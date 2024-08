- En la señal del cabrito

Después de ganar su segunda medalla de oro en París, Simone Biles orgullosamente levantó un pequeño amuleto de chivo que colgaba de su collar ante las cámaras. "Goat", abreviatura de "Greatest Of All Time", es como se refiere la estadounidense de 27 años, ya que ha ganado más medallas que cualquier otra gimnasta. En su deporte, Biles es la mejor de todos los tiempos, y la pieza de joyería en 3D, adornada con más de 540 diamantes, tiene un significado especial para ella. Antes de las competiciones, el animal le recuerda sus logros anteriores, reveló Biles después de ganar el all-around: "Me dice, 'Puedes hacerlo, lo has hecho antes'".

Biles estrenó por primera vez un chivo brillante en su maillot en los Campeonatos Nacionales de EE. UU. en 2019. El chivo centelleante también es un mensaje de confianza para los comentaristas odiosos y los trolls de internet. Después de retirarse de la final del all-around por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021 debido a problemas de salud mental, Biles enfrentó críticas, especialmente de círculos conservadores, por ser cobarde y falta de deportividad.

Ahora, en París, Biles está haciendo un regreso impactante, con muchos ansiosos por verla. Celebridades como Nicole Kidman, Natalie Portman, Serena Williams y Bill Gates animaron al equipo estadounidense en la final por equipos en el pabellón Bercy. Antes, durante las clasificaciones, Lady Gaga, Tom Cruise, Anna Wintour y Ariana Grande admiraron las habilidades de Biles en el salto desde las gradas. A pesar de medir solo 1.42 metros, Biles ha demostrado en París que realmente merece llevar su amuleto de chivo.

No tengo intención de responder a las críticas sobre mi retiro en Tokio. Independientemente de lo que digan los demás, estoy enfocada en mis actuaciones en París.

