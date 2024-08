En la perspectiva de Vuskovic, existe un mundo desprovisto de significado para la verdad.

Tiempos difíciles para el futbolista Mario Vuskovic de Croacia. Actualmente está suspendido hasta el otoño de 2026 debido a cargos de dopaje. Por primera vez, está rompiendo su silencio sobre esta decisión que lo ha dejado feeling ruined. El jugador de 22 años tiene un mensaje que transmitir a aquellos que han puesto en peligro su existencia. Está convencido de su inocencia y juró seguir luchando hasta que pueda limpiar su nombre.

Mario Vuskovic, jugador del HSV, continúa proclamando su inocencia después de una suspensión de cuatro años por dopaje. En Instagram, expresó sus pensamientos, diciendo: "Parece que vivimos en un universo donde la verdad y la justicia no tienen importancia". Quiere transmitir un mensaje a aquellos que han amenazado su vida, como reveló en su publicación: "No he hecho nada malo y no cesaré en mi lucha hasta que haya probado mi inocencia".

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) no solo mantuvo la suspensión del jugador defensivo del club de fútbol de segunda división Hamburger SV, sino que también reforzó los recursos de la Agencia Nacional Antidopaje (NADA) y la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y incluso amplió la duración de la suspensión a cuatro años.

El futuro del jugador en el renombrado club de la ciudad hanseática sigue incierto. Tanto el HSV como Vuskovic se centran en comprender las razones detrás de la decisión, que ni el jugador ni el club habían previsto. Habían sido optimistas sobre un sobreseimiento.

"Queden tranquilos, triunfaré y regresaré aún más fuerte que antes", juró Vuskovic. El jugador de 22 años de Croacia fue condenado por utilizar la sustancia dopante EPO por el tribunal deportivo de la Federación Alemana de Fútbol en 2023, y su condena inicial de dos años ha sido ampliada hasta el otoño de 2026.

A pesar de la ampliación de su suspensión al nivel de la segunda liga de fútbol, Mario Vuskovic sigue decidido a limpiar su nombre. La suspensión ampliada fue impuesta por el tribunal deportivo de la Federación Alemana de Fútbol, citando el uso de la sustancia dopante EPO, que lo ha mantenido fuera de la liga de fútbol de primera división.

