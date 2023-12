En fotos: La angustiosa era de la música emo

(CNN) - El sol se pone en Badlands mientras Amy Fleischer-Madden mira por el visor de su cámara, buscando entre las rocas rojas y la hierba de la pradera una figura vestida de negro de pies a cabeza.

Es el año 1999, y la joven fotógrafa ha estado de gira con Saves the Day, cuatro chicos con cara de niño de Princeton, Nueva Jersey, que acaban de publicar su segundo álbum, "Through Being Cool". Ellos aún no lo saben, pero el disco acabará convirtiéndose en sinónimo de la "tercera ola emo", un género nebuloso que emerge de garajes suburbanos, sótanos de iglesias y locales para todos los públicos de toda América.

Polémica y confesional a la vez, la música emo es una aproximación más suave al hardcore punk, con voces alambicadas y letras evocadoras que hacen que otras bandas la llamen burlonamente el sonido de la "angustia adolescente". Pero eso no le importa ahora mismo al batería Bryan Newman, a quien Flesicher-Madden ve agachado en el suelo, perdido en la quietud del paisaje de Dakota del Sur. Aprieta el disparador, sabiendo que las instantáneas son tan importantes como el concierto cuando se trata de la historia del emo.

"Era como decir: 'Esto forma parte de la historia tanto como el tipo que está en el escenario'", dice Fleischer-Madden de los momentos espontáneos que ocurren a menudo durante los descansos de una banda entre concierto y concierto, ya sea una broma tonta en la sala verde o una carrera loca hacia la ducha en su sórdida habitación de motel. Muchas de estas imágenes sirven de anclaje en su nuevo libro, "Negatives: A Photographic Archive of Emo (1996-2006)". Y esa foto de Newman sigue siendo su favorita, veintitantos años después, dijo Fleischer-Madden a la CNN.

"Toda la sección central (del libro) se llama 'Todo y todos', y toda esa sección es simplemente un caos", se ríe. "Es la furgoneta, los bastidores, dormir en una bañera, los bastidores de las sesiones de fotos, cosas así. Y para mí eso es la pasta. Eso es lo bueno".

Creando escena

Negativos", un repaso a los grupos que ayudaron a dar forma al emo tras la primera oleada del género musical surgida en los años 80 de la escena hardcore de D.C., presenta cientos de imágenes, extraídas de los propios archivos de Fleischer-Madden y del trabajo de otros fotógrafos que documentaron la escena. Algunos de los músicos que aparecen son inmediatamente reconocibles - Death Cab For Cutie, Jimmy Eat World, Fall Out Boy - otros no tanto. Pero todos y cada uno de los grupos que aparecen en el libro ayudaron a influir en la escena emo de alguna manera, y Fleischer-Madden dice que su trabajo consistió en averiguar dónde se situaba cada uno, histórica y sonoramente, dentro de la trayectoria del emo.

"Me pregunté cosas como: '¿Por qué era importante ese grupo? ¿Inspiraron sonidos y estilos futuros? ¿Sus discos forman parte de un legado?". explica Fleischer-Madden sobre su proceso. "Hay muchas bandas en el libro de las que personalmente no soy fan, pero que fueron importantes e influyeron en el movimiento".

Amy Fleisher Madden

Cuando crecía en Miami, Fleischer-Madden participó activamente en la escena punk local a mediados de los 90, organizando conciertos y escribiendo sobre bandas emergentes para su revista, Fiddler Jones. A los 16 años, fundó Fiddler Records y publicó un álbum de The Vacant Andys, banda liderada por Chris Carrabba, de Dashboard Confessional, antes de organizar giras, trabajar como A&R para otros sellos y viajar por todo el país fotografiando a muchas de las bandas mencionadas en su libro.

Como escribió Fleischer-Madden, ella era "fan" de la segunda ola, entre 1996 y 2000, definida por grupos como Bright Eyes, American Football, Cursive, Sunny Day Real Estate y The Get Up Kids, y "participante" de la tercera ola, una era que va de 2000 a 2006 e incluye a grupos como Circa Survive, Say Anything y New Found Glory, así como a pesos pesados como Paramore y My Chemical Romance.

Y aunque reconoce que hay muchos puristas dispuestos a discutir sobre su decisión de etiquetar a un determinado grupo como "segunda ola" en lugar de "tercera", o viceversa, Fleischer-Madden dice que intentó abordar la cuestión utilizando medidas objetivas como "la edad de los miembros del grupo, cómo vestían, cómo eran las fotos y si estaban filmadas". (Aparte de eso, sus opiniones son suyas).

"Me convertí en una especie de Sherlock Holmes emo", explicó, "en el que intentaba encontrar la respuesta en los detalles".

Un diario musical

La tercera ola emo, en opinión de Fleischer-Madden, vio surgir el pop-punk, el screamo y el post-hardcore, subgéneros que "comparten el mismo ADN emo" y el mismo lirismo "con el corazón en la manga", sólo que más fuerte, más rápido y con más garra. Y desde entonces, la definición de "emo" no ha hecho más que ampliarse, para disgusto de los fans más veteranos, que lamentan la "mainstreamización" y "comercialización" de la música y la cultura emo.

Fleischer-Madden refuta esta crítica, argumentando que descubrir nueva música (aunque técnicamente sea "vieja") siempre ha sido un rito de iniciación adolescente.

Del mismo modo, el fundador de Emo Nite, Morgan Freed -cuya fiesta nocturna de temática emo se ha convertido en un fenómeno nacional entre los aficionados más jóvenes-, se hizo eco del sentimiento, señalando que en los últimos años el emo ha dado lugar a docenas de tendencias de TikTok y a un popular festival de música producido por LiveNation.

"Es música para escuchar cuando estás en los suburbios, sentado en el tejado en una noche de verano en tu calle sin salida bebiendo una cerveza", dijo, añadiendo que la alienante experiencia de ser adolescente es universal y atemporal - especialmente en un mundo cada vez más digital.

"Siempre habrá adolescentes de 15 años que necesiten aferrarse a algo que les resulte familiar", afirma Freed. "Y esta música es para (las personas) que crecen como outsiders o inconformistas".

Dicho esto, no hay debate en cuanto a la autenticidad de "Negativos" de Fleischer-Madden. Es un libro que relata su propia experiencia dentro de una escena que, más de dos décadas después, sigue teniendo su influencia en la cultura pop en general.

Negativos: Un archivo fotográfico de Emo (1996-2006)

Y para ella, no hay lugar para un "artefacto sano" destinado a que la gente "lo ponga en sus estanterías y se lo enseñe a sus padres o a sus hijos y digan: 'Yo formé parte de esto'".

Recuerda una conversación "asombrosa" que tuvo con un veinteañero en su reciente evento literario en Los Ángeles: "Me dijo: 'Yo no tenía edad para ver a estos grupos en esta época, pero ahora me gusta todo. Me estoy poniendo al día y aprendiendo, y utilizo tu libro como libro de reglas", dijo sonriendo.

"Así que le dije: 'Es increíble'", continuó. "Y él me dice: 'Es un mapa. Es un mapa de toda la escena'".

