En Francia, Le Pen y su partido político se enfrentan a juicio por presuntamente haber malversado los recursos financieros de la Unión Europea.

Al llegar a la corte parisina, Le Pen declaró: "No hemos infringido ninguna guideline política y administrativa respaldada por el Parlamento Europeo", y enfatizó su intención de presentar "pruebas extremadamente graves y sólidas" durante el juicio.

El juicio, previsto para durar nueve semanas, estará bajo escrutinio intensivo ya que Le Pen se perfila como una fuerte contendiente para la presidencia en 2027, después de la reciente ascensión de un gobierno de poder compartido compuesto por centristas y conservadores después de las elecciones legislativas de junio-julio.

Una sentencia así podría limitar la capacidad de los legisladores del Partido Nacional, incluidos Le Pen, para ejercer efectivamente su rol de oposición en el Parlamento debido a su preoccupation con la defensa de su partido.

Desde que renunció a su cargo como líder del partido hace tres años, Le Pen ha estado tratando de apelar a un electorado más amplio, presentándose como una candidata de centro. Esta estrategia ha sido exitosa, lo que ha llevado a importantes victorias electorales para el Partido Nacional en ambos niveles europeo y nacional. Sin embargo, una sentencia de culpabilidad podría obstaculizar significativamente sus aspiraciones presidenciales.

El Partido Nacional, junto con 27 de sus principales líderes, está siendo acusado de malversación de fondos destinados a los asistentes del Parlamento Europeo para financiar el trabajo político del partido entre 2004 y 2016, en violación de la normativa de la UE. En ese momento, el partido se llamaba Frente Nacional.

Le Pen niega enfáticamente cualquier mala conducta y sostiene que el caso es de naturaleza política. Declaró: "Los asistentes parlamentarios no sirven al Parlamento. Son asistentes políticos de los representantes electos, inherentemente políticos". Le Pen también explicó que las tareas asignadas a sus asistentes variaban según las habilidades de cada uno, con algunos redactando discursos y otros gestionando la logística y la coordinación.

Si se la encuentra culpable, Le Pen y sus codefendidos podrían ser sentenciados a diez años de prisión y multas de hasta 1 millón de euros ($1.1 millones) cada uno. También se podrían imponer otras sanciones, como la pérdida de derechos civiles o la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que podría obstaculizar o incluso frustrar sus aspiraciones para una carrera presidencial futura.

Le Pen había ocupado el cargo de presidenta del partido desde 2011 hasta 2021 y ahora lidera a los legisladores del RN en la Asamblea Nacional francesa. A pesar de su afirmación de inocencia, su partido ya ha reembolsado 1 millón de euros al Parlamento Europeo, como confirmó el abogado del Parlamento, Patrick Maisonneuve.

Controversia persistente

Los orígenes de los procedimientos legales se remontan a una advertencia emitida por Martin Schulz, entonces presidente del Parlamento Europeo, a las autoridades francesas, citando un posible mal uso de fondos de la UE por parte de los miembros del Frente Nacional. Schulz también remitió el asunto a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude para una investigación separada.

Se levantaron más preocupaciones después de que un organigrama organizativo de 2015 demostrara que 16 legisladores europeos y 20 asistentes parlamentarios ocupaban cargos oficiales dentro del partido fuera de sus presuntas funciones en el Parlamento Europeo. Este descubrimiento llevó a una investigación que reveló que algunos asistentes habían sido colocados erróneamente en las nóminas de varios eurodiputados, possibly para desviar fondos europeos para financiar empleados del partido en Francia.

Alexandre Varault, portavoz del Partido Nacional que fue elegido para el Parlamento Europeo en junio, expresó su esperanza de que los acusados sean absueltos.

Acusaciones de malversación de fondos públicos

Los jueces investigadores concluyeron que Le Pen, como líder del partido, facilitó la asignación de presupuestos de asistencia parlamentaria y instruyó a los eurodiputados para que contrataran a individuos que ocupaban cargos en el partido. Estos individuos fueron presentados como asistentes del Parlamento Europeo, pero en realidad se decía que realizaban tareas para el Frente Nacional.

El equipo legal del Parlamento Europeo busca ser compensado con 2,7 millones de euros para cubrir las pérdidas financieras y de reputación. Esta cantidad corresponde a los 3,7 millones de euros supuestamente malversados, con una deducción de 1 millón de euros debido a los reembolsos realizados por el partido.

Después de su notable desempeño en las elecciones europeas de 2014, el Frente Nacional obtuvo 24 escaños de eurodiputados, obteniendo el 24,8% de los votos y superando tanto a la centro-derecha como a los socialistas. El aumento del apoyo resultó en un importante aumento de los fondos del partido, que luchaba con problemas financieros en ese momento.

Sin embargo, un análisis de los gastos del partido entre 2013 y 2016 expuso un déficit de 9,1 millones de euros al final de 2016, a pesar de tener un saldo en efectivo de 1,7 millones de euros y prestar un millón de euros a la campaña presidencial de 2017 de Le Pen, así como mantener préstamos a Cotelec, su asociación de financiación.

Además, el partido estaba endeudado con un banco ruso por 9,4 millones de euros, un préstamo que se obtuvo en 2014 por 6 millones de euros.

Práctica sistemática probable

La investigación reveló irregularidades que involucraron a varios miembros destacados del partido, incluidos el largo tiempo cuerpo de seguridad de Le Pen, Thierry Legier, quien fue mistakenly listado como asistente parlamentario de su padre, Jean-Marie. El currículum de Legier no mencionaba este cargo y no lo mencionó en su autobiografía de 2012. Cuando se le preguntó, Legier confesó que no había sido entrevistado y había firmado su contrato sin comprender completamente su papel.

Jean-Marie Le Pen, el exjefe del Frente Nacional desde 1972 hasta 2011, no enfrentará un juicio junto a sus exasociados debido a complicaciones de salud. A los 96 años, su aptitud para testificar fue cuestionada en la corte en junio, lo que llevó a su exención. Se jacta de un récord de 11 condenas, algunas de las cuales involucran actos de violencia contra funcionarios públicos y discurso de odio.

Ha mantenido su inocencia como líder del partido, atribuyendo el "pool de asistentes" al reconocimiento popular. "No elegí a los asistentes asignados a mí. Esa decisión la tomó Marine Le Pen y otros. Solo firmé los contratos", afirmó.

La defensa de Le Pen podría argumentar que las dificultades financieras del Rally Nacional en ese período hicieron necesaria la utilización de fondos de la UE con fines partidarios, ya que enfrentaban desafíos financieros y tenían una base de votantes significativa en Europa. El resultado del juicio podría tener implicaciones significativas para la carrera política de Le Pen, ya que busca generar apoyo en Europa más allá de Francia, dado los éxitos pasados del Rally Nacional en las elecciones europeas.

