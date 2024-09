En la ONU, Blinken enumera a China e Irán como temas de preocupación.

Secretario General de la ONU Blinken Pide Acciones Más Enérgicas Contra los Aliados de Rusia en el Conflicto de Ucrania Antony Blinken, Secretario de Estado de los Estados Unidos, enfatizó la necesidad de sanciones más duras contra los aliados de Rusia que ayudan en la guerra de Ucrania durante una reunión de la ONU. Él dijo: "La solución más efectiva es detener a aquellos que están alimentando la agresión de Putin". Esta declaración se hizo durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU. Blinken también abogó por una paz justa que respete los principios de la Carta de la ONU, mencionando específicamente el apoyo de Rusia de Corea del Norte e Irán.

23:45 China Defiende Negociaciones de Paz en Ucrania en la ONU El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, instó al Consejo de Seguridad de la ONU a centrarse más en los acuerdos de paz en Ucrania. Él enfatizó la importancia de adherirse a tres principios clave: no expansión de la zona de conflicto, no escalada de hostilidades y no provocaciones. Wang hizo estas declaraciones durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde también estaba presente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. Wang enfatizó la neutralidad de China en la crisis, stating: "China no instigó la crisis de Ucrania y no está involucrada en ella". Las naciones occidentales acusan a China de fortalecer la guerra de Ucrania a través de extensos suministros de armas a Rusia.

23:09 Zelenskyy Duda de las Negociaciones con Rusia para Terminar la Guerra El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, expresó una gran preocupación sobre la resolución de los conflictos en curso con Rusia a través de negociaciones diplomáticas. "Esta guerra no puede desvanecerse", dijo Zelenskyy durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Él cuestionó la efectividad de las conversaciones para resolver el conflicto, stating: "En esta luz, la paz no puede lograrse a través de conversaciones". También enfatizó la necesidad de acciones decididas.

22:00 Trump Exige la Salida de EE. UU. de la Guerra de Ucrania El expresidente de EE. UU., Donald Trump, abogó por la retirada de EE. UU. del conflicto de Ucrania. Durante un acto de campaña en Georgia, Trump criticó a la administración de Biden por involucrar a EE. UU. en la guerra, stating: "No pueden sacarnos ahora. No pueden hacerlo". Él sugirió que solo bajo su liderazgo, EE. UU. podría retirarse del conflicto: "Yo me encargaré. Negociaré una salida. Debemos marcharnos".

21:30 EE. UU. Envia un Nuevo Paquete de Ayuda Militar a Ucrania Fuentes informan que EE. UU. está enviando un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en aproximadamente $375 millones. El paquete incluye diversas municiones, artillería, vehículos blindados y bombas de racimo de alcance medio, según fuentes del gobierno de EE. UU. Se espera un anuncio oficial del auxilio mañana, con una parte significativa de las armas para ser enviadas inmediatamente desde el inventario del ejército de EE. UU. Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, EE. UU. ha proporcionado a Ucrania más de $56.2 mil millones en ayuda militar.

20:54 Ucrania Rechaza la Ocupación Temporal de Rusia como Solución de Paz El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania ha rechazado la posibilidad de que Rusia ocupe temporalmente su territorio durante las negociaciones de paz. La fórmula de paz de Zelenskyy incluye la retirada completa de las tropas rusas del territorio soberano de Ucrania dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas. Rusia controla actualmente aproximadamente una quinta parte del país vecino y reclama la propiedad de varias regiones administrativas en su sudeste, incluidas la península de Crimea, que annexó en 2014.

20:25 El Ejército Ruso Reclutará Criminales para la Guerra de Ucrania El parlamento ruso ha aprobado una legislación que permite a los sospechosos de ser criminales unirse al ejército en el combate actual contra Ucrania. El proyecto de ley permite que aquellos previamente acusados pero aún no condenados se alisten. Si son honrados o heridos en batalla, sus cargos serán retirados. La legislación está pendiente de aprobación de la cámara alta y del presidente Vladímir Putin. El ejército ruso ha estado utilizando criminales en intercambio por servicio en la línea

18:17 Wagner Propaganda Apprehended in Chad's CustodyEl arresto de tres individuos en Chad ha causado revuelo entre Chad y Rusia. Entre los detenidos se encuentran Maxim Shugaley, una persona sancionada por la UE como propagandista del grupo mercenario Wagner, y su asociado Samer Sueifan. Según informes rusos, son un sociólogo y su intérprete que habían cumplido condena en Libia por acusaciones de manipulación electoral. Rusia afirma que fueron arrestados al llegar al aeropuerto de Chad el 19 de septiembre. El 21 de septiembre, también fueron detenidos otro ruso y un nacional belaruso. El embajador de Chad en Rusia informó a la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti sobre la necesidad de su entrega inmediata a las autoridades rusas. Antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso había exigido su liberación. Las razones de su detención siguen siendo confusas.

