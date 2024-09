En las elecciones de Turingia, Höcke tampoco logró un voto directo en Greiz.

Después de dos intentos infructuosos, Hoecke no logró obtener un boleto directo al Parlamento del estado de Turingia en Eichsfeld. Sin embargo, logró colarse a través de la lista estatal, convirtiéndose en el líder del grupo parlamentario en ambas ocasiones. Recientemente, enfrentó otra derrota en Greiz, lo que lo dejó sin más opción que confiar en su posición en la lista para un posible regreso. Si se utiliza o no esta lista depende de los resultados de las elecciones por circunscripción en las otras 43 circunscripciones. Según las predicciones actuales, el AfD podría obtener 32 escaños en el nuevo Parlamento de Erfurt, pero si ganan estos escaños a través de victorias directas, la lista no será necesaria.

En su día libre, Hoecke decidió asistir a un evento local el domingo. A pesar de la derrota en Greiz, Hoecke mantiene la esperanza de un posible regreso a través de la lista estatal.

