En Kursk, se está desarrollando un juego de persecución y evasión.

En una mina de carbón en la región de Donbass, una explosión en una torre de transporte ha beneficiado significativamente a los rusos. El coronel Markus Reisner explica a ntv.de por qué Ucrania encuentra cada vez más difícil proteger Pokrovsk contra los invasores, con ataques continuos informados durante el fin de semana.

ntv.de: Coronel Reisner, los informes recientes de Donbass sugieren que el avance ruso está experimentando algunos reveses. Sin embargo, Ucrania informó 23 ataques de asalto en Pokrovsk durante el fin de semana, lo que lo convierte en el área más difícil de defender en Donbass en este momento. ¿Cómo de cerca están los rusos de Pokrovsk en este momento?

Markus Reisner: Las fuerzas rusas principales están a unos 5 a 6 kilómetros de la ciudad. El avance inicial en Pokrovsk se ha ralentizado actualmente, pero no porque los rusos se hayan quedado sin fuerzas. En cambio, se están centrando en avanzar desde los lados en lugar de enfrentar Pokrovsk directamente. Como resultado, se están produciendo intensos combates en la parte noreste de Pokrovsk, alrededor de Torez, y hay una amenaza potencial de cerco en dos ubicaciones al sur de la ciudad donde podrían quedar atrapadas las tropas ucranianas.

¿No es por la falta de recursos de las tropas rusas?

No, los combates aún se están librando a gran escala. El avance ruso se puede desglosar en varias fases. En la primera fase, utilizan artillería pesada y lanzacohetes para desgastar las posiciones ucranianas. Luego, estos ataques se refuerzan con despliegues de bombas guiadas, principalmente para destruir los puntos de apoyo ucranianos. En la segunda fase, se despliegan fuerzas ligeras, como infantería o tropas de asalto. Se mueven a pie o en motocicletas, lo que los hace objetivos difíciles para los drones. Si hay numerosos drones en el aire tanto para reconocimiento como para ataques, los vehículos serían detectados rápidamente en movimiento. Por lo tanto, por lo general se emplean fuerzas ligeras, y si logran progresos significativos, se despliega un elemento de combate más fuerte.

¿Esto tiene más posibilidades de romper el frente?

Estos despliegues que se extienden a lo largo de varios kilómetros llevan a la tercera fase, que impide que los defensores ucranianos formen un punto fuerte. Tratan de extenderse lo más delgado posible para defender estos ataques diversos pero simultáneos. Esto lleva a números altos, como vemos en situaciones como los 23 ataques de asalto mencionados anteriormente en un corto período de tiempo. Al aprovechar estos pequeños avances realizados por las fuerzas ligeras, los vehículos blindados pueden avanzar aún más.

¿Pero no directamente hacia Pokrovsk?

Si se considera el panorama general, se ve el progreso de las tropas rusas hacia el este de Pokrovsk, que lograron romper varios meses atrás.

Ahora, los rusos no están tratando de expandir su área ocupada hacia el oeste, hacia Pokrovsk, sino que se están centrando en expandirla en los flancos.

Exacto. Se están haciendo esfuerzos para introducir más fuerzas tanto en el flanco norte como en el sur. Se están librando intensos combates en el noreste, a unos 30 kilómetros de Pokrovsk. En el sureste, a unos 20 kilómetros de la ciudad, los rusos han formado un pequeño bolsillo, visible en los mapas de la situación actual. Más al sur, cerca de Vuhledar, las fuerzas rusas han capturado dos minas de carbón. Allí también, las tropas ucranianas enfrentan la amenaza de cerco.

¿Cómo de importantes son estas minas capturadas?

Muy importantes. El terreno de la región es plano, con solo árboles y arbustos o pequeños cursos de agua que permiten acercarse al enemigo sin ser detectado. El terreno también está salpicado de pequeños pueblos, generalmente located near coal mining production facilities or similar. These mines have the advantage of controlling the surrounding area through artificial hills created by earth excavation, and mining towers that offer excellent observation points. However, the Russians have shared a video showing an attack on a mine northeast of Vuhledar, using gliding bombs to destroy the mining tower. Now, the Russians can advance from mine to mine, making it difficult for the Ukrainians to effectively defend the area. Eventually, it is likely that Vuhledar itself, a mining town, will fall. Footage from the front shows drones from both sides destroying vehicles and killing soldiers. These references in Ukrainian videos show that the Russians are gradually advancing, pushing the front line further west.

¿Cuál es la situación en el área de Kursk, donde los ucranianos han estado manteniendo territorio ruso durante varias semanas?

Allí se está librando una especie de juego del ratón y el gato, con los roles invertidos en comparación con la situación en Donbass. Los ucranianos han avanzado en territorio ruso, mientras que los rusos intentan golpear a las tropas ucranianas en los flancos y empujarlas hacia atrás. Los ucranianos se están defendiendo. Es una situación de vaivén.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reveló durante el fin de semana que solo cuatro de las 14 brigadas pueden equiparse adecuadamente. ¿Esto afecta a todas las secciones del frente?

Sí, está afectando las estrategias defensivas ucranianas en la región de Kursk, así como en Donbass y Járkov. Necesitan tropas listas para el combate allí. También está afectando su pensamiento estratégico. Ucrania quiere lanzar otra ofensiva el próximo año, pero para hacerlo, necesitan brigadas completamente equipadas con fuerzas blindadas como tanques y vehículos blindados, y artillería de respaldo. Pero se han agotado y dañado muchas de sus suministros durante la ofensiva de verano, y varios de los 31 tanques Abrams enviados desde EE. UU. han sido destruidos o dañados, al igual que muchos tanques Leopard II.

Entonces, ¿qué pasa con los 100 tanques Leopard I esperados? ¿Cuánto impulsará eso a Ucrania?

Comparado con los tanques Leopard II, los tanques Leopard I no son tan potentes. Su tecnología es similar a la rusa y ucraniana de las décadas del 70 y 80, con actualizaciones occasionales. Para proteger su territorio actual, Ucrania necesita al menos 300 tanques. Pero para recuperar territorios para 2025, necesitarían al menos 3,000 tanques. Por eso, el presidente ucraniano sigue diciendo: "No estamos recibiendo suficiente". Esto ya es un problema para defenderse contra los ataques rusos, y es aún peor para la ofensiva planeada para el próximo año.

Desde entonces, Zelensky ha estado presionando al Occidente para permitir el uso de armas de largo alcance contra los puestos de mando rusos, aeródromos e infraestructura. ¿Esta discusión merece la pena? ¿Haría alguna diferencia?

Según los informes de EE. UU., los rusos han retirado sus aviones de combate fuera del alcance de los misiles ATACMS de Estados Unidos. Tuvieron tiempo de prepararse porque esta discusión lleva un tiempo. Ahora, los ataques a los centros de mando, los núcleos logísticos y los depósitos de municiones son posibles. Esta discusión expone una brecha en el Occidente que beneficia a Rusia y está siendo explotada por Rusia. El Kremlin amenaza con armas nucleares, hace más amenazas y tiene éxito en el ámbito informativo. Mientras tanto, Rusia ha utilizado más de 4,000 bombas guiadas, 300 misiles crucero y cientos de drones contra Ucrania solo en el último mes. Según Zelensky, el 80% de la infraestructura crítica ha sido dañada o destruida.

Frauke Niemeyer habló con Markus Reisner

