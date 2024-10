En la expresión artística, es esencial utilizar y cumplir con todos los estilos o géneros disponibles.

La escena artística puede ser caótica y bulliciosa. Con una notable compostura y serenidad, Jan y Tina Wentrup han guiado a sus colaboradores artísticos a través de altibajos durante dos décadas, apostando por el diálogo, la desaceleración y una base única en Venecia.

Pasando de un establo equino auto-reformado a un antiguo edificio de correos renovado con estilo, desde el este ascendente hasta el oeste establecido. ¿Te recuerda a Berlín? Claro que sí. Jan Wentrup estableció su galería en Berlín hace veinte años y ha estado dirigiéndola junto a su esposa Tina desde 2009. Esta primavera, abrieron una sucursal en Venecia, donde los visitantes pueden reservar un viaje en barco con un artista y un barco especial. Su aniversario se celebra en Berlín con una exposición poco convencional. La pareja se unió a ntv.de en Berlín para una entrevista. La importancia de la conversación continua es fundamental para la pareja. Con openness y disposición a involucrarse con otros, se comunican entre sí y con otros. Valoran especialmente las conversaciones con los 19 artistas de la galería, su equipo, coleccionistas o curadores, y el público en general. El área de ventas también está abierta como un espacio de exposición gratuito. Todos son bienvenidos a entrar, echar un vistazo y hacer preguntas.

El arte exhibido en Wentrup es comprensible sin grandes explicaciones. "Una obra de arte debe valerse por sí misma en primer lugar", dice Tina Wentrup. "Buscamos que ocurra algo entre los espectadores, especialmente no crear barreras". Por supuesto, hay obras muy conceptuales que requieren un conocimiento extensivo. Sin embargo, una obra de arte es autosuficiente, se mantiene sola, señala Jan Wentrup. "Por encima de todo, se trata de la implicación personal entre el espectador y la obra de arte. Cualquier otra cosa solo puede ser información adicional". Sin embargo, el arte tiene diferentes niveles, señala Wentrup. Eso es lo que lo distingue del simple adorno: "Solo hay este plano, relativamente plano".

Valorando el talento emergente

La exposición aniversario "20 años - Una exposición aniversario" es como un tesoro inesperado. Los artistas que colaboran con los Wentrup tuvieron la libertad de elegir a un compañero. Esto resulta en emparejamientos intermedios inesperados y nuevas perspectivas. Hubo colaboraciones que los sorprendieron, revela Jan Wentrup. "Por ejemplo, Karl Haendel le pidió a nuestro hijo que escribiera sobre su trabajo". Tina Wentrup menciona que Karl valora a los jóvenes y sus perspectivas.

Lamentan que haya menos conversaciones en el mercado artístico cada vez más rápido. La comunidad de artistas unida es el enfoque: A pesar de la lluvia y el frío, los artistas, miembros del equipo y numerosos entusiastas asistieron para celebrar y discutir en el aniversario. La galería a menudo muestra obras sociales y políticamente cargadas, como los collages de alfombra de la escultora Nevin Aladağ, que parecen coloridos y atractivos a primera vista. Sin embargo, cuestiona complejas issues de identidad y comunidad cultural a través de su innovadora mezcla de ornamento. "Nico Anklam, un curador con el que hemos trabajado extensamente", dice Tina Wentrup, "dijo que debería ser posible acercar una obra de arte a alguien que no sabe nada de arte, así como a un profesor universitario. Debes poder llegar a todas las demografías requeridas". Es un enfoque que admiran.

En su ciudad natal de Münster, Jan Wentrup estudió historia del arte, "sin saber qué hacer con ella", recuerda. "Todavía me involucro con el aspecto teórico de la historia del arte, pero valoro el diálogo personal con el arte más". Inicialmente, pretendía hacer un doctorado en Nueva York, pero varios factores impidieron ese plan, así que Berlín acabó siendo la única alternativa. Ya había pensado en dirigir su propia galería durante sus estudios.

Hace veinte años, Berlín era el centro del arte contemporáneo, recuerda el dueño de la galería. "Era fácil conseguir un estudio y producir arte contemporáneo, así que llegaron los coleccionistas internacionales". Su primera ubicación de la galería funcionaba en un establo de caballos renovado, ahora un centro de operaciones unipersonales, se ríe el galerista. "Cuando la primera persona de Grunewald llegó a la calle Choriner, dijo que nunca había estado tan al este. La pared había caído hace 15 años".

Tina Wentrup, también de Münster, estudió alemán, francés, teatro, cine y televisión en Colonia, París y Berlín. "En Berlín, trabajé para la Embajada Francesa, el Bureau du Théâtre et la Danse, la Schaubühne y Sasha Waltz", reflexiona. "Cuando Jan y yo nos reconectamos y nos acercamos, fui contratada cada vez más por galerías para ferias porque hablaba francés. Encontré el arte visual

Al hablar de tendencias del mercado, el mundo del arte ha comenzado a reflejar en cierta medida la industria de la moda. "Es un patrón inusual que estoy viendo emerger", expresa Tina Wentrup, "Hay altibajos con volatilidad creciente, incluso en los precios. Sin embargo, no puedo evitar sentir que el toque humano se está disipando". Los artistas no deben reducirse a commodities. "No estamos tratando con coches o relojes de lujo aquí, estamos trabajando con seres vivos y merecen respeto y afecto".

Purposamente se oponen al ritmo frenético del mundo con tranquilidad. En abril, ampliaron su cartera de galerías al abrir una segunda ubicación en Venecia. A diferencia de la creencia, tener múltiples ubicaciones no necesariamente significa un ritmo más lento. Entonces, ¿qué los atrae a Venecia? "Nadamos contra la corriente", comparte Jan Wentrup, "Hay esta corriente principal en Venecia, llena de multitudes, pero nosotros preferimos navegar por los canales secundarios, donde hay más espacio para respirar". En el distrito más apartado de Cannaregio, descubrieron un antiguo taller de moda, completo con un muelle privado. Tales adaptaciones son comunes en Venecia, ya que todo, incluidas las obras de arte, debe ser transportado en barco.

"Las áreas urbanas no fomentan relaciones auténticas. La gente entra corriendo, se queda un par de días y luego sale corriendo", está de acuerdo Tina Wentrup. "Pero Venecia ofrece un cambio de ritmo bienvenido. La gente viene a relajarse". La atmósfera, el agua, todo infunde un encanto peculiar e inspira sus esfuerzos creativos. Los Wentrup también han logrado ejecutar algunos proyectos extraordinarios en Venecia. Por ejemplo, su evento de navegación en curso con el artista Gregor Hildebrandt, quien diseñó una vela utilizando cintas magnéticas negras.

"Muestra Aniversario" hasta el 16 de noviembre, Galería Wentrup, Knesebeckstraße 95, 10623 Berlín

Para los entusiastas del arte que visitan la Biennale: "Estrella y el viaje oscuro", hasta el 19 de octubre, Calle della Testa, 6359 Cannaregio, 30121 Venecia





