- En este momento no existe ninguna asociación autorizada de cannabis en Sajonia-Anhalt.

En Sajonia-Anhalt, aún no se han aprobado solicitudes para el cultivo comunitario de marihuana. Actualmente, hay diez solicitudes en consideración, pero muchas carecen de detalles necesarios, según un representante del Ministerio de Salud de Magdeburgo en respuesta a una consulta. Los usuarios pueden presentar sus solicitudes a la Oficina Estatal de Protección del Consumidor (LAV).

El cultivo legal de plantas de marihuana ha sido permitido en Alemania desde principios de julio. Esto fue seguido por la publicación de un catálogo de penas en el boletín ministerial, que entró en vigor el 22 de julio. Se presta especial atención a la protección de niños y adolescentes. Se pueden imponer multas de hasta €500 si el uso de marihuana tiene lugar en áreas prohibidas designadas, como cerca de escuelas, guarderías, instalaciones públicas deportivas o parques infantiles. Se pueden imponer multas de hasta €1.000 por mal uso en las proximidades de menores.

Those individuals who promote marijuana or cultivation collectives or participate in sponsorship activities are liable to fines of up to €30,000. The Ministry of Health collaborated closely with Saxony, Thuringia, and Brandenburg in devising the penalty catalog to maintain consistency in enforcement measures across state lines, the spokesperson shared. However, the specific enforcement agencies responsible for implementing these violations have yet to be determined by the cabinet.

In other German states like Saxony, Thuringia, and Brandenburg, similar applications for community-based marijuana farming might be pending, as the federal law allows local jurisdictions to regulate this activity independently. Despite the other states' initiatives, there hasn't been any announcement of approved applications for marijuana farming in these areas yet.

