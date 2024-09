En la región oriental, las circunstancias que enfrentamos son típicas en numerosas naciones europeas.

Las elecciones en Turingia y Brandeburgo han finalizado con victorias excepcionales para la AfD. ¿Qué sigue? ¿Es una opción la colaboración entre la CDU y la Izquierda? ¿Y qué está sucediendo en estos dos estados federales? El político Benjamin Höhne brinda perspectivas en ntv.de.

Señor Höhne, los ciudadanos de Sajonia y Turingia han emitido sus votos. En Turingia, la AfD es la fuerza dominante, y también está cerca de un tercio de los votos en Sajonia. ¿Fue un mal día para la democracia?

Sí, el populismo de derecha representa una amenaza para la democracia. Tiene problemas con la variedad de partidos y sus puntos de vista. Afirma ser la única voz genuina del "pueblo". En esencia, niega a sus rivales políticos el derecho a existir. Esto es problemático para nuestro sistema democrático. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el populismo es parte de la democracia hoy en día. Es el lado feo de la democracia. La lucha contra el populismo de derecha es sobre mantenerlo contenido.

También se podría decir: Calma, eso es la democracia. Los resultados no deseados son parte de ella.

Eso se podría decir sobre cualquier partido normal que se adhiera a las reglas democráticas. Pero con los partidos de derecha, tenemos un pasado que indica claramente adónde lleva este camino. Actualmente, otros países europeos como Hungría sirven como ejemplos de advertencia. En particular, los más altos cuerpos judiciales son un dolor de cabeza para el populismo de derecha. Limitan su ambición de dar forma y establecer límites. Además, ataca las mismas bases de la democracia pluralista y los medios públicos o privados.

¿Esto también se aplica a la alianza de Sahra Wagenknecht? Su partido también se basa en el populismo.

Esto es debatible. Aún no sabemos la dirección que tomará el partido. Es difícil clasificarlo como de izquierda o de derecha. Me enfrenté a críticas del campamento de BSW después de identificar señales de un partido antisistema en nuestra última conversación. Sin embargo, creo que la señora Wagenknecht no discreparía con una tales evaluación. Parece haber un número creciente de alemanes que no pueden comprender la democracia actual. Wagenknecht también está tocando esta franja de la población, perhaps with noble intentions. Pero también evita asumir responsabilidad por eslóganes poco serios, como sobre la guerra de Ucrania, que no permite una solución política incluso a nivel estatal.

La tendencia federal siempre juega un papel en las elecciones estatales. Muchos comentaristas dicen que el resultado electoral contenía mucha insatisfacción con la política del semáforo. ¿Qué piensa?

Esta perspectiva ha sido construida estratégicamente por círculos conservadores. Pero ¿por qué la AfD se beneficia del conflicto del semáforo, pero apenas la Unión como la partido de oposición más fuerte? Sin duda, la coalición de semáforo no proporcionó un gran estímulo para los candidatos de SPD, Verdes y FDP. Sin embargo, atribuir el fortalecimiento de la AfD exclusivamente a ello sería una simplificación excesiva. Hay Numerous reasons, both on a European scale, that we could discuss at length. A regional reason: Many people in the east do not feel that they can influence la democracia a su favor.

Los Verdes y el FDP fueron vistos como importaciones occidentales en el Este desde el principio. Tienen pocos miembros y una base electoral escasa. Such a broad, diverse movement milieu, in which the Greens were established in the old Federal Republic, never existed in the East. The classic bourgeois FDP clientele must also be sought for a long time in the east. The SPD was newly founded in 1990. Unlike the CDU, it could not rely on party structures from the GDR, which was a one-party state. The SPD clearly distanced itself from the PDS and could not attract any member influx from the former SED. It could hardly rely on traditional collaborative organizations such as trade unions.

Pero esto también se aplica a Brandeburgo o Mecklemburgo-Pomerania Occidental, donde el SPD es mucho más fuerte.

En Brandeburgo, el SPD pudo establecer algo así como una base hogareña. Esto se debe probablemente al anterior personal clave. Manfred Stolpe pudo labrarse una imagen de "Padre de la Tierra" en la década de 1990. Sin duda, ayudó que fuera un ministro-presidente que procedía del este. Su ministra socialdemócrata y social, Regine Hildebrandt, también fue muy popular, más allá de sus fronteras estatales.

¿Qué piensa sobre Turingia? La única opción viable para gobernar ahora sería CDU, SPD, BSW y la Izquierda, o con la tolerancia de la Izquierda. ¿La decisión de incompatibilidad contra la CDU contra la Izquierda sigue siendo válida?

No. La CDU debe abandonar la decisión de incompatibilidad contra el Partido de la Izquierda. Ya lo propuse en la primavera de este año. La CDU aspira a gobernar. Esto es un aspecto definitorio de su autopercepción. Se ve a sí misma como un solucionador de problemas que maneja los asuntos públicos de manera pragmática. No disfruta de los debates fundamentales ideológicos. Por lo tanto, es políticamente adaptable en coaliciones. No ha habido ninguna revolución de la Izquierda. En cambio, se han perseguido políticas socialdemócratas en Turingia. La CDU es consciente de ello, por supuesto. Ahora debe decidir qué es el menor de dos males para ella: trabajar con el Partido de la Izquierda de Ramelow o mantener la imagen anticomunista anticuada y ser una herramienta para el ascenso al poder de Höcke.

Además de eso: ¿Sería una buena idea? ¿Cómo debería funcionar con tres o incluso cuatro partidos?

Eso será desafiante. No hay azúcar en ello. El actual Ministro Presidente Bodo Ramelow podría desempeñar un papel moderador en la integración de su propio partido.