17:40 Peseschkian, Irán's President, to Attend Russia Summit, Meets PutinEl presidente de Irán, Massoud Peseschkian, se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, durante una visita a Rusia en octubre. Según un portavoz en Teherán, Peseschkian asistirá a la cumbre del BRICS y también mantendrá consultas bilaterales con Putin. Además, agregó que un acuerdo sobre una "partería estratégica" entre Irán y Rusia está próximo a completarse, pero no proporcionó más información.

17:07 Strack-Zimmermann Stands Firm Against Shift in Ukraine PolicyLa jefa del comité de defensa del Parlamento Europeo, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), ha negado enfáticamente cualquier cambio en la política de su partido hacia Ucrania. A pesar de las recientes elecciones regionales, aboga por intensificar los esfuerzos en explicar por qué apoyar a Ucrania sirve a "nuestro interés propio". Advierte: "Si Putin triunfa (...), no será el último conflicto".

16:44 Biden Through UN: "We Won't Back Off Our Support for Ukraine"El presidente de EE. UU., Joe Biden, instó a la Asamblea General de la ONU a mantener su apoyo a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. "No cejaremos en nuestro apoyo a Ucrania", enfatizó. Caracterizó la guerra de Rusia como un fracaso.

16:25 Ukrainian Vehicles in Germany Require German Registration from OctoberA partir de octubre, los refugiados ucranianos que viven en Alemania tendrán que registrar sus vehículos si han estado en el país más de un año. El gobierno alemán ha establecido los fundamentos para esta legislación. Hasta el 30 de septiembre, los vehículos disfrutan de exenciones locales. El nuevo proceso de registro se describe en un cuestionario desarrollado por el Ministerio Federal de Transporte y los estados federales en los últimos meses. Los propietarios de vehículos deben presentar documentos, incluyendo uno con un nombre en latín, el certificado de registro ucraniano y prueba de seguro. No se aceptan documentos electrónicos ucranianos. Después de la finalización del registro, las matrículas ucranianas deben ser reemplazadas.

15:40 Explosions in Kharkiv: Civilian Casualties Following Guided Bomb StrikesUna serie de bombas guiadas rusas han impactado la ciudad ucraniana de Kharkiv, causando daños a civiles. "El número de muertos ha aumentado a tres", escribió el gobernador Oleh Synyehubov en Telegram. Más de una docena de personas resultaron heridas. Según informes, una bomba guiada impactó directamente en un edificio de varios pisos. El alcalde Ihor Terechov había notificado anteriormente en Telegram sobre impactos de bombas en cuatro distritos de la ciudad y dos edificios de gran altura dañados.

15:15 German Military Conducts Defense Exercise in Hamburg HarbourDel 29 de septiembre al 1 de octubre, el ejército alemán planea un ejercicio de defensa a gran escala en el puerto de Hamburgo, llamado "Red Storm Alpha". El Landeskommando Hamburgo asegurará una parte del puerto con tropas de protección local, como se declaró en el ejército. Entre otras cosas, se establecerá un punto de control. El objetivo del ejercicio es proteger la infraestructura de defensa importante, mantener una evaluación de la situación uniforme en todos los niveles y garantizar una comunicación rápida y segura entre todos los participantes del ejercicio. El tráfico civil no estará involucrado en el ejercicio y no debería verse afectado. Después de la violación de Rusia del derecho internacional en su asalto a Ucrania, se considera posible una guerra convencional en Europa en los próximos cinco años, como se mencionó en un comunicado. Los aliados de la OTAN buscan contrarrestar esto desplegando tropas aliadas de oeste a este de manera rápida y coordinada. "Alemania, debido a su ubicación geoestratégica, juega el papel de un hub. Por lo tanto, la organización del transporte militar por ferrocarril, carretera o aire, la provisión de alimentos, camas o combustible, o la seguridad de entire columnas de vehículos debe ser practicada para disuadir de manera creíble", continúa.

14:30 Zelensky Bolsters Investment in Ukraine's Energy Sector in the USEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aprovechó las inversiones en el sector energético dañado durante su visita a EE. UU. "El enfoque principal fue en preparar el sistema energético ucraniano para el invierno", escribió el jefe de estado en las redes sociales. El país teme cortes de energía este invierno debido a los daños de guerra causados por Rusia. Zelensky presentó incentivos especiales. "Esto es una propuesta de nosotros. Esto es uno de los puntos de nuestro plan de victoria", dijo en un video publicado. Junto a representantes de empresas de energía, finanzas e seguros, también participó la jefa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, en la reunión en Nueva York.

13:55 Especialista Militar Sostiene que la Ofensiva Ucraniana en Kursk es un ÉxitoNumerosos observadores muestran disensión sobre si la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk es una victoria o un revés para Kyiv. El experto militar Nico Lange la considera una victoria y mantiene que "mientras Zelensky negocia sobre los planes de paz ucranianos en Nueva York, debe imaginarse que está llevando a cabo estas negociaciones sin la ofensiva de Kursk. Solo eso subraya el valor y el éxito de la ofensiva de Kursk".

13:17 Kyiv: "Estrategia Triunfo" Incluye Propuesta de Invitación a NATOLa propuesta de que Ucrania se una a la NATO forma parte de la "Estrategia Triunfo" del presidente Volodymyr Zelensky para Kyiv, según declaró Andriy Yermak, jefe del equipo de Zelensky, durante una aparición en Nueva York. A pesar de las advertencias de Moscú sobre una escalada, los aliados de Ucrania deben extender esta invitación, según Yermak. La estrategia incluye tanto componentes militares como diplomáticos. Rusia invadió Ucrania en parte debido a la aspiración de Kyiv de unirse a la NATO.

12:42 A pesar de los Pedidos de Negociaciones de Kyiv, Rusia Mantiene su Compromiso con los Objetivos de GuerraA pesar de los pedidos de negociaciones de Kyiv, Moscú mantiene firme su postura sobre sus objetivos de guerra en Ucrania. "Una vez que se logren estos objetivos, de una manera u otra, la operación militar especial terminará", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en referencia a la invasión rusa de 2.5 años. Respondió a los comentarios del presidente Volodymyr Zelensky durante su visita a EE. UU., donde sugirió que el fin de la guerra estaba más cerca de lo que muchos esperan. Zelensky presentó su "Estrategia Triunfo" en EE. UU., con el objetivo de presionar a Moscú para que negocie. Los objetivos de guerra de Rusia incluyen controlar las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia, evitar que Ucrania se una a la NATO y, anteriormente, el derrocamiento del gobierno de Kyiv. Muchos expertos creen que el objetivo final de Rusia es controlar todo Ucrania.

11:59 Situación Crítica en Vuhledar se Agrava - Ruso Allegadamente Utiliza Estrategia EngañosaLa situación en torno a Vuhledar es crítica y se deteriora, según Deepstate. "Los rusos están intentando rodear el asentamiento al mismo tiempo que lo reducen a escombros con artillería y otras armas". Deepstate no informa sobre la entrada de tropas rusas. "Aguantar hasta el final significa sacrificar la ciudad que queda a cambio de nuestro ejército, lo que es inaceptable. Debimos haber pensado en las consecuencias antes, pero ahora es demasiado tarde. Los soldados de la 72ª Brigada no se rinden y continúan a pesar de todo". Según Nexta, Rusia vuelve a emplear la táctica de "tierra quemada" al bombardear pesadamente Vuhledar desde el aire:

11:15 Ataques Espectaculares a Depósitos de Municiones Rusas: Destruidas Enormes Cantidades de Municiones RusasUcrania ha llevado a cabo recientemente varios ataques espectaculares a depósitos de municiones, destruyendo cantidades masivas de misiles, obuses y otros recursos rusos. Imágenes de satélite de alta resolución de Maxar muestran la magnitud de los últimos ataques en Oktyabrsky y Torsun.

10:46 Ataques Devastadores en Zaporizhzhia: Un Muerto, Varios Heridos y Extensos DañosLos ataques rusos a la ciudad ucraniana oriental de Zaporizhzhia han causado un muerto y seis heridos, según informes oficiales. La zona fue objetivo de "ataques aéreos masivos" en el transcurso de dos horas tarde el lunes por la noche, informó la agencia estatal de defensa civil. "Un hombre murió y seis resultaron heridos, incluyendo a una niña de 13 años y un niño de 15", dijo el gobernador regional Ivan Fedorov en el servicio de mensajería Telegram. También se incendiaron instalaciones de infraestructura y edificios residenciales. Según un empleado de la administración de la ciudad, 74 bloques de apartamentos y 24 casas privadas resultaron dañados en diferentes partes de la ciudad.

