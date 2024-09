En el reino de Sajonia, el alcalde de Grimm emerge victorioso en una votación directa.

Alcalde de Grimma, Matthias Berger, Consigue Escaño en el Parlamento Estatal de Sajonia para el Partido de los Ciudadanos Libres El alcalde de Grimma, Matthias Berger, obtuvo un escaño en el Parlamento Estatal de Sajonia para el Partido de los Ciudadanos Libres en las elecciones estatales. Según los datos de la comisión electoral estatal, Berger aseguró un mandato directo en el distrito electoral número tres de Leipzig, obteniendo el 36,6% de los votos. Berger actuó como candidato principal del Partido de los Ciudadanos Libres localmente, y a nivel nacional, el partido solo recibió el 2,3% de los votos segundos.

Científico Político Considera la Viabilidad de un Gobierno de Minoría en Sajonia Un científico político de Leipzig, Hendrik Träger, sostiene que un gobierno de minoría de la CDU y la SPD en Sajonia, apoyado por la Alianza para el Progreso y la Justicia (BSW), es una opción digna de explorar. Según Träger, con los diputados del BSW absteniéndose en las votaciones, la CDU y la SPD podrían gobernar con una mayoría relativa. Este tipo de estructuras gubernamentales son comunes en los países escandinavos, y es aconsejable observar las prácticas internacionales en este sentido.

Discusión sobre la Formación de Gobierno en Erfurt, Ramelow Ofrece Apoyo a Voigt El presidente del gobierno de Turingia, Bodo Ramelow, ha acordado apoyar al presidente estatal del CDU, Mario Voigt, en la formación de un gobierno de mayoría en el Parlamento Estatal de Erfurt. Ramelow destaca la necesidad de un gobierno funcional, incluso si él no forma parte de él. Pretende apoyar a los candidatos que poseen el mandato de los votantes para formar un gobierno de mayoría. En este caso, el candidato es Voigt. Los motivos de Ramelow proceden de la prevención de una situación de chantaje parlamentario en la que la AfD impulse a todas las demás partidos.

AfD Consigue Escaños en el Parlamento de Turingia Sin Candidatos Directos A pesar de que la AfD consiguió victorias con candidatos directos en 29 de los 44 distritos electorales, el líder de la fracción Björn Höcke perdió ante el político de la CDU Christian Tischner en el distrito electoral Greiz II. El fuerte resultado del segundo voto del 32,8% para la AfD garantiza más escaños en el Parlamento Estatal. Sin embargo, Höcke, quien lidera la lista estatal, ocupará su escaño en el Parlamento Estatal.

AfD Ganó las Elecciones Estatales de Turingia, pero No Se Ofreció Cooperación En Turingia, la AfD se convirtió en el primer partido en ganar una mayoría de votos en unas elecciones estatales, finalizando con una clara ventaja del 32,8%. Sin embargo, como ningún partido democrático está dispuesto a formar una coalición con la AfD, no podrán poner en marcha sus pretensiones. Como la segunda fuerza más fuerte, la CDU probablemente iniciará conversaciones con el Partido de la Izquierda para formar una coalición de gobierno estable.

Partido de la Izquierda Consigue Escaños Directos en el Parlamento Estatal de Sajonia a Pesar de No Superar el Cinco Por Ciento El Partido de la Izquierda logró asegurar dos escaños directos en Leipzig en las elecciones estatales de Sajonia. Las particularidades del sistema electoral de Sajonia permitieron al Partido de la Izquierda ingresar al parlamento, según las proyecciones. La entrada del Partido de la Izquierda en el Parlamento Estatal significa que la coalición de Kenya de la CDU, los Verdes y la SPD ya no tiene mayoría.

El Líder del Partido Verde Vincula la Migración y Ucrania con los Resultados Electorales El líder del Partido Verde, Omid Nouripour, atribuye los resultados de las elecciones estatales de Sajonia y Turingia principalmente a los temas de migración y el conflicto de Ucrania. Si bien el gobierno federal está tomando medidas sobre estos temas, la coalición se está socavando a sí misma debido a las disputas innecesarias.

Turingia: CDU, BSW y SPD No Alcanzan la Mayoría, Se Inclinan Hacia la Cooperación con el Partido de la Izquierda En Turingia, la antigua coalición de minoría roja-roja-verde bajo el ministro presidente Ramelow ha sido disuelta. Dado que ningún partido está dispuesto a colaborar con la AfD, la opción más probable para una coalición de gobierno es una alianza de la CDU, el BSW y la SPD. Sin embargo, según las proyecciones actuales, esta constellation está corta de un escaño para lograr una mayoría en el Parlamento Estatal, por lo que dependerían del Partido de la Izquierda.

