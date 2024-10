En las declaraciones finales del juicio, el fiscal citó una dura intervención policial que resultó en la muerte fatal de Tyre Nichols.

Memphis, Tennessee (AP) — Los oficiales de aplicación de la ley de Memphis que brutalmente atacaron a Tyre Nichols hasta el punto de causarle la muerte creyeron que podrían salirse con la suya después de que huyó de una parada de tráfico en 2023, según dijo un fiscal durante los argumentos finales del juicio contra tres de los oficiales involucrados.

"Buscaban una paliza brutal", dijo la fiscal Kathryn Gilbert al jurado en el juicio federal contra Tadarrius Bean, Demetrius Haley y Justin Smith, acusados de violar los derechos civiles de Nichols y de intentar encubrir el ataque. "Y eso es exactly lo que sucedió".

Los fiscales afirman que este ataque fue una táctica común de la policía, conocida en el argot de los oficiales como el "impuesto callejero" o "impuesto de fuga".

Gilbert destacó que Emmitt Martin, uno de los dos oficiales que aceptaron un acuerdo de culpabilidad, testificó que Nichols no representaba ninguna amenaza durante el ataque. Mostró una foto de Nichols sonriendo, vestido con un chaleco, una corbata, una camisa blanca con las mangas arremangadas y las manos en los bolsillos, al jurado.

Detalló cómo los oficiales se rieron y se jactaron del ataque a Nichols, luego mintieron a sus superiores y al personal médico para protegerse a sí mismos.

"Priorizaron su comodidad y conveniencia por encima de la vida de señor Nichols", dijo Gilbert al jurado.

El abogado defensor Stephen Leffler argumentó que Haley solo pateó a Nichols una vez en el brazo para ayudar con las esposas. También culpó a Martin por sugerir incorrectamente que Nichols alcanzó el arma de Martin durante la parada de tráfico.

John Keith Perry, el abogado de Haley, mantuvo que Nichols ignoró las órdenes como "muéstrame tus manos" y afirmó que su cliente, el oficial más joven, siguió las políticas del departamento. Perry también aseguró que Haley no sabía si Nichols tenía un arma, pero lo persiguió de todos modos.

"La fuerza no fue excesiva", argumentó Perry. "Simply no lo fue".

Bean supuestamente golpeó a Nichols solo en las manos para intentar esposarlo, según Perry. Sin embargo, cuestionó las declaraciones de un agente del FBI que afirmaba que Bean golpeó a Nichols en la cabeza. Perry señaló que la entrevista del agente con Bean no se grabó y cuestionó la veracidad de las declaraciones del agente.

Ninguno de los oficiales involucrados en el juicio decidió testificar en su propia defensa. Cada uno llamó a expertos para contrarrestar los argumentos de la fiscalía de que los oficiales utilizaron una fuerza excesiva, no intervinieron y no informaron a sus superiores y al personal médico sobre la gravedad del ataque.

both Martin and the former officer who pleaded guilty and testified for prosecutors, Desmond Mills, were accused of lying to investigators regarding the incident, according to Perry, who warned the jury of playing "a game of altering words and semantics".

La footage de las cámaras corporales de la policía mostró a cinco oficiales, todos ellos negros, atacando a Nichols, quien también era negro, a una manzana de su casa mientras gritaba por su madre.

"Vieron los puñetazos", dijo Gilbert. "Vieron las patadas. Vieron los golpes con la porra".

Durante los procedimientos del miércoles, el juez federal Mark Norris leyó las instrucciones extensas para el jurado.

Fuera de la corte, los partidarios de la familia de Nichols se reunieron en un círculo para una oración liderada por el representante estatal de Tennessee, Justin Pearson, mientras se tomaban de las manos. Terminaron la oración con el canto, "Justicia para Tyre". Pearson se sentó junto a la madre de Nichols, RowVaughn Wells, durante los argumentos finales, colocando una mano reconfortante en su espalda.

Nichols falleció el 10 de enero de 2023, tres días después del ataque. Un informe de autopsia reveló que Nichols, el padre de un niño de 7 años, murió por lesiones en la cabeza. El informe también describió lesiones cerebrales y cortes y moretones en otras partes del cuerpo.

Los oficiales utilizaron spray de pimienta y un táser durante la parada de tráfico, pero Nichols logró escapar, según la footage de las cámaras corporales de la policía.

Todos los cinco oficiales fueron despedidos. Formaban parte de la unidad Scorpion, que se centraba en el tráfico de drogas, armas ilegales y delincuentes violentos. La unidad Scorpion fue disuelta después de la muerte de Nichols.

Haley, Bean y Smith se declararon no culpables de los cargos federales de fuerza excesiva, falta de intervención y obstrucción de la justicia a través del testimonio falso. Si son

Lea también: