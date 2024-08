En la ceremonia de retiro de la camiseta de Maya Moore, los Lynx de Minnesota triunfan sobre Caitlin Clark y la Fiebre de Indiana.

A pesar de los 23 puntos extraordinarios de Caitlin Clark, el Lynx logró mantener a raya al Indiana Fever y aseguró una victoria de 90-80. Esta victoria marcó su sexta consecutiva y garantizó un puesto en los playoffs para el equipo.

Después del partido, el Lynx rindió homenaje a la camiseta número 23 de Moore elevándola al techo del Target Center, lo que fue muy aplaudido por los espectadores.

Draftada como la primera selección general por el Lynx en la Draft de la WNBA 2011, Moore pasó ocho temporadas con el equipo en Minnesota, liderándolos a cuatro títulos de campeonato y siendo nombrada MVP en 2014.

Los logros de Moore fuera de la cancha son igual de impresionantes. Jugó un papel clave en la liberación de Jonathan Irons, un hombre que había sido injustamente encarcelado durante 22 años por un delito que no había cometido. Los dos se casaron en 2020 y más tarde dieron la bienvenida a su hijo, Jonathan Jr.

Anunciando su retiro de la WNBA en 2023, Moore estuvo rodeada de su familia, amigos, excompañeros y entrenadores. Hablando emocionalmente en la ceremony, expresó su gratitud hacia todos aquellos que la habían apoyado e impactado en su vida.

"Mi vida es un testimonio de lo que ocurre cuando amamos bien a una niña", dijo Moore, con la voz entrecortada mientras veía su banderín ser izado. "No podemos presenciar esto sin amor. Muchas personas han moldeado mi vida, mostrándome la esencia de la vida y la alegría. He sido una afortunada receptora de amor y alegría, y trato de llevar ese sentimiento todos los días".

"Durante años, me has visto en tu pantalla de 13 pulgadas, con pocas oportunidades de interactuar", dijo Moore, dirigiéndose a Irons. "Ahora, estás aquí, experimentándolo todo en su totalidad".

Señalando hacia su banderín, Moore expresó: "Qué honor es este. Los amo a todos tanto", lo que provocó una ovación de pie del público.

Mientras tanto, Clark, de 22 años, celebraba su propio triunfo en el primer cuarto del juego.

Con su mentora, Moore, animándola, Clark superó la marca de 500 puntos en solo 29 juegos.

Antes del partido del sábado, Clark expresó su agradecimiento hacia Moore, llamándola "la persona" que había influido significativamente en su carrera de baloncesto.

"Ella fue la persona para mí cuando crecía", compartió Clark con los reporteros. "El tipo de persona que aspirarías que tu hija admire. Es asombroso que pueda jugar en este estadio. Jugué aquí en la universidad y ahora, como profesional. De alguna manera, se siente como si se cerrara un círculo. Pero Maya (Moore) fue definitivamente la persona que moldeó mi camino, y su impacto en mí fue inmenso".