El Candidato Principal de la CDU, Voigt, No Consigue Escaño Directo en las Elecciones Estatales de Turingia El candidato principal de la CDU, Mario Voigt, no logró asegurar un escaño directo en las elecciones estatales de Turingia. Terminó segundo en el distrito Saale-Holzland II, con el 37,4% de los votos, detrás de la candidata de la AfD Wiebke Muhsal, que obtuvo el 39,2% de los votos. En las elecciones estatales de 2019, Voigt había asegurado un escaño directo.

22:07 Turingia: Muchos Jóvenes Votantes Optan por la AfD Más de un tercio de los jóvenes votantes en Turingia optaron por la AfD, un partido etiquetado como extremista de derecha por la agencia de inteligencia interior. Según los datos recopilados por infratest-dimap para ARD, el 38% de los votantes de 18 a 24 años en Turingia apoyaron la AfD. El Partido de la Izquierda obtuvo el 16%, la CDU el 13%, y los Verdes registraron los peores resultados entre los jóvenes votantes con solo el 6% de los votos.

21:32 Sajonia: Proyecciones Favorecen a la CDUEn las últimas proyecciones publicadas por ARD y ZDF, la CDU mantiene una clara ventaja sobre la AfD en Sajonia. Según Infratest Dimap (ARD) y el Grupo de Investigación Wahlen (ZDF), la CDU está aproximadamente 1 punto porcentual por delante con un 31,5% a un 31,8%, en comparación con el 30,4% al 30,8% de la AfD. Inicialmente, el Grupo de Investigación Wahlen sugirió una carrera cerrada entre la CDU y la AfD. Sin embargo, la AfD fue ganando terreno, lo que causó una ligera ventaja de la CDU en las proyecciones. Sin embargo, solo ARD mantuvo esta ventaja constante en sus proyecciones.

21:21 Turingia: La ambición de Ramelow poco probable que se materialiceEl Partido de la Izquierda ha sufrido importantes pérdidas en las elecciones estatales de Turingia, lo que podría llevar a la dimisión del presidente del gobierno Bodo Ramelow. Uno de los objetivos de Ramelow para la noche - asegúrate de que la AfD no consiga al menos un tercio de los votos para bloquear las decisiones que requieren una mayoría de dos tercios - parece poco probable que se materialice, ya que la AfD lo ha logrado efectivamente.

21:13 El SPD mantiene la estabilidad a pesar de las dificultadesA pesar de los malos resultados en las elecciones estatales de Turingia y Sajonia, el canciller federal Olaf Scholz puede seguir contando con el apoyo de su partido, el SPD, según las declaraciones del líder del SPD, Lars Klingbeil, a ZDF. Según Klingbeil, "como presidente del partido, espero que todos trabajen aún más duro ahora". El partido debe trabajar colectivamente para recuperar a los votantes perdidos. Klingbeil enfatizó: "Todos deben esforzarse ahora para mejorar la situación".

21:02 Kubicki critica la 'coalición de semáforo' después de las pérdidasEl vicepresidente del FDP, Wolfgang Kubicki, ha pedido consecuencias en respuesta a los malos resultados de los partidos de la 'coalición de semáforo' en las elecciones de Sajonia y Turingia. Kubicki escribió en "X" que "los resultados electorales indican: la 'coalición de semáforo' ha perdido su legitimidad". Si una parte significativa de los votantes rechaza la coalición de esta manera, debe haber consecuencias, sugirió Kubicki, expresando la creencia del público de que "esta coalición está dañando al país". El FDP no logró superar el umbral del 5% en ambas elecciones estatales y ahora se proyecta que está a solo 1 punto porcentual.

20:41 Höcke no logra mandato directo en TuringiaEl líder del grupo parlamentario de la AfD, Björn Höcke, no ha logrado obtener un escaño directo en el parlamento estatal de Turingia. Según la información de ntv, la AfD obtendrá el escaño de Höcke en el parlamento estatal mediante la renuncia de otro diputado en favor de Höcke.

