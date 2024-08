En Italia, la lucha por las costas continúa.

Por primera vez en la historia de Italia, los operadores de playas realizan una huelga y un movimiento ciudadano aboga por menos tumbonas y parasoles. Algunos operadores temen perder sus concesiones, mientras que otros esperan más espacios abiertos.

"¡Devuélvanos nuestras playas!" es el lema de battle del movimiento "Mare Libero" (Mar Libre), que desde 2019 lucha por más espacios públicos a lo largo de la costa italiana. Esta año, la acción "Reconquistar la playa", una versión italiana del Día de la Bastilla, se llevó a cabo el 14 de julio y se extendió desde Venecia hasta Campania, de norte a sur. Los manifestantes se oponen a la privatización de las playas italianas, de las cuales el 69% están ocupadas por concesionarios, según el geólogo Mario Tozzi.

En el pasado, los operadores de playas han ignorado estas protestas, pero este año han tomado medidas. El 9 de agosto realizaron su primera huelga y anunciaron dos más para el 19 y el 28 de agosto. Esta vez, los concesionarios de playas podrían estar enfrentando una situación de todo o nada.

"Es un drama típicamente italiano", suspira una mujer de mediana edad en el resort de Liguria de Zoagli. Recientemente visitó Paraggi, cerca de Portofino, y quería nadar allí, pero la pequeña playa estaba llena de tumbonas y era difícil acceder al agua debido a los acantilados cercanos. Tuvo que caminar bastante para encontrar un camino que la llevara al mar y a una playa libre.

Paraggi no es un caso aislado. Lo mismo ocurre en el resort del Adriático veneciano de Jesolo, donde el 69% de las playas están ocupadas por concesionarios, y en Rimini, en Emilia Romagna, donde el 90% lo está, según encuestas de 2019 de la organización ambiental Legambiente.

"Elegimos la fecha del 14 de julio para la acción 'Reconquistar la playa' por dos razones", dijo Roberto Biagini, presidente de "Mare Libero", al diario La Stampa hace unos días. En primer lugar, simbolizaba un acto de liberación en referencia a la Revolución Francesa. En segundo lugar, recordaba una decisión de 2016 del Tribunal Constitucional que declaró ilegal la prórroga automática de las concesiones. "Por eso vamos de playa en playa explicando a la gente que tienen derecho a tumbarse a lo largo de la línea de la playa", dijo Biagini en la entrevista.

En la primavera, miembros de Mare Libero ocuparon la playa del exclusivo club de playa Twiga. Un día en Twiga cuesta 600 euros por una tumbona, un parasol y comodidades exclusivas. El gerente de seguridad de Twiga en Ostia, cerca de Roma, llamó a la policía, pero la policía solo pudo confirmar que los ocupantes no estaban haciendo nada ilegal.

Las concesiones de playa caducan el 31 de diciembre de 2023. El intento del gobierno de prorrogarlas hasta el 31 de diciembre de 2024 fue declarado ilegal por el Consejo de Estado italiano.

Para los concesionarios de playas, los manifestantes de "Mare Libero" son molestos oponentes que no comprenden las inversiones financieras involucradas. Un operador le dijo a ntv.de anteriormente: "No debes olvidar que son nuestras inversiones las que dan valor a estas áreas arenosas".

El conflicto "Mare Libero" vs. Playas

El grupo "Mare Libero" se preocupa por la falta de playas públicas, mientras que los concesionarios de playas temen la implementación de la Directiva Bolkestein. Esta directiva, de 2006, requiere que las concesiones caducadas se pongan a concurso en lugar de renovarse automáticamente. Italia firmó la directiva en 2016, pero todos los gobiernos han logrado posponer su implementación hasta ahora.

Un intento reciente de implementar la directiva se hizo al beginning of this year, argumentando que solo el 19% de la costa italiana se utiliza para playas, dejando muchas playas libres que podrían asignarse mediante concurso. Sin embargo, este intento fue detenido tanto por la Comisión Europea como por el Consejo de Estado italiano, ya que no diferenciaba entre playas reales y costas que podrían ser acantilados, áreas urbanizadas, instalaciones industriales o carreteras costeras. Recientemente, la autoridad italiana de competencia también ha recordado a los municipios y regiones que pongan las concesiones caducadas a concurso antes del final de este año.

La Unión Europea ha estado siguiendo de cerca el conflicto "Mare Libero" vs. Playa en Italia, ya que implica la implementación de la Directiva Bolkestein, que requiere que las concesiones caducadas se pongan a concurso en lugar de renovarse automáticamente. Si se implementa con éxito, esta directiva podría llevar a un mayor equilibrio entre las playas públicas y las concesiones de playa en toda Europa.

Después de la primera huelga de los operadores de playas italianos, la Unión Europea insta al gobierno italiano a abordar las preocupaciones de ambas partes y encontrar una solución que cumpla con la Directiva Bolkestein, garantizando una distribución justa del acceso a la playa para todos los ciudadanos y turistas italianos.

