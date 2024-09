En este sentido, la Comisión considera que el artículo 107, apartado 1, del Tratado no establece que la empresa pueda ejercer una actividad económica en el marco de un régimen de ayudas estatales.

Cuando corporaciones importantes como AT&T recientemente anunciaron que estaban fusionando oficinas y exigiendo a los gerentes trabajar al menos tres días a la semana en persona, esto llevó a algunos empleados que vivían cerca de las oficinas que cerraban a mudarse o renunciar. De manera similar, el CEO de JPMorgan Chase Jamie Dimon, quien ya tenía a sus empleados trabajando cinco días a la semana, expresó su frustración la semana pasada sobre la falta de empleados del gobierno trabajando en las oficinas de los edificios federales.

Tales declaraciones públicas a menudo inductor de aprensión de que más corporaciones adoptarán pautas estrictas de asistencia a la oficina.

Sin embargo, hay dos razones convincentes por las que estas declaraciones no necesariamente presagian la desaparición completa de las ventajas del trabajo a distancia.

1. Implementar un mandato de Regreso al Trabajo (RTO) riguroso podría ser rentable para el empleador reducir la plantilla

El reciente mandato de RTO del CEO de Amazon Andy Jassy mencionó la necesidad de mejorar la colaboración personal y fomentar la cultura de la empresa. Sin embargo, también enfatizó su objetivo de reducir el exceso de gerentes contratados recientemente, lo que resultó en un número excesivo de "capas" y un aumento de la necesidad de aprobación antes de tomar decisiones. Para reducir la población de gerentes, Jassy instó a los líderes sénior dentro de la empresa a aumentar la proporción de colaboradores individuales en relación con los gerentes en al menos un 15 % para el primer trimestre de 2025.

Esto podría haber implicado despidos de gerentes tradicionalmente.

En cambio, al imponer un requisito impopular de asistencia a la oficina a tiempo completo, los gerentes intermedios que han acumulado suficiente riqueza podrían elegir renunciar voluntariamente, lo que ahorraría a la empresa la necesidad de proporcionar indemnizaciones.

El riesgo para Jassy es que demasiados gerentes puedan optar por irse. "Puede resolver temporalmente su situación actual, pero podría encontrar dificultades para reclutar talento que no esté dispuesto a desplazarse cinco días a la semana al centro de Seattle", observó Chris Williams, antiguo vicepresidente de recursos humanos de Microsoft, que ahora ejerce como asesor de líderes de la dirección a ejecutivos de la C-suite. En un escenario así, Amazon tendría que reconsiderar la aplicación del nuevo mandato de cinco días a la semana para atraer talento.

2. Los arreglos laborales flexibles siguen siendo populares y poco probables de disminuir

Aunque una empresa pueda optar por revertir sus políticas de trabajo a distancia, los datos sugieren que esto no es una tendencia generalizada.

Después de revisar las estadísticas de trabajo a distancia de la firma de consultoría de trabajo Gallup en mayo, se encontró que entre los empleados a tiempo completo en posiciones compatibles con el trabajo a distancia, el 53 % utilizaba un horario híbrido, el 27 % trabajaba exclusivamente a distancia y el 21 % trabajaba exclusivamente en sitio. Estas proporciones han remained largely unchanged since November 2022.

Las ofertas de empleo de Indeed que especificaban trabajo híbrido y a distancia habían disminuido en medio punto porcentual con respecto al año anterior a partir del 31 de agosto. Esta tendencia se debe principalmente a una disminución de la contratación dentro de las industrias que comúnmente ofrecen puestos de trabajo a distancia (como el desarrollo de software), según Nick Bunker, director de investigación económica de Indeed en América del Norte.

Una encuesta del Consejo de Negocios sobre trabajadores de EE. UU. reveló que la flexibilidad laboral más allá del salario era el aspecto más valorado de la compensación total. Además, los líderes de recursos humanos informaron que los modelos de trabajo híbrido ayudaron en gran medida a atraer y retener talento.

Por lo tanto, no es de extrañar que el 64 % de los empleados que trabajan completamente a distancia y el 29 % de los que trabajan en un modelo híbrido dijeron que buscarían activamente un nuevo trabajo si su empleador decidiera dejar de ofrecer oportunidades de trabajo a distancia a largo plazo.

Parece que numerosos CEOs han reconocido esto. En enero, el Consejo de Negocios informó que solo el 4 % de los CEOs de EE. UU. pretendía centrarse en devolver a los empleados a la oficina a tiempo completo.

Williams comentó: "Aún no he hablado con ningún CEO iluminado que crea genuinely that developing a healthy workplace culture can only be achieved through in-person interaction".