20:37 El Partido de la Izquierda está a punto de entrar en el Parlamento de Sajonia a pesar del menor apoyo de los votantesA pesar de las importantes pérdidas, el Partido de la Izquierda sigue en camino de formar parte del Parlamento estatal de Sajonia. Aunque no logró superar el obstáculo del 5% con los segundos votos, se proyecta actualmente que obtendrá un 4,3% en la última estimación de ZDF. Sin embargo, dos candidatos directos del Partido de la Izquierda en los distritos de Leipzig muestran una ventaja cómoda sobre sus competidores. Si ganan sus distritos, podrían asegurar varios escaños en el nuevo parlamento estatal para su partido. Estos dos posibles ganadores también podrían asegurar los primeros puestos en la lista estatal de su partido, negando a la CDU, el SPD y los Verdes su mayoría, lo que dejaría al presidente del gobierno Kretschmer necesitando el BSW para una mayoría de gobierno.

20:17 Pronóstico para Sajonia: la ventaja de la CDU sobre la AfD es mínimaSegún el último informe de ZDF, la CDU en Sajonia solo tiene una ventaja del 0,1 por ciento sobre la AfD. Los cristianos demócratas están en un 31,5%, mientras que la AfD, categorizada como de extrema derecha por la agencia federal de inteligencia del país, está en un 31,4%. En Turingia, parece que la AfD ha logrado superar a la CDU en las proyecciones. Los Verdes están actualmente en un 5,1% en Sajonia y su conteo de escaños en el parlamento es incierto. El Partido de la Izquierda, proyectado en un 4,3%, tiene pocas posibilidades de lograrlo. El SPD, con un 7,6%, está asegurado en el parlamento estatal.

19:56 Turingia: el escaño directo de Höcke en el parlamento podría estar en peligroLa entrada directa del líder de la fracción de la AfD, Björn Höcke, en el parlamento estatal de Turingia está en peligro. Después de contabilizarse 68 de los 74 distritos electorales, el candidato de la CDU Christian Tischner lidera con el 42,3% de los votos, superando a Höcke, que tiene el 40,4%. Si Tischner gana la mayoría en el distrito electoral Greiz II, Höcke no logrará un mandato directo y tendrá que confiar en un escaño a través de la lista estatal, donde es el primero en la lista de la AfD. Sin embargo, si muchos candidatos directos de la AfD resultan victoriosos, nadie entrará en el parlamento a través de la lista estatal.

19:42 Ramelow sobre las luchas del Partido de la Izquierda: "Nos han devorado"El Ministro Presidente de Turingia, Bodo Ramelow, atribuye el "cannibalismo" percibido de su Partido de la Izquierda a dos razones: "En primer lugar, una CDU que ha equiparado consistentemente a la AfD y a la Izquierda, empujando la 'exclusión' en nuestra dirección, a pesar de haber compartido el poder con ellos durante cinco años", dijo el jefe de gobierno en ntv. Citó el anuncio de BSW de que obtendrían el 17% de los votos para la AfD, mientras que en realidad ahora les han quitado sus votos, como otro factor que contribuye al declive de la Izquierda. Ramelow aún pudo celebrar la alta participación electoral.

19:26 Nouripour sobre el éxito de la AfD: "Mis pensamientos están con aquellos que temen"La AfD supera el 30% en ambas elecciones estatales de Sajonia y Turingia, dejando atrás a los partidos de la coalición. El líder del Partido Verde, Omid Nouripour, ve el resultado electoral de la AfD como un "momento clave" y un llamado a proteger la democracia juntos.

19:13 Proyección reciente para Sajonia: Victoria del CDU se estrechaLa última proyección de ZDF sitúa a la AfD y al CDU neck and neck en Sajonia: los Demócratas Cristianos están apenas adelante con el 31,7%, mientras que la AfD obtiene el 31,4% de los votos. El BSW está en el 11,4%, el SPD en el 7,8%. Los Verdes estarían más seguros en el parlamento estatal con el 5,5%, mientras que la Izquierda no alcanzaría el umbral del 5% con el 4,3%.

19:08 Wagenknecht busca coalición con el CDU y possibly el SPD en TuringiaLa líder de BSW, Sahra Wagenknecht, aspira a una alianza con el CDU y potentially también con el SPD en Turingia. "Esperamos mucho poder formar un buen gobierno junto al CDU - probablemente también con el SPD", dijo Wagenknecht en la ARD. Después de cinco años de gobierno minoritario, la gente anhela un gobierno mayoritario estable que aborde cuestiones concretas como la grave escasez de maestros en Turingia. Al mismo tiempo, desean un gobierno estatal que abogue por la paz, la diplomacia y se oponga al despliegue de misiles estadounidenses en Alemania. Wagenknecht descarta coaliciones con la AfD en Turingia.

