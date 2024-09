En la competencia de triatlón paralímpico, Max Gelhaar se lleva el segundo premio.

El triatleta Max Gelhaar se lleva la medalla de plata en los Paralímpicos. A pesar de liderar en las dos primeras disciplinas, un competidor español aumentó su juego. Una vez más, el Sena presentó problemas, esta vez relacionados con la calidad del agua.

Max Gelhaar comenzó los Juegos Paralímpicos de París con una medalla de plata en el triatlón. El joven de 26 años marcó un tiempo de 1:08:43 en los 750m de natación, 20km de ciclismo y 5km de carrera, quedando a 38 segundos del español Daniel Molina, campeón del mundo en la clase PTS3. Este logro marca un hito importante para Gelhaar, quien había obtenido tres terceros lugares y un segundo título en campeonatos mundiales.

"Me llevé la plata, no me quedé sin el oro", comentó Gelhaar. "La carrera fue intensa desde el principio. Fue una locura en el agua". Al final, estaba "bastante contento" con el resultado. Gelhaar, que compite con hemiparesis espástica, salió del agua en cuarto lugar pero lideró en la bicicleta. Fue Molina quien finalmente lo superó en la carrera. El portador de la bandera campeona Martin Schulz tomará la salida más tarde hoy (12:20), con otros cinco triatletas alemanes compitiendo cerca del Pont Alexandre III. Schulz había obtenido la única medalla alemana en Río y Tokio.

Eventos pospuestos por mala calidad del agua

Los eventos se pospusieron el domingo debido a la mala calidad del agua. Las fuertes lluvias del viernes fueron seguidas por una breve tormenta y una fuerte lluvia en la hora de la tarde del sábado. La carrera masculina de triatlón olímpico tuvo que retrasarse debido a la mala calidad del agua. Después de las carreras de agua abierta, varios atletas informaron sentir náuseas y incluso vomitar.

En los últimos años, el gobierno francés ha destinado alrededor de 1.400 millones de euros para limpiar el Sena. Esto included la conexión de numerosos hogares al sistema de alcantarillado, que anteriormente descargaba sus aguas residuales directamente en el río y sus afluentes. También se construyó un gran depósito de rebose en París para evitar que el sistema de alcantarillado se desborde en el Sena durante las fuertes lluvias.

La victoria de Gelhaar en la medalla de plata en los Paralímpicos marca su mejor resultado en una competición importante. A pesar de los contratiempos en la calidad del agua del Sena, las competiciones de triatlón paralímpico lograron continuar, mostrando la resiliencia de los atletas participantes.

