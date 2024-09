En Kharkiv, nueve personas sufrieron heridas, mientras que dos fallecidos fueron reportados en Sapporichya.

Ayer, un martes, la ciudad ucraniana de Kharkiv sufrió otro severo ataque aéreo ruso. Varios distritos tuvieron bombas guiadas que explotaron dentro de ellos, lo que resultó en un aumento en el número de víctimas. El recuento actual es de 9 personas heridas. Este último ataque se suma a la serie de incidentes recentemente enfocados en civiles. El domingo, un bombardeo preciso cobró la vida de una mujer mientras hería a otras 43 personas, incluyendo a 4 niños. Los raids aéreos rusos también alcanzaron asentamientos en la Óblast de Zaporiyia, lo que resultó en la muerte de 2 personas.

8:46 Ucrania: Las Instalaciones de Energía de Sumy Son Atacadas de Nuevo Las autoridades informaron que las instalaciones de energía en Sumy, una metrópolis del noreste de Ucrania, fueron atacadas nuevamente por drones rusos. Las primeras evaluaciones sugieren que no hubo fallecidos, pero los constantes ataques han puesto una presión significativa en el sistema de energía. El martes, Rusia bombardeó la ciudad y sus áreas circundantes con cohetes y drones, lo que causó una interrupción en el suministro de energía para aproximadamente 280,000 hogares, según el Ministerio de Energía.

8:27 Estado Mayor Ucraniano: Las Pérdidas Rusas Alcanzan los 1130 El Estado Mayor Ucraniano reporta un alarmante número de 1130 soldados rusos muertos o heridos en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, Ucrania ha registrado un total de 637,010 bajas enemigas. En el último día, las fuerzas ucranianas han eliminado 25 sistemas de artillería, 45 vehículos de transporte y combustible, y 6 tanques.

7:55 Ucrania Planea el Despliegue de los Caza F-16 Occidentales Los oficiales de la Fuerza Aérea Ucraniana han diseñado un plan de despliegue para los caza F-16 occidentales entrantes. Todas las tareas asignadas al ejército y al ministerio de defensa han sido detalladas, como mencionó el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su discurso en video de la noche. El Comando de la Fuerza Aérea también discutió la posibilidad de ampliar la flota de aviones y el entrenamiento adicional de pilotos. Muchas voces en Kyiv abogan por un entrenamiento básico de pilotos más intensivo, con una duración actual de solo 40 días. Ucrania espera recibir alrededor de 60 aviones F-16, pero solo unos pocos han sido entregados hasta ahora.

7:19 Rusia Informe la Repulsión de los Ataques con Drones Ucranianos en Varios Regiones Rusia comparte información sobre los ataques con drones ucranianos en varias regiones. Las unidades de defensa aérea lograron derribar 54 drones ucranianos sobre cinco regiones rusas durante la noche, según TASS, citando al Ministerio de Defensa. La mitad de los drones fueron derribados en la región fronteriza de Kursk, mientras que el resto lo fueron en las regiones fronterizas de Bryansk y Belgorod, y las regiones occidentales de Smolensk y Oryol. La agencia no menciona la región de Tver al noroeste de Moscú, donde los locales y los blogueros militares informan sobre un ataque con drones en un importante depósito de municiones en Toropets, lo que provocó un incendio en la ciudad y la evacuación de los residentes.

6:57 El Ataque Ucraniano Inflige Graves Daños en el Depósito de Municiones Ruso Los blogueros militares informan que el ataque ucraniano en Toropets en la región de Tver encendió un depósito de municiones que contenía numerosos toneladas de municiones y cohetes. El depósito, que los blogueros afirman que ha crecido significativamente en los últimos años, cuenta con 42 bunkeres reforzados y 23 almacenes y talleres. El antiguo oficial de inteligencia ruso Igor Girkin afirma que la situación en la región ahora está bajo control. Los blogueros militares ucranianos concluyen, basándose en su análisis de datos, que se han infligido daños significativos, especialmente en los bunkeres más nuevos.

6:20 el Líder del Grupo Parlamentario del Partido Verde Propone un Debate sobre la Influencia Rusa en Alemania El líder del grupo parlamentario del Partido Verde, Konstantin von Notz, solicita un debate en el Bundestag sobre las operaciones de influencia rusa en Alemania. "Los documentos internos de la fábrica de propaganda rusa SDA demuestran los métodos arteros con los que las entidades rusas manipulan nuestra democracia, los discursos públicos y las elecciones", dice el oficial de seguridad interior. "Con AfD, BSW y otros cómplices propagando los narrativos rusos en público y en los parlamentos, se forman asociaciones perjudiciales para sabotear los intereses alemanes juntos. Las personas que apoyan a Ucrania son identificadas, vigiladas y se intentan deshonrar públicamente".

5:42 Los Trolls Rusos Distribuyen Videos Falsos Sobre Kamala Harris Según la investigación realizada por Microsoft, los actores rusos están intensificando su campaña de desinformación contra la candidata presidencial estadounidense Kamala Harris. Un grupo asociado con el Kremlin, conocido como Storm-1516, ha producido dos videos falsos desde finales de agosto para difamar la campaña de Harris y su compañero de fórmula Tim Walz. Un video muestra a una turba de seguidores de Harris atacando a un supuesto asistente a un mitin de Trump. El segundo video presenta a un actor propagando el falso rumor de que Harris fue responsable de lesionar a una niña en un accidente en 2011, dejándola discapacitada, y huyó de la escena. Ambos videos, según Microsoft, han recibido millones de vistas.

