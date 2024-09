En las etapas finales del juego, Kirk Cousins orquesta una victoria, impulsando a los Atlanta Falcons más allá de los Philadelphia Eagles en su encuentro de fútbol el lunes por la noche.

Con un déficit de 6 puntos y 1 minuto y 39 segundos restantes en el reloj, el mariscal de campo veterano permaneció tranquilo, guiando a los Falcons en un viaje de 70 yardas que culminó en un pase de touchdown de 7 yardas a Drake London con 34 segundos restantes en el partido.

Younghoe Koo anotó el punto extra decisivo a pesar de la penalización por conducta antideportiva de London.

De vuelta en el campo para los Falcons solo por segunda vez desde que se recuperó de una lesión en el ligamento cruzado anterior sufrida en octubre con los Minnesota Vikings, Cousins entregó la guía veteranía que el equipo había ansiado. Después de una debutada menos que impresionante ante los Steelers, Cousins entregó exactamente lo que los Falcons habían pagado en ladrive ganadora.

A pesar de sentirse menos que satisfecho con su rendimiento, el de 36 años ve el triunfo del lunes como un posible punto de inflexión para la temporada.

"Todavía no estoy del todo allí. No me sentí lo suficientemente agudo, preciso hoy. Necesito mejorar", Cousins comentó después del partido.

"Pero espero que esa última drive nos dé un impulso para la próxima semana y podamos construir sobre eso.

"Estoy contento con cómo terminamos esta noche, pero aún hay mucho margen de mejora".

En elogio de Cousins, el entrenador en jefe de los Falcons, Raheem Morris, anunció, "Apareció y hizo jugadas cuando más importaban esta noche."

Cousins culminó la noche con 20 pases completados de 29 intentos para 241 yardas y dos touchdowns, coronados por un pase de touchdown de 41 yardas a Darnell Mooney en el tercer cuarto.

Balón suelto crucial

Sin embargo, el rendimiento de Cousins durante el partido no estuvo exento de errores, y los Eagles tuvieron la oportunidad de asegurar la victoria en el último cuarto.

El nuevo corredor de los Eagles, Saquon Barkley, dejó caer un pase fácil hacia el final del cuarto cuarto, un error que resultó decisivo. El pase de Hurts fue a Barkley, pero en lugar de aprovechar el tiempo restante, los Eagles tuvieron que optar por un field goal.

El balón suelto de Barkley abrió una oportunidad para Cousins y los Falcons, que la aprovecharon con avidez.

Después de la drive ganadora en el último momento de los Falcons, el pase de Hurts acabó en las manos de Jessie Bates, lo que culminó en celebraciones emocionantes desde el banquillo de los Falcons cuando el reloj marcó cero.

Los Falcons (1-1) ahora miran hacia adelante para recibir a los Kansas City Chiefs (2-0) el 22 de septiembre, con la intención de llevar esta inercia a sus próximos partidos.

Mientras tanto, los Eagles (1-1) viajan a Nueva Orleans para enfrentarse a los Saints (2-0) en un partido caliente, buscando revertir su suerte.

La victoria emocionante de los Falcons sobre los Eagles ha vuelto a encender la pasión de Cousins por el deporte. Él expresó, "Quiero construir sobre este momento y seguir mejorando".

