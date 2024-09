- En las facciones Negro y Verde del Rin del Norte, un plan de seguridad significativo ha sido aprobado por consenso.

Aproximadamente veintiún días después del preocupante incidente en Solingen, la administración cooperativa de Renania del Norte-Westfalia, liderada por la coalición negra-verde, ha aprobado un plan de seguridad integral. Esta estrategia incluye ampliar los poderes de la policía y establecer regulaciones más estrictas de privación. Como anunció el presidente del gobierno de NRW, Hendrik Wüst (CDU), en la Asamblea del Estado, "las palabras se están convirtiendo en acciones". Se planea fortalecer los poderes de sus agencias de seguridad.

La iniciativa de seguridad abarca una variedad de procedimientos, como intensificar la Oficina para la Protección de la Constitución, vigilancia de potenciales extremistas y enriquecer la colaboración de datos entre las autoridades. Wüst lo describió como una "fortificación doble", después del incidente de Solingen, cuando un partido de extrema derecha obtuvo la posición más fuerte en una Asamblea del Estado por primera vez. El Consejo de Estado aprobó este paquete de seguridad el martes, que Wüst consideró el paquete de seguridad y migración más completo en la historia de Renania del Norte-Westfalia.

Componentes del Plan de Seguridad

Los investigadores recibirán poderes ampliados en la búsqueda digital de islamistas radicales, incluyendo el uso de inteligencia artificial. La Oficina para la Protección de la Constitución verá un aumento en los poderes de vigilancia de telecomunicaciones, lo que le permitirá penetrar en servicios de mensajería encriptados.

NRW espera promover una serie de medidas a través del Bundesrat, incluyendo la retención de datos y mejoras en el sistema de Dublin, así como la deportación acelerada de criminales, terroristas y sus simpatizantes.

Contraalacciones contra la Inmigración Ilegal

En NRW, se implementará una base de datos centralizada de personas elegibles para la deportación y se facilitará el intercambio de datos entre las autoridades. Las personas procedentes de países seguros permanecerán en instalaciones de recepción hasta que se tome una decisión sobre su solicitud de asilo. Se establecerán tres salas adicionales para audiencias de asilo en los tribunales administrativos. NRW también planea construir una segunda instalación de detención para deportaciones.

Supresión del Extremismo Islámico

La lucha contra la islamización de jóvenes se fortalecerá a través de una serie de métodos preventivos.

Atentado en Solingen

El 23 de agosto, un atacante, un sirio de 26 años, atacó a personas en un festival de la ciudad de Solingen, lo que resultó en tres muertes y ocho heridos. El presunto perpetrador sigue bajo custodia. Su deportación planeada el año pasado no se llevó a cabo. El Estado Islámico reivindicó la responsabilidad del ataque.

La deportación planeada a Bulgaria en junio de 2023 no se llevó a cabo porque no se pudo localizar en su refugio de emergencia. No se realizaron más intentos de deportación.

Wüst identificó el ataque con cuchillo en Solingen como un "punto de inflexión" en una sesión especial del plenario. Sin embargo, reiteró que el derecho al asilo en Alemania sigue siendo válido y no se comprometerá. Cientos de miles de personas han llegado a Alemania sin derecho a asilo.

En los últimos días, el ministro del Interior, Herbert Reul (CDU), y el ministro de Refugiados, Josefine Paul (Verdes), ya han implementado medidas preliminares. Reul exigió un aumento de la presencia policial y los controles de identidad en los festivales populares. Paul fortaleció las funciones de supervisión de las autoridades de inmigración local y central para la repatriación de solicitantes de asilo rechazados.