5:19 Explosiones y Fuego en la Región Rusa de Tver Los ataques con drones ucranianos, según las fuentes rusas, han provocado un incendio en la región rusa de Tver. Los escombros de un drone ucraniano derribado supuestamente encendieron el fuego en Toropets, lo que requería la evacuación parcial de los residentes. El gobernador Igor Rudenya anunció esto en la aplicación de mensajería Telegram. Los bomberos actualmente trabajan para contener el incendio. La causa exacta del fuego aún se está determinando. Las unidades de defensa aérea rusa aún se encuentran

03:57 Invasión de drones en RusiaVarias regiones rusas del oeste están siendo atacadas por drones ucranianos, según los gobernadores locales. En la región de Smolensk, cerca de la frontera con Bielorrusia, se abatieron siete drones, anunció el gobernador Vasily Anochin en Telegram. También se abatió un drone sobre la región de Oryol por la defensa aérea rusa, informó el gobernador Andrei Klichkov en Telegram. En la región de Bryansk, se abatieron al menos catorce drones, reveló el gobernador Alexander Bogomaz en Telegram. Ucrania afirma que los ataques tenían como objetivo la infraestructura militar, energética y de transporte crítica para los esfuerzos bélicos de Rusia.

02:56 EE. UU. investiga exportaciones de uranio ruso a través de ChinaEl gobierno de EE. UU. está examinando sospechas de que China podría eludir la prohibición de importaciones de uranio ruso en EE. UU. importando uranio enriquecido de Rusia y exportando su propio uranio a EE. UU., según informó Reuters citando fuentes internas. "Estamos preocupados por eludir la prohibición de importaciones de uranio ruso", dijo Jon Indall de la Asociación de Productores de Uranio de EE. UU. (UPA). "No queremos cambiar abruptamente de fuentes rusas a importaciones chinas. Hemos instado al Departamento de Comercio a realizar una investigación". El Departamento de Comercio de EE. UU. aún no ha comentado al respecto.

aquí01:54 EE. UU. repondrá sus reservas de petróleoSegún una fuente interna, EE. UU. planea reponer sus reservas estratégicas de petróleo con hasta seis millones de barriles. Si se lleva a cabo, sería la mayor compra desde la importante liberación en 2022. El gobierno de EE. UU. redujo drásticamente sus reservas de petróleo en respuesta a los altos precios de la gasolina después de la invasión rusa de Ucrania en 2022, lo que marcó la "mayor liberación de reservas de petróleo jamais".

00:45 Muertes civiles en SaporizhzhiaRusia atacó reportadamente la región de Saporizhzhia, dejando al menos dos civiles muertos y cinco más heridos, según el gobernador Ivan Fedorov. Además, el gobernador Fedorov reveló que Komyshuvakha en la región fue "fuertemente atacada", con varias estructuras y una instalación de infraestructura dañadas. Los equipos de rescate aún se encuentran en el sitio, evaluando la magnitud de los daños.

23:38 Embajadora de EE. UU. en la ONU sobre el plan de paz de ZelenskyLa embajadora de EE. UU. en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, declaró que EE. UU. ha revisado el plan de paz propuesto por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Durante una conferencia de prensa en la sede de la ONU, dijo: "Hemos estudiado el plan de paz del presidente Zelensky. Creemos que tiene potencial para el éxito. Es crucial determinar cómo podemos colaborar en este esfuerzo". Thomas-Greenfield expresó optimismo por el progreso en las conversaciones de paz, sin proporcionar más detalles. Presumiblemente se refirió al "plan de victoria" del lado de Ucrania, que Zelensky presentó el mes pasado.

22:29 Alarma falsa en Latvia: Objeto no identificado resulta ser pájarosLatvia emitió una alarma falsa por una violación del espacio aéreo por un objeto volador no identificado. La fuerza aérea confirmó que el objeto reportado, que procedía del vecino Bielorrusia y cruzaba la región oriental de Kraslava de Latvia, era simplemente un grupo de pájaros. Antes, el Ministerio de Defensa en Riga había anunciado una posible incursión, lo que llevó a los aviones interceptores de la OTAN a despegar, pero finalmente no se encontraron otras amenazas en la zona.

21:59 Moldavia y Alemania firman pacto de ciberseguridadMoldavia y Alemania colaboran para fortalecer su defensa contra la "guerra híbrida de Putin", según la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock. Hablando en Chisinau, dijo: "Por eso, estamos aumentando nuestros esfuerzos para contrarrestar estas agresiones". Ofreciendo equipo informático, facilitando el intercambio de información y realizando capacitaciones, buscan proteger a Moldavia de ataques cibernéticos y exponer la desinformación.

La guerra ucraniana en curso sigue causando preocupaciones, con las instalaciones energéticas en Sumy siendo atacadas de nuevo por drones rusos. Este incidente, junto con los repetidos ataques aéreos rusos en ciudades como Kharkiv y Saporizhzhia, ejerce una presión significativa en el sistema energético y la población civil de Ucrania.

Las tensiones crecientes entre Ucrania y Rusia han resultado en un gran número de bajas, con el Estado Mayor ucraniano informando 1130 soldados rusos muertos o heridos en las últimas 24 horas. Esta alarmante cifra se suma al total de 637,010 bajas enemigas registradas desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

