and 10th place.

Regarding the decisions on upcoming chancellor candidacies, only Federal Minister of Economics Robert Habeck can be somewhat content: Green Party supporters rate Habeck at 77 points, Baerbock at 71 points, and Federal Minister of Agriculture Özdemir at 62 points. This provides Habeck with more backing for his expected candidacy for his party.

The situation is less clear for the SPD. Pistorius leads with 72 points, but Scholz is close behind with 68 points. Klingbeil also leads with 65 points. The internally controversial co-chairwoman Esken only receives 45 points.

Among Union supporters, Merz has to settle for 62 points. Söder is clearly in the lead with 80 points. Wuß ranks third with 68 points, and Günther ranks fourth with 63 points. The CSU leader Söder is likely to see further motivation in these scores, considering his recent expressions of interest in a chancellor candidacy.

As with previous rankings, except for Wagenknecht and AfD politicians, all top politicians in the East score significantly lower. Pistorius leads with 47 points, followed by Söder with 38 points, Söder (36) and Günther (37 points) come next. BSW founder Wagenknecht is also among the top 5 in the East with 36 points.

Alice Weidel ranks sixth among respondents in the new federal states with 31 points, her co-chairman Chrupalla scores 27 points. The far-right extremist Björn Höcke scores 20 points, which is closer to the federal average and even one point ahead of Baerbock. The last-placed Saskia Esken in the East scores 15 points.

Durante las elecciones en Turingia y Sajonia, AfD y BSW mostraron una fuerza significativa. La preferencia entre los simpatizantes de estos partidos varía enormemente en comparación con los simpatizantes de otros partidos. Weidel obtiene 72 puntos, Chrupalla 59 y Höcke 53 entre los simpatizantes de AfD. Wagenknecht, por otro lado, lidera entre los simpatizantes de BSW con una puntuación de 79 puntos.

Surgen claras imágenes adversarias: los políticos de Los Verdes son fuertemente criticados por los simpatizantes de AfD. Esken, Faeser, Scholz, Lauterbach y Klingbeil también enfrentan bajas puntuaciones.

El único político de un partido establecido que recibe puntuaciones similares tanto entre los simpatizantes de BSW y AfD como a nivel nacional es el líder de la CDU, Söder. Recibe 40 puntos de los simpatizantes de AfD y una impresionante puntuación de 43 puntos de los simpatizantes de BSW. Estas cifras podrían resultar beneficiosas en la candidatura de Söder para ser el candidato a canciller de la Unión.

Los datos de la encuesta RTL/ntv para el ranking de políticos fueron recopilados por el instituto de investigación de mercado y opinión Forsa en nombre de RTL Alemania del 4 al 6 de septiembre. La muestra consistió en 1532 encuestados.