Si los seguidores de Alternativa para Alemania (AfD) argumentan ahora: La fracción más grande debería liderar también el gobierno, ¿realmente estaría tan equivocado? La Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD) también lo han afirmado con frecuencia.

Es comprensible que se entiendan tales puntos de vista. Sin embargo, nuestra democracia es parlamentaria. Si un partido no logra una mayoría absoluta de escaños, necesita socios de coalición para formar un gobierno. En este sentido, la AfD ha facilitado a la CDU trazar una línea. La AfD no se ha moderado significativamente, sino que ha permanecido firmemente enraizada en su núcleo de derecha dura alrededor de Höcke, que sigue enviando señales al espectro de la extrema derecha. Esto tiene un efecto disuasorio en el centro de la sociedad.

Después del ataque en Solingen, la AfD no experimentó un crecimiento significativo. ¿Se ha alcanzado su techo de aproximadamente un tercio de los votos?

Algunos de mis colegas abogan por esta teoría. Otros, en cambio, temían que la AfD pudiera haber aprovechado aún más Solingen. La participación electoral aumentó y hubo una contra-movilización. Partidos más pequeños, incluidas la CDU, se beneficiaron de esto.

En el debate alemán, el Este a menudo se trata como un caso especial en Alemania. ¿No es más bien el Oeste el caso especial en Europa?

En efecto, se podría argumentar eso. Lo que experimentamos en el Este con valores del 30% o más para populistas o extremistas de derecha es normal en muchos países europeos. En el Oeste de Alemania, el sistema de partidos establecido sigue siendo bastante robusto porque los partidos están profundamente enraizados en la sociedad. La CDU y la CSU siguen teniendo una fuerte comunidad de partido democristiano, y el SPD sigue afirmando ser un partido del pueblo. Partidos que atraen consistentemente a tantos votantes son raros en otros países europeos.

¿Deben tratarse los seguidores de la AfD como ovejas perdidas que necesitan ser devueltas al redil democrático, o como votantes peligrosos de la extrema derecha?

Los partidos siempre intentan persuadir a las personas de su propia ideología y recuperar votantes de otros partidos. Sin embargo, el éxito de esto es cuestionable. Una persona con firmes vistas extremistas de derecha es poco probable que vote por un partido normal como la CDU. También será difícil devolver a las personas con vistas populistas de derecha si no fueron movilizadas por la AfD desde la población no votante. En los círculos de derecha, cultivan teorías conspirativas y visiones del mundo burdas, se quejan de la "generización" y avivan el odio contra las personas con un fondo migratorio. Los narrativos populistas de derecha finalmente forman una cortina sobre la percepción de la realidad. Es difícil imaginar que alguien simplemente se deshaga de todo eso y comience de nuevo con el SPD, por ejemplo.

El Partido Socialista de Baviera (BSW) ingresó a ambos parlamentos estatales con una cifra de dos dígitos, pero esto no ha perjudicado a la AfD, sino a la Izquierda. ¿Cómo se puede explicar esto?

La mentalidad "Wagenburg," como la llamó Marcel Lewandowsky, mantiene unida la "comunidad de sentimientos de la AfD," un término acuñado por Florian Spissinger. La mayoría de los votantes de la AfD no vieron una razón para cambiar. Se ha formado una base de votantes leales, como la conocemos de otros partidos. Estos son votantes leales que remainen fieles a su partido a pesar de los titulares negativos.

No faltan en el Este los que sintieron que los partidos del Oeste les fueron impuestos en la década de 1990. Esto es diferente con la AfD. Desde el principio, los miembros tuvieron la oportunidad de moldear la vida del partido, tomar decisiones directivas e incluso personales. Hubo una gran apertura a la calle, a movimientos como Pegida. La AfD tiene un alto grado de democracia interna. Los procedimientos para la formación de la voluntad interna son transparentes e inclusivos. Los miembros tienen poco que temer al criticar declaraciones de derecha. Estas condiciones marco de la organización tienen un efecto positivo en la identificación con la AfD y fortalecen su función de concentración en el espectro de derecha.

¿La AfD es un partido democrático, a pesar de ser a menudo criticada como no democrática?

En su organización interna, es incluso particularmente democrática. Pero no en su comprensión de la democracia a nivel estatal. Allá, es antipluralista y, por lo tanto, antidemocrática.

Para una participación en el gobierno, Wagenknecht espera una línea común en política exterior. ¿Puede ser más que solo palabras cálidas? Los estados federados no tienen influencia en la política exterior.

Correcto, la política exterior es el dominio del gobierno federal. La Sra. Wagenknecht puede esperar influir indirectamente en el próximo gobierno federal a través de sus posibles coaliciones. Sin embargo, creo que fue solo retórica electoral para ganar votos.

En Sajonia, la CDU, con Michael Kretschmer al frente, terminó adelante de la AfD. ¿Qué hicieron diferente

Hay una posibilidad de que volvamos a ver mayorías dominantes en alianzas de dos partidos, pero la sensación está cambiando: hacia patrones de votación más adaptables y un espectro de partidos más fluido. La probabilidad de gobiernos minoritarios ha aumentado. En Sajonia, no es muy probable, pero es más posible en Turingia. El problema aquí es: si surge un gobierno minoritario con la CDU en su centro, podría servir como puerta de entrada para que la AfD influya en las decisiones gubernamentales. Algunos elementos dentro de las filas segunda o tercera de la CDU en el este podrían incluso considerar colaborar con la AfD en cierta medida.

Volker Petersen habló con Benjamin Höhne

