En la región de Sajonia, un notable aumento de los ciudadanos que votan.

Se esperan altas tasas de participación en las elecciones locales de Sajonia y Turingia. A mediodía, el 25,8% de los votantes elegibles había ejercido su derecho al voto, según informó la Oficina Estatal de Estadística en Kamenz. En las elecciones locales de 2019, la cifra era del 26,2% a la misma hora. Las cifras provisionales aún no incluyen a los votantes por correo. Se estima que el 24,6% de los votantes elegibles votará por correo, en comparación con el 16,9% en 2019. Según la oficina electoral local, el proceso de votación transcurre sin interrupciones por la mañana.

13:11 De Lucke: El resultado de las elecciones podría debilitar la coalición de Berlín Los resultados de las elecciones en Sajonia y Turingia aún están pendientes. Si el SPD no logra obtener un escaño en el parlamento estatal, el político Albrecht von Lucke sugiere que "casi provocaría un terremoto". En una entrevista con ntv, analiza las elecciones y sus implicaciones.

12:44 La policía investiga un incidente en un centro de votación Tras un incidente en un centro de votación en Gera, la policía investiga un caso de intimidación. Un hombre que llevaba una camiseta de AfD entró en el centro de votación para votar por la mañana, según informó un portavoz de la policía. El gerente del centro de votación entonces le pidió que se quitara la camiseta, ya que la publicidad partidista estaba prohibida en el centro de votación. Aunque el hombre accedió, amenazó con volver, expresando su descontento con el trato recibido. La policía tomó una declaración y advirtió al hombre. Además, la policía en Erfurt investiga casos de graffiti político ("Höcke es un nazi") cerca de los centros de votación por vandalismo.

12:15 Correctiv advierte contra la difusión de noticias falsas La red de investigación Correctiv advierte sobre una afirmación falsa recurrente que asegura que firmar la papeleta de votación protege contra el fraude electoral. De hecho, la Oficina del Presidente Federal de Elecciones confirmó a Correctiv: "La papeleta de votación no debe firmarse. La firma de la papeleta de votación por parte del votante pone en riesgo el secreto del voto, haciendo que toda la papeleta de votación sea nula".

11:51 Voigt espera "razones de mayoría estable" El candidato principal de la CDU para Turingia, Mario Voigt, ya ha ejercido su derecho al voto. Expresó su gratitud a muchos votantes que "han decidido de manera diferente" en años recientes, pero que ahora han elegido la "fuerza fuerte en el centro burgués", en referencia a la Unión Sajona. Voigt también espera "razones de mayoría estable" para permitir que el país progrese de nuevo.

10:57 Kretschmer habla en el centro de votación El ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, describió las elecciones estatales como "probablemente las más importantes en 34 años". Al ejercer su derecho al voto en Dresde, agradeció a muchas personas que "votaron de manera diferente" en años recientes, pero que ahora han elegido la "fuerza grande en el centro burgués", a saber, la Unión Sajona. "Esta comprensión permitirá una formación de gobierno que sirva a esta tierra", continuó Kretschmer. En las encuestas, su CDU está empatada con la AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "No está en la papeleta" Para el ministro presidente de Turingia, Bodo Ramelow, el día de las elecciones es "una celebración de la democracia", incluso si hay una posibilidad de que no sea reelegido. En una entrevista con ntv, el político del Partido de la Izquierda explicó por qué no recomienda un gobierno de minoría y por qué duda de la competencia de la BSW.

09:59 "Sin Buenas Sensaciones para la Historia" - Historiador Descontento con la Fecha de las Elecciones El historiador Peter Oliver Loew critica la fecha de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia en el 85.º aniversario de la invasión alemana de Polonia en 1939. "Quiénquiera que haya tenido la idea de celebrar elecciones el 1 de septiembre no tenía buenas sensaciones para la historia", dijo Loew, director del Instituto Germano-Polaco, a la Red Editorial de Alemania (RND). Al mirar a la AfD, que se clasifica como "claramente de extrema derecha" por los servicios de inteligencia interior en ambos estados, Loew dijo: "Esto podría llevar a asociaciones muy desafortunadas si un partido whose relationship to the NS era is anything but clear also wins in Dresden and Erfurt".

09:30 "Elección Crucial": Todos los Datos para las Elecciones Estatales de Sajonia Aproximadamente 3,3 millones de votantes elegibles en Sajonia tienen la oportunidad de decidir quién dará forma a la dirección política del futuro parlamento estatal de Dresde. La CDU podría perder su posición como partido líder en el estado por primera vez desde 1990. El ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, describió las elecciones como "cruciales". "Esto es sobre todo".

09:05 Kretschmer Acusa a la Coalición de Tráfico Luminoso de "Caos Preelectoral" Es día de elecciones en Sajonia, y la pregunta es: ¿Continuará el ministro presidente Michael Kretschmer la racha ganadora de la CDU en el estado? En una entrevista con ntv, expresó sus opiniones sobre el debate sobre los refugiados, el gobierno de tráfico luminoso y la guerra de Ucrania.

8:00 Comienzan los colegios electorales en Turingia y SajoniaSe eligen nuevos parlamentos estatales en Turingia y Sajonia hoy. Según las encuestas, el AfD lidera claramente en Turingia. En Sajonia, el CDU encabezado por el líder estatal Michael Kretschmer y el AfD están empatados. Se esperan resultados preliminares una vez que cierren los colegios electorales a las 6 p.m. Las elecciones en estos dos estados federales del este también servirán como termómetro para la coalición de semáforo en Berlín.

Para la actual coalición gobernante de Turingia, liderada por el presidente del gobierno Bodo Ramelow (La Izquierda) y la alianza roja-roja-verde, no hay mayoría según las encuestas. Un posible escenario postelectoral es un gobierno compuesto por el CDU, la alianza liderada por Sahra Wagenknecht (BSW) y el SPD. En Sajonia, es incierto si la coalición actual de CDU, SPD y Verdes conservará su mayoría. Kretschmer no ha descartado una alianza con el BSW. La Izquierda corre el riesgo de ser excluida del parlamento de Sajonia. Lo mismo podría suceder con los Verdes y el FDP en Turingia.

