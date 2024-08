En este conflicto, las regiones del sur y del desierto se enfrentan por el enfoque hacia la vegetación.

Se ha reavivado el debate sobre la posición futura de los Verdes dentro de la Unión. Este debate se ha desencadenado por las especulaciones en torno a la líder de la facción Verde, Katharina Dröge. Markus Söder, líder de la CSU, ha vuelto a rechazar la idea de una coalición negra-verde a nivel federal después de las próximas elecciones. Rápidamente, la posición de Renania del Norte-Westfalia siguió. Mientras tanto, el posible candidato a canciller Verde, Robert Habeck, ha mostrado su disposición a mantener conversaciones de coalición con la Unión.

Este debate de la Unión se ha encendido por las declaraciones de Dröge. Ella criticó la actual coalición de semáforo con la SPD y FDP en el "Süddeutsche Zeitung", stating, "Para nosotros, está claro: las cosas no pueden continuar así en un futuro gobierno." Los Verdes "considerarán cautelosamente qué coalición entraremos después de las próximas elecciones federales", afirmó, incluso insinuando una posible alianza con la Unión.

Söder respondió con desdén, calificando tal movimiento de "embarazoso" en X. Él argumentó que los Verdes servían como "el núcleo ideológico" del gobierno de semáforo, que "necesita ser reemplazado urgentemente". Por lo tanto, insistió, "no debería haber continuación de los Verdes en el gobierno". Él atacó directamente a Habeck, quien recently había expresado su interés en buscar el cargo de canciller. Söder se refirió a Habeck como "el peor ministro de Economía en la historia de Alemania". Para la CSU, él declaró, "está completamente claro: no hay negro-verde después de las próximas elecciones".

Sin embargo, Wüst, quien gobierna con los Verdes en Renania del Norte-Westfalia, contrarrestó la posición de Söder. Él señaló la exitosa y confiable cooperación entre la CDU y los Verdes en su estado y en otros lugares. Él aconsejó a la Unión que esté abierta a discusiones y coaliciones con partidos democráticos del centro en todos los niveles políticos.

"Lo que happens with whom will be sounded out and negotiated after the elections", stated Wüst. However, he also commented that the FDP and SPD were "closer to us as the Union in many points", indicating that a coalition with them was a viable option.

Both Söder and Wüst are seen as potential candidates for the chancellor nomination if CDU leader Friedrich Merz does not emerge victorious. A decision on who will lead the Union into the 2025 federal election campaign is set to be made after the three state elections in East Germany in September.

The CDU and Greens also govern together in the states of Schleswig-Holstein and Baden-Württemberg. Joint alliances with the SPD are also in place in Brandenburg and Saxony.