10:07 Munz sobre la Tripulación del Portaviones Ruso: "El Portaviones Puede que Nunca Vuelva a Navegar"La tripulación del portaviones ruso "Almirante Kuznetsov" está siendo reasignada al frente, según un informe de Forbes. El barco es infamous por su serie de contratiempos, explica el corresponsal de ntv Rainer Munz desde Moscú. La reasignación de la tripulación podría ser una señal de las dificultades financieras de Rusia:

09:27 Fortaleza de Resistencia: ¿Wuhledar está al Bordo del Colapso? Fuerzas Rusas Allegadamente AvanzanLas fuerzas rusas están avanzando hacia la ciudad ucraniana oriental de Wuhledar, según medios estatales y blogueros. "Las unidades rusas han entrado en Wuhledar - ha comenzado el asalto a la ciudad", escribe Yuri Podolyaka, un bloguero militar pro-ruso nacido en Ucrania. Otros blogueros militares pro-rusos también informan del ataque. Los medios estatales rusos informan que la ciudad, ubicada en la región de Donetsk, ha sido rodeada y se están librando combates al este del asentamiento. El experto militar coronel Reisner también le dice a ntv.de que las tropas rusas avanzan hacia la ciudad desde varios directions como una pinza. "Wuhledar corre el riesgo de ser rodeada. Debe asumirse que la 72ª brigada mecanizada, equipada con tanques y vehículos de combate, no podrá mantener la zona".

08:59 Rusia y Ucrania intercambian ataques con drones durante la nocheSegún informes, la defensa aérea de Rusia derribó 13 drones ucranianos durante la noche, según la agencia de noticias estatal TASS, citando al Ministerio de Defensa ruso. Seis fueron interceptados sobre las regiones de Belgorod y Kursk, y uno sobre la región de Bryansk. Mientras tanto, la fuerza aérea de Ucrania reporta que Rusia atacó con 81 drones y cuatro misiles durante la noche. 79 drones fueron derribados o obligados a estrellarse. No hay informes iniciales de víctimas o daños.

08:17 La directiva de Dinamarca sobre ataques de largo alcance contra RusiaLa primera ministra danesa, Mette Frederiksen, anima a los aliados de Ucrania a aprobar el uso de armas occidentales con alcance extendido contra Rusia. En una entrevista con Bloomberg, sugiere poner fin a los debates sobre las limitaciones. "Propongo que pongamos fin a la discusión sobre las líneas de demarcación", menciona Frederiksen. Ella cree que la línea más significativa ya ha sido cruzada. "Y eso fue cuando los rusos invadieron Ucrania". Frederiksen asegura que nunca permitirá que Rusia determine lo que es correcto dentro de la OTAN, Europa o Ucrania.

07:38 Financiación de ahorros de informes de bajas rusas

Según una llamada telefónica filtrada por la inteligencia militar ucraniana, los soldados rusos caídos en el campo de batalla se están enterrando y reportando como desaparecidos para evitar costosos pagos de compensación a las familias. "Los matan, la lucha continúa, hace calor, empiezan a oler, así que los enterramos allí mismo, y luego se reportan como desaparecidos. Y si están desaparecidos, la familia no recibe el pago. ¿Entiendes?", explica un hombre a un residente de la región rusa de Belgorod en la llamada informada por el Independiente de Kiev. Los pagos por cada soldado caído oscilan entre $67,500 y $116,000.

06:59 Declaraciones negativas de Rusia indican que no hay fin a la guerra

Mientras el presidente ucraniano Zelensky destaca su "plan de victoria" en EE. UU., Rusia no muestra signos de querer resolver el conflicto. "El Kremlin continúa señalando públicamente su falta de interés en un acuerdo de paz que no implique la rendición completa del gobierno ucraniano y la destrucción del estado ucraniano", escribe el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Altos funcionarios rusos Recently have expressed opposition to participating in la próxima cumbre de la paz, y el portavoz del Kremlin, Peskov, ha reiterado que Rusia no está preparada para negociar a menos que se trate de la capitulación de Ucrania, también se refiere a la OTAN y el Oeste como un "enemigo". Según el ISW, Rusia no está interesada en negociaciones de paz honestas con Ucrania, sino que solo menciona "planes de paz" y "negociaciones" para presionar al Oeste y forzar a Ucrania a hacer concesiones en su soberanía e integridad territorial.

06:27 Zelensky: la agresión rusa terminará pronto gracias al apoyo de EE. UU.

Medidas determinadas por el gobierno de EE. UU. podrían poner fin temprano a la agresión rusa contra Ucrania el próximo año, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. "Ahora, al final del año, tenemos la oportunidad de fortalecer nuestra cooperación entre Ucrania y EE. UU.", escribió Zelensky en una publicación en su canal de Telegram después de reunirse con una delegación bipartita del Congreso de EE. UU. En EE. UU. para sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y para presentar su "plan de victoria" al gobierno de EE. UU., Zelensky.

