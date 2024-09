En este momento persiste el retraso en la solicitud de prestaciones de vivienda.

A causa de una reciente revisión de las regulaciones de la ayuda para la vivienda, ha habido un aumento significativo de solicitudes en todo el país, lo que ha provocado tiempos de procesamiento extendidos. A pesar de las reiteradas peticiones de los estados y las autoridades locales para procedimientos simplificados, se prevé que estas modificaciones tarden al menos otro año. Durante una reunión de ministros de construcción en Passau, el Ministerio Federal de Vivienda indicó que tales modificaciones y simplificaciones solo comenzarían en el inicio del próximo período legislativo. Según el Secretario de Estado Rolf Bösinger, no tendría sentido apresurarse con estas actualizaciones durante el período legislativo actual y tener que repetir el proceso más tarde.

La ayuda para la vivienda, también conocida como Wohngeld, es una ayuda financiera otorgada por el estado a los ciudadanos de bajos ingresos para ayudar con los gastos de vivienda o los costos de propiedad. La cantidad de la ayuda y los criterios de elegibilidad se basan en el tamaño del hogar, los ingresos y la carga financiera, con el gobierno federal y los estados contribuyendo por igual.

El aumento de solicitudes

Las regulaciones revisadas introducidas al comienzo de 2023 ampliaron tanto la cantidad de ayuda para la vivienda como el grupo de destinatarios elegibles, lo que provocó un aumento notable de solicitudes y retrasos en los tiempos de procesamiento en todo el país. Recientemente, varios estados y municipios han expresado sus preocupaciones sobre la carga en sus cuerpos administrativos.

Según Bösinger, mientras hay unidad entre el gobierno federal y los estados en cuanto al objetivo y las medidas de simplificación propuestas, surgen desacuerdos sobre la temporización: el gobierno federal prefiere evaluar el impacto de las modificaciones en 2024 antes de realizar cualquier cambio.

Actualmente, el presidente de la conferencia de ministros de construcción, el ministro bávaro Christian Bernreiter del CDU, expresó su decepción por los retrasos, mencionando Múnich como un ejemplo donde el retraso a veces supera los 12 meses. Su colleague del CDU de Renania del Norte-Westfalia, Ina Scharrenbach, acusó al gobierno federal de incumplir el acuerdo, argumentando que es perjudicial para los solicitantes y los municipios. Sin embargo, el senador de Desarrollo Urbano de Hamburgo, Karen Pein del SPD, defendió al Ministerio Federal de Vivienda liderado por el SPD, stating that they have promised to implement simplifications, and that housing benefit application processing times are not universally as prolonged as 12 months or more.

Los estados federales, incluyendo Baviera y Renania del Norte-Westfalia, han expresado sus preocupaciones sobre los tiempos de procesamiento prolongados de las solicitudes de ayuda para la vivienda debido al aumento causado por el aumento de destinatarios elegibles y la cantidad de ayuda. A pesar de los desacuerdos sobre la temporización de la implementación de simplificaciones para streamline estos procedimientos, el Ministerio Federal de Vivienda, liderado por el Secretario de Estado Rolf Bösinger, remains committed to addressing these issues during the upcoming legislative period.

Lea también: