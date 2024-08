En estas 4 ciudades americanas, el mercado inmobiliario acaba de alcanzar un hito increíble

Chicago, Phoenix, Washington y Anaheim, California, se unieron a Nueva York, Los Ángeles, Atlanta y Boston como ciudades donde el valor total de las viviendas supera los $1 billón, según el informe. San Diego y Seattle están cerca detrás, con valores totales de vivienda de aproximadamente $987 billón y $971 billón, respectivamente.

El informe, que analizó las estimaciones de valor de Redfin para más de 95 millones de propiedades residenciales en EE. UU. en junio de 2024, también encontró que el valor total de las viviendas en todo EE. UU. aumentó en $3.1 billón a un récord de $49.6 billón en el último año.

"El valor del mercado inmobiliario de EE. UU. probablemente cruzará el umbral de los $50 billón en los próximos 12 meses, ya que no hay suficientes propiedades enlistadas para bajar los precios", dijo el economista de Redfin, Chen Zhao, en un comunicado.

Cuando la oferta no sigue el ritmo de la demanda, los precios suben. Eso ha sido la historia del mercado inmobiliario de EE. UU. durante años, ya que los estadounidenses luchan con uno de los mercados inmobiliarios más inaccesibles en una generación.

Los precios de las viviendas subieron durante la pandemia ya que más familias y trabajadores remotos aprovecharon las tasas de interés bajas para actualizar sus espacios. Luego, la campaña de aumentos agresivos de la tasa de interés del Federal Reserve para luchar contra la inflación hizo que las tasas hipotecarias subieran significativamente, agregando significativamente a los costos mensuales que deben pagar los titulares de hipoteca nuevos.

Los precios de las viviendas cayeron en solo una área metropolitana

El informe de Redfin encontró que los valores de las viviendas en algunas ciudades están creciendo más rápidamente que en otras. Dos ciudades de Nueva Jersey a distancia de commuting a la Ciudad de Nueva York - New Brunswick y Newark - vieron el mayor crecimiento anual en el valor total de las viviendas en el último año, según Redfin. Los valores de las viviendas en New Brunswick aumentaron un 13,3% y los de Newark crecieron un 13,2%. Anaheim; New Haven, Connecticut; y Charleston, Carolina del Sur, fueron algunas de las otras ciudades de EE. UU. que experimentaron un crecimiento del doble de dígitos en los valores de las viviendas desde el año pasado.

Solo una área metropolitana vio que sus valores de vivienda cayesen, dijo Redfin: Cape Coral, Florida, vio caer el valor de su mercado inmobiliario en un 1,6% en el último año. New Orleans y Austin también experimentaron un crecimiento inferior al 2%.

El aumento de los precios de las viviendas ha resultado en que los propietarios existentes se sientan más ricos que nunca. Pero para aquellos interesados en comprar una vivienda, el rápido aumento de los precios de las viviendas ha sido desalentador. Según una encuesta de mayo de Gallup, solo el 21% de los estadounidenses sintió que era un buen momento para comprar una vivienda.

Sin embargo, las tasas hipotecarias han experimentado una caída reciente en las últimas semanas, antes de un posible recorte de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre. Si bien la Reserva Federal no establece directamente las tasas hipotecarias, sus acciones influyen en los costos de

