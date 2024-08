- En el sitio de construcción se descubren antiguos artefactos romanos, incluyendo lápidas y una escultura de una figura divina.

Un sitio funerario y una estatua parcialmente preservada de la época romana son los hallazgos más notables en un sitio de construcción para un centro de investigación en Maguncia. Los ministros Michael Ebling (Interior) y Clemens Hoch (Ciencia) de la SPD, que supervisan la Dirección General de Patrimonio (DGKE) en Renania-Palatinado, compartieron estos y otros descubrimientos de la zona subterránea de la Ciudad Alta con el público.

Cientos de contenedores ahora almacenan diversos artefactos, incluyendo monedas, fragmentos de vidrio de ventana y sellos, encontrados durante estas excavaciones en el sitio donde la sociedad sin fines de lucro Tron está construyendo una instalación. Las investigaciones arqueológicas deberían concluir para Navidad.

El sitio de construcción, ubicado cerca de un antiguo campamento romano que alojaba a 12,000 soldados, incluye un asentamiento civil cercano donde vivían los comerciantes, como explicó Ebling. Tanto la lápida funeraria delearly 3er siglo como la estatua de piedra arenisca fueron descubiertas a unos 50 cm beneath the surface.

No se informó de actividad de construcción medieval en la zona, según el arqueólogo del estado Ulrich Himmelmann de la DGKE. La mayor ciudad romana explica el fácil acceso a estos restos antiguos.

El centro de investigación debería costar aproximadamente €175 millones. Tron está construyendo un edificio para laboratorios y administración en el sitio, a poca distancia del Centro Médico Universitario de Maguncia, a un costo total aproximado de €175 millones. La fecha de finalización, originalmente planeada para 2027, está actualmente retrasada en unos 2 meses debido a estas investigaciones arqueológicas, explicó Michael Ludolf, gerente comercial de Tron. Sin embargo, están haciendo ajustes para sincronizar la construcción y la arqueología.

Tron, con accionistas como el estado de Renania-Palatinado, el Centro Médico Universitario de Maguncia y la Universidad Johannes Gutenberg, realiza investigaciones sobre sustancias activas para el tratamiento inmunoterápico del cáncer y otras enfermedades. El nombre de la asociación significa Oncología Translacional, con Ugur Sahin y Özgür Türeci, cofundadores de BioNTech, jugando roles significativos.

La lápida funeraria de mármol, que probablemente data de alrededor del 1er siglo, muestra las letras F, P y H. La lápida apunta hacia un edificio de piedra, y las investigaciones revelaron una cámara funeraria con una bodega abovedada. Según Himmelmann, las tumbas en los asentamientos son bastante infrecuentes.

La estatua de piedra arenisca se asemeja a otro descubrimiento en la Nueva Ciudad de Maguncia, la estatua de la diosa romana Salus, según informó el Ministerio del Interior. La estatua recién descubierta se considera altamente significativa para la arqueología por Himmelmann.

Durante la excavación subterránea, se encontró un edificio con calefacción por suelo radiante, paredes de piedra y pilotes de madera de un edificio romano anterior, explicó Himmelmann. La historia de casi 500 años de Maguncia romana practically lies on top of itself in this area. Como la construcción de Tron está programada para progresar rápidamente, los arqueólogos priorizan la seguridad y el transporte de los hallazgos, con un análisis detallado que seguirá más tarde a su conveniencia. Ya son evidentes numerosos hallazgos, según Himmelmann.

Se agrega a la lista de descubrimientos: los ministros Ebling y Hoch revelaron que también se encontró en el sitio la lápida funeraria de mármol que presenta las letras F, P y H. Además, se descubrió la estatua de piedra arenisca parcialmente preservada, que muestra similitudes con la estatua de Salus de Maguncia, lo que proporciona valiosos insights para los estudios arqueológicos.

Lea también: