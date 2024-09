En este municipio holandés, una tradición de recuerdo sigue floreciendo, ocho décadas después de su liberación.

Ubicado en una extensa propiedad de 65.5 acres en la provincia más meridional de los Países Bajos, cerca de Margraten, este es el único cementerio militar estadounidense del país, que rinde homenaje a alrededor de 10,000 soldados estadounidenses que perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial.

Aproximadamente 8,300 lápidas, la mayoría cruces o con la Estrella de David, dominan las filas ligeramente arqueadas a través de los prados bien cuidados. En la entrada del cementerio, 1,722 nombres están grabados en la Muralla de los Desaparecidos.

El guía turístico es Arie-Jan van Hees, un especialista en la Segunda Guerra Mundial, residente nativo y exmiembro de las fuerzas militares neerlandesas. Su recorrido de 90 minutos se sumerge en profundos hechos sobre el conflicto, incluyendo su devastador impacto en los soldados aliados y la población neerlandesa bajo la ocupación nazi, especialmente la comunidad judía neerlandesa. Cuenta historias escalofriantes de la Operación Market-Garden, la mayor operación aerotransportada de la guerra, que tuvo lugar a unos 70 kilómetros del cementerio. También revela cómo varios soldados honrados aquí están representados en famosas novelas y series como "Band of Brothers".

Sin embargo, el recorrido toma un giro profundamente personal en la parcela H, fila 6, tumba 4. Van Hees revela un hecho poco conocido: cada soldado tiene una familia local, individuo o organización como su guardián. Van Hees y su familia adoptaron a Verl E. Miller en 2005, el soldado enterrado en esta tumba.

Van Hees proporciona información de fondo sobre el servicio de Miller, como su papel como pasajero de un planeador y su muerte por fuego enemigo. Lo describe como un adolescente de Ohio criado en una granja que se alistó para reemplazar a su hermano mayor recién casado y se convirtió en un apasionado escritor de cartas durante su servicio. El público escucha atentamente, algunos en silencio, otros secándose las lágrimas.

“Después de terminar mi recorrido, los visitantes a menudo se despiden con lágrimas en los ojos, a menudo expresando gratitud por el hecho de que muchos en los Estados Unidos no son conscientes de las numerosas muertes de estadounidenses en el extranjero, pero también del programa de adopción en Margraten”, dijo van Hees en una reciente entrevista con CNN Travel.

“Expresan gratitud al pueblo neerlandés por su compromiso de honrar a los soldados estadounidenses, a menudo denominados la mejor generación, que descansa en el Cementerio Americano de los Países Bajos”.

Una legado de ocho décadas

El cementerio comparte esta tradición con otros cementerios europeos, pero el programa de adopción de Margraten destaca como uno de los más amplios y duraderos.

Comenzó en 1945, solo un año después de que se construyera el cementerio original para alojar los restos de miles de soldados estadounidenses muertos durante las operaciones en el este de los Países Bajos o en la avanzada hacia los territorios alemanes.

Después del cese de las hostilidades en Europa el 8 de mayo de 1945, y para 1947, aproximadamente 18,000 soldados estadounidenses habían sido enterrados en Margraten. Algunos fueron devueltos a suelo estadounidense. A medida que los neerlandeses buscaban un método significativo para honrar a sus libertadores, surgió un movimiento espontáneo cuando las familias se convirtieron voluntariamente en cuidadoras de las tumbas de sus soldados adoptivos. Los registros que conectan a los soldados y las familias neerlandesas se mantuvieron, con direcciones y otra información importante escrita o mecanografiada en tarjetas índice.

“Lo que es tan notable de todo este esfuerzo es que surgió en una comunidad modesta y agrícola compuesta por personas ordinary: sacerdotes, alcaldes, granjeros, individuos de diversos orígenes”, afirmó Peter Schrijvers, un experto en la Segunda Guerra Mundial, cuyo trabajo incluye "The Margraten Boys: How a European Village Kept America’s Liberators Alive”.

“El hecho de que establecieran una organización casi orgánicamente -reuniendo máquinas de escribir de quien las tuviera- es realmente notable".

El movimiento espontáneo ganhou momentum cuando una carta del alcalde de Maastricht, a ocho millas de Margraten, apareció en la revista LIFE en agosto de 1945, expresando gratitud a los soldados estadounidenses. Esto llevó a Mabel Feil de Demopolis, Alabama, a solicitar información sobre la tumba de su esposo fallecido, que finalmente fue adoptada por una familia neerlandesa. Esto llevó a una mayor publicidad y un aumento del interés en el programa, explicó Schrijvers.