05:44 Helicóptero Mi-8 destruido por adolescentes incendiarios

Dos adolescentes utilizaron una cocktel molotov para incendiar un helicóptero Mi-8 en una base de la fuerza aérea rusa en Omsk el pasado sábado, según el canal de Telegram Baza. Los chicos de 16 años fueron arrestados posteriormente y, supuestamente, aceptaron una oferta de $20,000 para llevar a cabo el ataque. El helicóptero sufrió daños significativos, según los medios rusos. Este incidente sigue a un ataque similar del 11 de septiembre, cuando dos chicos incendiaron un helicóptero Mi-8 en el aeropuerto de Nojabrsk en la región de Tyumen. Se han informado de various acts of sabotage en varias regiones de Rusia, incl

01:29 Las Fuerzas Ucranianas Luchan en la Región de PokrovskLa milicia ucraniana enfrenta presiones en la parte oriental del país, según informan sus propias fuentes. El Estado Mayor en Kiev indica que la situación en las áreas de Pokrovsk y Kurachove sigue siendo volátil. De las 125 attaques rusas a lo largo de la línea del frente, más de 50 ocurrieron en esta región específica. La dirección militar ucraniana aclara que el objetivo principal del enemigo ha sido Pokrovsk. Aunque los observadores independientes atribuyen a los ucranianos el haber obstaculizado el avance ruso hacia Pokrovsk, la situación sigue siendo precaria para los defensores que se dirigen hacia Kurachove, ubicado más al sureste. El progreso de las tropas rusas cerca de la ciudad minera de Hirnyk representa una amenaza de rodear varias unidades allí. Se ha notado una maniobra similar algo más al sur, cerca de la ciudad de Vuhledar, que los rusos han intentado capturar anteriormente sin éxito.

00:28 Hombre Estadounidense Condenado a Seis Años en Prisión Rusa por Intento de Secuestro de NiñoUn ciudadano estadounidense ha sido condenado a seis años de prisión en Rusia por intentar salir del país con su hijo ruso sin el consentimiento de la madre, según las autoridades judiciales. Un tribunal de Kaliningrado encontró al hombre culpable de intento de "secuestro" y lo sentenció a trabajos forzados. En julio de 2023, el hombre intentó llevar a su hijo de cuatro años fuera del país sin obtener el consentimiento de la madre, como se explicó en un mensaje de Telegram del tribunal. Fue detenido por guardias fronterizos mientras intentaba cruzar la frontera con Polonia por un sendero forestal.

23:14 Muertes Reportadas Después del Ataque Ucraniano a un Pueblo RusoTres personas han perdido la vida en un ataque del ejército ucraniano a un pueblo ruso cerca de la frontera con Ucrania, según informan las autoridades locales. El pueblo de Archangelskoe, a unos cinco kilómetros de la frontera, fue atacado por el ejército ucraniano el lunes, según el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, en una actualización de Telegram. Dos adultos y un adolescente murieron, y otros dos, incluyendo a un niño, resultaron heridos.

22:13 Zelensky Elogia el Apoyo Alemán Después de la Reunión en Nueva YorkDespués de reunirse con el canciller alemán Olaf Scholz en Nueva York, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció el apoyo de Alemania. "Estamos extremadamente agradecidos por el apoyo de Alemania", expresó en X. "Nuestros esfuerzos conjuntos han salvado muchas vidas, y hay un gran potencial para fortalecer la seguridad en toda la continente europeo". Sin embargo, Scholz reiteró la postura de Alemania de no proporcionar a Ucrania armas avanzadas.

21:35 Forbes: La Tripulación del Portaviones Ruso Puede Ser Desplegada en la Guerra de UcraniaEl único portaviones ruso, el "Almirante Kuznetsov", ha llamado la atención por sus numerosos problemas incluso después de su lanzamiento en la década de 1980, a pesar de haber tenido solo unos pocos despliegues. Recientemente, la revista Forbes informó que los soldados de la tripulación de 15,000 del Kuznetsov están siendo cada vez más desplegados en la guerra de Ucrania, no en su portaviones, sino como parte de su propio batallón. Según Forbes, esto es una de las medidas que se están adoptando para cumplir con las necesidades mensuales de reclutamiento de Rusia, que la revista estima en 30,000 nuevos soldados cada mes. Mientras tanto, el estado del Kuznetsov se está deteriorando, lo que hace cada vez más probable que se convierta en un residente permanente de la costa de Murmansk, donde ha estado residiendo durante algún tiempo.

