En la feroz competencia por los votantes latinos vitales, las campañas lideradas por Harris y Trump se involucran vigorosamente en el territorio crucial del campo de batalla de Pensilvania.

La situación probablemente girará en torno a nuestros "estados de la pared azul", específicamente Pensilvania, según declaró el gobernador de Minnesota en el restaurante Mofongo mientras los clientes disfrutaban de bebidas de vivos colores.

"Incluso podría pasar por aquí", continuó.

Simultáneamente, a solo unas pocas cuadras de distancia, una oficina de la campaña de Trump bullía de energía, mientras los seguidores latinos del expresidente realizaban llamadas en inglés y español.

Marcia Heras, una inmigrante ecuatoriana, viajó una hora desde Allentown para hacer estas llamadas.

"Familia, vida y el fin de la guerra", explicó Heras a CNN como razones de su apoyo a Trump.

Esta breve descripción de iniciativas de alcance contrastantes en una noche lluviosa revela el papel significativo del voto latino en ambas campañas de Trump y Kamala Harris en Pensilvania, un estado clave donde las dos últimas elecciones presidenciales se decidieron por un solo punto.

Una comunidad en crecimiento

Más de un millón de personas hispanas o latinas viven en Pensilvania, según las últimas cifras del censo, con el Centro de Investigación Pew estimando que 615,000 de ellas podrán votar en noviembre. Aunque el estado sigue siendo predominantemente blanco, los residentes hispanos o latinos ahora representan alrededor del 9% de la población, según la información del censo, experimentando un crecimiento de más del 40% desde 2010.

Gran parte de este crecimiento ha ocurrido dentro del "Corredor 222", un grupo de ciudades alrededor de la Ruta 222 de EE. UU., como Reading, Allentown y Lancaster.

En 2020, Joe Biden ganó Pensilvania por aproximadamente 80,000 votos y obtuvo cómodamente el voto latino, tanto en el común como a nivel nacional. Cuatro años antes, Trump ganó estrechamente Pensilvania mientras perdía el voto latino frente a Hillary Clinton.

Aunque Harris obtuvo un fuerte apoyo entre los votantes latinos registrados a nivel nacional en una reciente encuesta de NBC News/Telemundo/CNBC, con el 54% respaldándola frente al 40% de Trump, su margen de 14 puntos quedó detrás del de los anteriores candidatos presidenciales demócratas con esta demografía. Biden obtuvo el voto latino por 33 puntos en 2020, mientras que Clinton logró un margen del 38%.

Incluso en un reciente evento de la campaña de Harris en Allentown, surgieron indicios de un apoyo disminuido entre los numerosos entusiastas seguidores de la vicepresidenta.

Hector Santana, quien emigró desde la República Dominicana, le dijo a CNN que ha votado por los demócratas durante 20 años pero aún no se ha decidido este año.

"Todavía no he tomado una decisión porque siempre he buscado qué candidato tiene los intereses de la gente hispana en el corazón. En este momento, no he visto eso de ningún candidato", dijo Santana en español.

La prestamista hipotecaria de Bethlehem Carmen Dancsecs expresó su preocupación de que algunos votantes latinos puedan abstenerse en noviembre.

"Creo que hay demasiadas personas que están indecisas. No están seguras de dónde están", le dijo CNN Dancsecs.

Múltiples enfoques para Harris

La campaña de Harris está implementando diversas estrategias para aumentar el apoyo entre los votantes latinos de Pensilvania en las últimas semanas antes del Día de las Elecciones.

Estas incluyen el envío de delegados de la campaña, la adquisición de más endorsements de celebridades de la comunidad latina y la asignación de más recursos publicitarios a los votantes latinos, según varios asesores y aliados de Harris.

"Cuanto más podamos transmitir efectivamente el mensaje de la vicepresidenta sobre su historial y compromiso de hacer frente a los adversarios, ya sea que se trate de los bancos de Wall Street durante la crisis hipotecaria o las universidades sin fines de lucro que explotan a sus estudiantes, este es un mensaje que resuena entre los hombres y mujeres latinos", explicó un asesor senior de la campaña de Harris a CNN.

El mes pasado, la campaña anunció planes para invertir 3 millones de dólares en nuevos anuncios en radio en español entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre.

La campaña también está organizando más mítines y eventos en el estado clave. En un mitin el mes pasado en Bethlehem, Walz intentó apelar a los votantes puertorriqueños, que representan más de la mitad de los votantes latinos elegibles en Pensilvania.

"Reconocemos el doloroso aniversario del aterrizaje del huracán María, que sigue teniendo un impacto devastador. En marzo, la vicepresidenta Harris visitó San Juan. Prometió continuar apoyando los esfuerzos de recuperación y, una vez que estemos en la Casa Blanca, pueden confiar en nuestro apoyo", dijo Walz.

"El actor de 'Hamilton' Anthony Ramos, que se unió a Walz en el mitin, tuvo un mensaje específico para los votantes latinos.

"Siento la pasión en la habitación y hay muchas personas aquí de diferentes colores y razas. ... Todos estamos aquí juntos, ¿verdad? Eso es de lo que nuestro país se trata. Dejen que los anime a todos, no solo voten; voten por Kamala Harris y Tim Walz", dijo.

Un asesor senior de Harris mencionó que a medida que la campaña busca más endorsements de celebridades de la comunidad latina, utilizará a influencers de las redes sociales con seguidores significativos para ayudar a amplificar el mensaje de la vicepresidenta. Por ejemplo, en agosto, Harris colaboró con el creador de contenido Carlos Eduardo Espina, que tiene más de 10 millones de seguidores en TikTok, para discutir por qué los latinos deben apoyarla.

"Cuando una elección se decide por márgenes ajustados, cada detalle importa. Y, obviamente, harán todo lo posible para obtener el endorsement de Bad Bunny", dijo la estratega demócrata y comentarista política de CNN Maria Cardona. "Al mismo tiempo, sabemos que lo más importante es que la campaña se comunique directamente con estos votantes a través de delegados, Kamala o representantes locales".

Las iniciativas políticas de Trump también han involucrado a figuras prominentes para atraer a más votantes latinos.

El candidato presidencial ha obtenido el respaldo de tres artistas de reggaeton prominent

Nicky Jam habló en un mitin de Trump en Las Vegas, donde el presidente lo identificó erróneamente como una mujer e invitó a subir al escenario. Posteriormente, Nicky Jam eliminó su publicación de Instagram respaldando a Trump, pero la banda mexicana Maná terminó su colaboración con él, refiriéndose a él como racista en un mensaje en español.

Durante un mitin en agosto en Wilkes-Barre, Pensilvania, Trump presentó a Daniel Campo, un piloto nacido en Venezuela que se convirtió en ciudadano estadounidense en 2022. Campo ayuda a la campaña de Trump en el canvassing de vecindarios latinos, especialmente en Allentown, hablando con votantes sobre la plataforma del expresidente. A menudo, a Campo le preguntan sobre la presunta prejudic Trump contra los latinos.

"Soy latino. Me invitó a hablar en su mitin", respondió Campo. "También hizo comentarios positivos sobre mí frente a todos, así que si tuviera algo contra los latinos, no me habría invitado y ciertamente no me habría elogiado después".

Campo dice que se encuentra con personas preocupadas por la "actitud" de Trump.

"¿Lo invitarías a tu boda o fiesta de cumpleaños? ¿O al cumpleaños de tu hijo?", pregunta Campo. "Se ríen. Dicen: 'No, en realidad no'".

"Luego digo, entonces lo estás contratando para un trabajo, ¿verdad?", continúa Campo. "Están de acuerdo. Recuerdan que hizo bien su trabajo hace cuatro años, mientras veían a Harris trabajando durante el mismo período, ¿dónde brillaron más?"

Dado el peso del voto latino en Pensilvania, el panorama político se está volviendo cada vez más estratégico.

Los candidatos están reconociendo la creciente población latina en el estado, con más de un millón de personas hispanas o latinas viviendo en Pensilvania y 615,000 de ellas con derecho a voto en noviembre, según el Centro de Investigaciones Pew.

'Política' en este contexto se refiere a la maniobra estratégica e iniciativas de los candidatos políticos para obtener el apoyo de esta importante base electoral.