Desde 2003, la Fundación para la Adopción de Tumbas en el Cementerio Americano Margraten ha gestionado el programa. La lista de espera alcanzó los 1,000 nombres en 2021, lo que llevó a la fundación a dejar de aceptar nuevas solicitudes. Actualmente, más de 700 personas interesadas en adoptar esperan, con entre 30 y 60 tumbas que se vuelven disponibles anualmente, según el secretario de la fundación, Frans Roebroeks.

“Las personas que ingresan a la lista de espera están tan ansiosas por adoptar una tumba que, una vez que la obtienen, toman todas las medidas para mantenerla en su familia”, dijo Roebroeks.

“Llevan a sus hijos al cementerio y esperan que ellos la hereden cuando maduren. Nos da placer ver a tales familias dedicadas con niños pequeños visitando las instalaciones de nuestra fundación. Creemos que nuestra labor es importante".

En los Países Bajos, el 12 de septiembre tiene un significado especial, ya que es el aniversario de la liberación del primer pueblo neerlandés liberado, Mesch, en la provincia de Sur-Limburgo. El rey Willem-Alexander y la reina Máxima asistirán al evento inaugural en Mesch para celebrar el 80º aniversario de esta liberación. Diversas actividades conmemorativas, en las que participan numerosos veteranos estadounidenses, incluyen la Sinfonía de la Libertad que se ha celebrado en el cementerio desde 2006.

Independientemente del día, las personas aparecen regularmente en el cementerio para decorar las tumbas o la Muralla de los Desaparecidos con flores o banderas, a veces acompañadas de una fotografía del soldado caído. Este acto es otra manifestación de la cultura conmemorativa duradera en la región.

Una mujer llamada Schrijvers mencionó, "Una dama me dijo, 'Si los olvidamos, morirán una segunda vez.' Y creo que eso es un motivador significativo para la gente, aquellos que aún recuerdan la guerra. La opinión entre ellos es: si dejamos de hacer esto, si no convencemos a nuestras descendencias, futuras generaciones de no olvidar, estos soldados morirán una segunda vez. Y eso, para muchos, es demasiado para soportar."

"Compromisos inquebrantables"

Según Schrijvers, la duración y el éxito del programa de adopción se deben a varios factores. Uno de ellos es cómo progresó la guerra durante el otoño y el invierno de 1944.

Comenzando en septiembre, la parte sur de los Países Bajos fue liberada por tropas aliadas –meses antes que el resto del país– después de casi cinco años de ocupación alemana. Las tropas americanas mantuvieron fuertes lazos con las comunidades neerlandesas alrededor de Margraten durante operaciones aéreas y terrestres importantes en Alemania vecina. Según Schrijvers, "Las excepcionalmente cercanas relaciones entre los liberados y aquellos que los liberaron se forjaron durante ese período."

Sin embargo, cuando miles de cuerpos de los soldados fueron devueltos a Margraten para ser enterrados, un fuerte deseo de honrar su memoria se transmitió a múltiples generaciones entre las familias neerlandesas.

"Pararse ante la tumba de un joven con un futuro completo por delante, whose life abruptly ended is something that would be etched into their minds," Schrijvers stated. "It is horrifying to consider, and witnessing this occur numerous times – we're talking about 18,000-plus at that time – is an image never to be forgotten."

Similar to some Dutch survivors of the war, Roebroeks' grandfather knew the soldier whose grave he chose to adopt.

Henry W. Wolf served in the 774th Field Artillery Battalion, and Roebroeks' grandfather welcomed the soldiers to sleep on his property and shared meals with them. Wolf, whom his grandfather regarded as his own son, was killed in action. Devastated, the Dutchman immediately went to the cemetery to adopt Wolf's grave, a responsibility that is now tended to by Roebroeks' sister.

When Van Hees' father was 20, his Dutch village was raided by German troops, and he was subsequently taken to a forced labor camp. He was liberated, thankfully, by the American 79th Lorraine Infantry Division, just before the end of the war.

"Thanks to the American 79th Lorraine Infantry Division, he was freed shortly before the war concluded, on April 8, 1945," Van Hees revealed, whose son, Jeroen, adopted a soldier who had saved his grandfather's life when he was 11 years old.

"La emoción es abrumadora"

Aproximadamente la mitad de los adoptantes de tumbas han establecido contacto con las familias de sus soldados. Estas relaciones se desarrollan en profundos vínculos de mutua apreciación, ofreciendo a los parientes estadounidenses la oportunidad de conocer a un familiar ausente que nunca habían tenido la oportunidad de conocer.

Tal es el caso de Susan Brueggemeier y Cindy Landwehr, quienes, junto con sus otros dos hermanos, sabían poco sobre uno de sus tíos después de que muriera durante la guerra.

Entonces, en septiembre de 2019, casi 75 años después de la muerte de su tío, Brueggemeier recibió un correo electrónico inesperado de un primo que llevaba el nombre del tío. El primo había descubierto información sobre el soldado a través de la Fundación del Patrimonio de Honor, un memorial en línea de más de 38,000 soldados estadounidenses en Europa.

Brueggemeier y su esposo, Bob, planeaban visitar los Países Bajos dentro de dos meses para un crucero por el río que terminaría en Ámsterdam. Van Hees y su esposa, Nicole, acordaron acompañar a la pareja a Margraten, donde verían la tumba de su tío por primera vez entre las filas de cruces de mármol blanco y estrellas.

"It takes your breath away thinking 'There are this many people?' and 'There are so many of these cemeteries?' and 'These were all young individuals with lives to live,' " said Brueggemeier. "During the pandemic, Brueggemeier and Van Hees kept in touch, sharing new insights they had uncovered about the soldier." In 2022, the Brueggemeiers returned to Margraten – this time, in the company of Landwehr and her husband, Craig – as invited guests for three days of events honoring their uncle.

There was a ceremony that recognized Miller posthumously with the prestigious Dutch Orange Lanyard, a significant military honor. Van Hees and Tim Hendriks, a different Dutch war specialist, were the ones who submitted the application for this recognition. Alongside the ceremony, the attendees also explored places where their uncle spent his final days.

In Landwehr's words, "They pretty much led us through the trails our uncle would have taken, the spot where his glider landed, where he marched. They even researched and showed us the location of his foxhole, collected soil from there for us to take home. It was truly remarkable."

The commemoration program has not only kept Miller's memory alive but also healed the family, as Brueggemeier explained: "My aunt, uncle, cousins, siblings, and I are all drawn closer due to Verl's story and the efforts of the adopters in honoring him."

"No lo deja solo"

En 2005, después de la visita del presidente George W. Bush al cementerio, Peggy Kuijpers y su pareja, Maurice Claessen, adoptaron a su soldado, Paul Akosevich. Sin embargo, solo poseen información limitada sobre él, como su servicio en la Segunda Guerra Mundial, su estado natal (California) y su fecha de fallecimiento (14 de marzo de 1945). Un reciente descubrimiento reveló que jugó fútbol en la escuela secundaria, un hecho mencionado en un artículo de 1942 del LA Times.

Han subido su información de contacto en la página de Akosevich en Find A Grave y con frecuencia comparten sus visitas a su tumba en una página de Facebook pública para adoptantes. Lamentablemente, aún no han recibido ningún contacto, pero remain optimistas de que alguien los encontrará algún día.

"Queremos que ellos sepan que su tumba está en Margraten y que la hemos adoptado y cuidamos de ella", dijo Claessen, sosteniendo una foto en blanco y negro de Akosevich en su teléfono, como lo haría un orgulloso padre. "Nunca ha estado solo".

"La influencia del cementerio"

Al igual que el programa de adopción y otras iniciativas que honran a los soldados, el cementerio de los Estados Unidos en los Países Bajos, mantenido por la Comisión de Monumentos de Batallas Americanas, prospera durante diversos eventos de conmemoración antes del 80º aniversario de la liberación y el fin de la guerra en 2025.

El centro de visitantes de $6.7 millones, inaugurado en diciembre de 2023, cuenta con exposiciones dedicadas a campañas militares clave que ocurrieron en la zona, que incluyen artifacts reales como uniformes y una cruz de madera que anteriormente adornaba una tumba. El cementerio es una experiencia emocionalmente poderosa para los visitantes de los Estados Unidos por primera vez, según el superintendente Jason Bordelon.

"Porque la Segunda Guerra Mundial no ocurrió en suelo estadounidense, se siente diferente cuando te paras en este paisaje y ves, físicamente, el entorno donde estuvieron y observas la magnitud y el poder del cementerio", dijo Bordelon.

El último soldado enterrado en el cementerio es Willis Utecht, un segundo teniente muerto el 2 de octubre de 1944 cerca del pueblo holandés de Mook. Su cuerpo no pudo ser recuperado del campo de batalla, lo que lo llevó a ser registrado como desaparecido en acción. Finalmente, su nombre fue inscrito en la pared de los desaparecidos.

En 1993, los restos humanos encontrados por un granjero arando su campo fueron identificados eventualmente como él. El 16 de septiembre de 1994, fue enterrado cerca de la bandera de 65 pies que muestra la bandera estadounidense.

Rápidamente, su tumba fue adoptada.

