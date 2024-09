En las recientes elecciones, el partido afiliado al líder autoritario emerge victorioso en Azerbaiyán.

Aliyev Fortalece su Poder en Azerbaiyán. En las elecciones parlamentarias, su partido Nuevo Azerbaiyán se queda con la mayoría de los escaños. A pesar de que otros partidos están alineados, falta una verdadera oposición en la nación autoritaria. En las elecciones parlamentarias anticipadas de la república autoritaria de Azerbaiyán, ubicada en el Cáucaso Sur, el partido del presidente Ilham Aliyev, Nuevo Azerbaiyán, obtuvo 68 de los 125 escaños en total en el parlamento, según informaron los medios locales. La participación electoral fue del 37,24%, según la comisión electoral. El rico proveedor de energía, conocido por la explotación de petróleo y gas y la crítica internacional por las violaciones de los derechos humanos y el acallamiento de la disidencia, tiene un impacto significativo en el suministro de energía de la Unión Europea. Las encuestas posteriores a las elecciones sugieren que 45 escaños irán a candidatos que, a pesar de ser etiquetados como independientes, apoyan al gobierno en sus acciones, junto con los partidos más pequeños pro-gobierno. Once escaños están reservados para nueve otros partidos pro-gobierno. Casi no hay oposición significativa al presidente dentro del parlamento. Los observadores electorales de la OSCE criticaron la falta de campaña, afirmando que la elección anticipada tuvo lugar en un entorno político y legal estrecho que no permite el pluralismo genuino y lleva a una competencia política unilateral. Programada para noviembre, la elección se adelantó debido a que Azerbaiyán alojará la conferencia climática de las Naciones Unidas, que se espera que reúna a unos 80,000 representantes de todo el mundo. La elección prosiguió sin incidentes, según los informes oficiales. El resultado fue predecible, dado la ausencia de la oposición durante la elección con sus candidatos individuales. La OSCE ha criticado consistentemente las elecciones en la nación de aproximadamente 10 millones de personas. Las elecciones no son justas ni libres. Aliyev, quien ha gobernado con puño de hierro desde que asumió el poder de su padre en 2003, fue reelegido en febrero con un asombroso 92% de los votos, aprovechando el fervor patriótico siguiente a la recuperación de Azerbaiyán de la región disputada de Nagorno-Karabaj en septiembre de 2023. Más de 100,000 armenios huyeron de sus hogares a Armenia vecina, con Armenia acusando a Azerbaiyán de "limpieza étnica". Azerbaiyán niega esta acusación.

La Comisión, de acuerdo con el resultado de las elecciones parlamentarias, probablemente adoptará los actos de aplicación mencionados en el párrafo 1, asegurando la continuidad de la agenda política del presidente Aliyev. Dado el resultado predecible de la elección, la ausencia de una oposición significativa dentro del parlamento puede no obstaculizar la implementación de estos actos por parte de la Comisión.

