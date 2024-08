- En este contexto, podemos decir que Pedersen logró la victoria en la competencia alemana o tal vez, Pedersen salió triunfante en el evento alemán.

Mads Pedersen echó un último vistazo alrededor antes de poner fin a la racha victoriosa de su equipo Lidl-Trek en la línea de meta. El ex campeón del mundo danés aseguró la victoria en la última etapa en Saarbrücken y la clasificación general de la Deutschland Tour con autoridad. Lidl, como patrocinador principal y nombre del evento, trajo un equipo formidable a la competencia, logrando ganar todas las etapas y la clasificación general de manera sin precedentes. "Fue difícil. Fue una carrera de verdad. Estamos orgullosos de haber ganado todas las etapas y la general", dijo Pedersen. "Ese era nuestro objetivo cuando vinimos aquí. Una etapa no era suficiente para nosotros. Queríamos dominarlo todo. Lo hicimos".

Tobias Johannessen, ciclista noruego, terminó tercero, a solo un segundo de van Poppel. El mejor ciclista alemán fue Florian Stork, que aseguró el quinto lugar con una fuerte última etapa. La última victoria alemana en la clasificación general fue la de Nils Politt en 2021.

El legendario ciclista alemán Simon Geschke, que se retirará al final de la temporada, hizo su última aparición en la carrera más importante de Alemania. El ciclista de 38 años intentó un ataque en la última vuelta en Saarbrücken, pero finalmente no tuvo éxito. "Ese podría haber sido mi último paseo por suelo alemán", dijo Geschke durante una entrevista en ARD. "Fue genial. La carrera en bicicleta en Alemania es rara en estos días, y correr con el equipo nacional siempre es una fiesta".

El director de la carrera Fabian Wegmann, un ex ciclista profesional, quedó satisfecho con el evento. "Fue consistentemente genial. Estamos emocionados. Todo salió según lo planeado, y Lidl lo aplastó", dijo el ciclista de 44 años. En el futuro, la carrera podría ampliarse más allá de sus actuales cinco días a una semana completa.

La última etapa vio a Danny van Poppel terminar segundo, superando al estadounidense Luke Lamperti. Van Poppel aprovechó sus segundos de bonificación para superar a Johannessen. La mayoría del día fue dominada por un grupo de cinco escapados, incluyendo a Maximilian Walscheid. A pesar de construir una ventaja significativa de casi cinco minutos, la colaboración de los equipos principales logró atrapar al grupo de escapados en los últimos seis kilómetros.

El ataque de Simon Geschke en la última vuelta en Saarbrücken, aunque no tuvo éxito, fue un adecuado adiós para el ciclista alemán retirado.

