- En la tercera ronda, la victoria es para Niemeier, equipado con bolsas de hielo.

Julia Niemeier luchó contra el intenso sol de mediodía de Nueva York con paños fríos en la cabeza y se deleitó al superar la prueba del calor. Por primera vez en dos años, la tenista profesional de Dortmund de 25 años ha avanzado a la tercera ronda de un torneo importante. Derrotó a la competidora japonesa Moyuka Uchijima 6-4, 6-0 durante el US Open.

"Es bastante impresionante llegar a la tercera ronda", expresó Niemeier en Sportdeutschland.TV. "Estoy emocionada de haber podido mantener la ventaja en el segundo set".

Fin de la racha negativa

Niemeier tomó el control desde el principio en temperaturas que alcanzaban los 34°C y eliminó a Uchijima, quien había derrotado previamente a Tamara Korpatsch. Niemeier ahora se enfrentará a la campeona olímpica Zheng Qinwen de China o a la rusa Erika Andrejewa. Sin embargo, su amiga cercana Eva Lys no pudo avanzar más allá de la segunda ronda con una ajustada derrota de 2-6, 6-1, 5-7 ante la checa Marie Bouzkova.

Niemeier llegó sorprendentemente a los cuartos de final de Wimbledon y a la cuarta ronda del US Open en 2022. Sin embargo, luego decayó, cayendo al puesto 175 del ranking mundial, antes de recuperarse esta temporada. Actualmente, está en el puesto 101 y se espera que vuelva a entrar en el top 100 después del US Open. "No fue fácil, pero es gratificante saber que hemos mantenido el rumbo", dijo. "Tengo un equipo que siempre ha creído en mí. Es fantástico poder devolverles el favor ahora".

Niemeier sobre su evolución: "Una jugadora completamente nueva"

"Soy una jugadora completamente diferente, una persona completamente diferente", describe Niemeier su evolución desde su ascenso hace dos años. "He crecido como jugadora y como persona". Ve el tenis "desde una perspectiva completamente nueva" gracias a su entrenador Michael Geserer, quien comenzó a entrenarla principalmente al final del año pasado. "Julia es un talento increíble, tiene un gran potencial", comentó su compañera Lys.

Niemeier controló el ritmo del partido, con la mayoría de los puntos decididos por sus tiros victoriosos o los errores de Uchijima. En el 4-3, pareció tratar una ampolla en su pie izquierdo con ungüento y vendajes, y miró su cuaderno, como había hecho antes. Ambos jugadores utilizaron aire fresco de una manguera y toallas frías para combatir el sol abrasador.

Un pequeño error de revés de Uchijima dio a Niemeier el servicio de su oponente y aseguró el primer set 6-4 en 61 minutos. El desafío de Uchijima

