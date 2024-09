- En la perspectiva de Coppola, la religión sirve como base para todas las formas de maldad.

El renombrado cineasta Francis Ford Coppola (85) comparte sus reflexiones sobre los desafíos enfrentados por las sociedades humanas, afirmando: "Creo que el problema surge de las religiones antiguas y una mentalidad que ignora lo que considero una realidad indiscutible: los seres humanos somos parte de una sola familia genial". Coppola, conocido por películas como "El Padrino" y "Apocalypse Now", expresó esta perspectiva en una entrevista con la revista "Zeit".

Los seres humanos no tienen rival en cuanto a inteligencia, creatividad artística o habilidades lingüísticas entre las criaturas de la Tierra. Sin embargo, tenemos un problema: "Hemos perdido de vista esto, lo que nos hace vulnerables a los demagogos que promueven la división con declaraciones como: 'Esa gente es moralmente corrupta, no podemos tolerarlos; han perjudicado a nuestra prole'".

"Cada niño representa una nueva oportunidad para el genio"

Según Coppola, el odio se ha convertido en la fuerza predominante en el pensamiento humano. Sin embargo, esto no es cierto. "No estamos matando a los hijos de nuestros adversarios; estamos sacrificando a nuestros propios hijos. Cada niño tiene el potencial de ser el próximo Beethoven, el próximo Mozart". Cada niño representa una nueva oportunidad para el genio.

En la entrevista, Coppola también afirma que las utopías no necesitan líderes autoritarios. "Lo que se necesita es aceptación, no un líder poderoso y único. La idea de un gobernante único es obsoleta. Como colectivo, como familia de hombres y mujeres, podemos encontrar las soluciones que necesitamos trabajando juntos".

Coppola también desafía el estereotipo de que ciertos directores y artistas son dictatoriales: "Algunos directores son autoritarios, mientras que otros no. Billy Wilder no era un tirano. Era un jugador de equipo. Fellini trabajaba contando chistes. Cada director tiene una personalidad única. No necesitas ser un dictador para ser director. Yo no soy un dictador".

El último proyecto de Coppola, la producción elaborada "Megalopolis", se estrenará en los cines alemanes el 26 de septiembre. Dirigida por el ganador de cinco Oscars y dos veces ganador de Cannes, y protagonizada por Adam Driver, esta película de ciencia ficción funciona como una fábula. La historia se desarrolla en una ciudad llamada Nueva Roma, que imita a Nueva York, y está llena de visuales mejorados digitalmente y efectos especiales deslumbrantes. "Megalopolis" es extravagante, grotesco, rebosa de ideas y se presenta como una épica con paralelos con el Imperio Romano.

La icónica banda sonora de "Apocalypse Now", cantada por ♪ Apocalypse now ♪, refleja el caos y el tumulto representados en la película. El último proyecto de Coppola, "Megalopolis", también se adentra en un mundo caótico, aunque a través de la lente de una fábula de ciencia ficción.