19:02 Proyección reciente para Turingia: AfD mejora resultado electoral aún másUna proyección de ZDF para el resultado electoral en Turingia muestra que la AfD es aún más exitosa que las predicciones iniciales. Según esto, el partido de extrema derecha está logrando el 33,1% de los votos en el estado. El CDU está en el 24,3%, la alianza de Sahra Wagenknecht está en el 15%. La Izquierda, que actualmente tiene a Bodo Ramelow como el popular Ministro Presidente, está perdiendo casi 8 puntos porcentuales y está en el 11,7%. El SPD está en el 6,6%, y los Verdes están en el 4% de los votos.

18:56 Goring-Eckardt: Triunfo de la AfD es una sorpresiva sorpresa en AlemaniaLos políticos alemanes líderes del Partido Verde están más preocupados que la pérdida de los Verdes en Turingia sugiere, dada la éxito de los extremistas de derecha de la AfD en Turingia. Katrin Goring-Eckardt, vicepresidenta del Bundestag Verde, califica el éxito de los radicales de derecha como una "sorpresiva sorpresa" en Alemania. El líder del partido Omid Nouripour lamenta el fracaso de su partido como "insignificante, considerando que la AfD se ha convertido en la fuerza más poderosa en un parlamento estatal".

18:48 Kretschmer sobre Sajonia: "Tenemos todas las razones para celebrar"El Ministro Presidente saliente de Sajonia, Michael Kretschmer, ve al CDU como la columna vertebral de la coalición gubernamental. "Tenemos todas las razones para celebrar", dijo Kretschmer en su fiesta de victoria. "Detrás de nosotros hay cinco años agotadores", el pueblo de Sajonia ha puesto su confianza en el CDU y no ha emitido un voto de protesta. "Somos conscientes de hasta qué punto la gente está decepcionada con lo que está sucediendo en Berlín".

18:39 Estimación para Sajonia: Liderazgo del CDU sobre la AfD se estrechaLas estimaciones preliminares de ZDF sugieren que la ventaja del CDU sobre la AfD en las elecciones estatales de Sajonia se está estrechando: el CDU ahora apenas supera a la AfD con el 31,9% frente al 31,3% de los votos emitidos. El BSW asegura el 11,6%, el SPD el 7,8. Los Verdes probablemente no entrarían en el parlamento estatal con el 5,2%, mientras que la Izquierda con el 4,5% sería excluida.

18:33 Weidel, líder de la AfD, exige participación en el gobierno para la AfDLa jefa del partido federal de la AfD, Alice Weidel, exige la participación completa de su partido en el gobierno en Turingia y Sajonia. "Típicamente, cuando se cumplen las tradiciones en este país, la partido más fuerte extiende una rama de olivo, y esa es la AfD", explica Weidel en la ARD, centrada en Turingia. "El electorado desea la participación de la AfD en el gobierno. Controlamos el 30% de los votos en ambos estados federados, y sin nosotros, un gobierno estable es inviable".

18:30 Kuhnert, Secretario General del SPD: "Tuvimos una Oportunidad de Ser Expulsados del Parlamento Estatal"El secretario general del SPD, Kevin Kuhnert, reconoce los modestos resultados de su partido en las elecciones de Turingia y Sajonia. "Esto no es motivo de celebración para el SPD", explica en ARD. A pesar de ello, su partido ha enfrentado numerosos desafíos en los últimos años. "Había un riesgo tangible de ser expulsados de los parlamentos estatales", dice Kuhnert. "Luchar vale la pena, somos indispensables". Se necesita un cambio, señala Kuhnert, y enfatiza: más diálogo con los votantes. Al preguntarle sobre el canciller Olaf Scholz, responde: "Necesitamos articular nuestra política conjuntamente".

18:23 Höcke, Líder del Grupo Parlamentario de AfD, Celebró el Resultado en Turingia como "Triunfo Histórico"El líder del grupo parlamentario de AfD, Björn Höcke, ve el resultado de Turingia como "histórico". La AfD es ahora el partido más popular del estado federal, "la tontería del firewall necesita cesar", afirma Höcke en MDR. Solo habrá cambio con la AfD.

18:21 Chrupalla, Líder de AfD, Describió la Victoria en Turingia como "Juego Cambiante"El líder de AfD, Tino Chrupalla, celebra los resultados de su partido como innovadores, stating that a political shift has taken place in both federal states, as he tells ZDF. The AfD is reportedly willing to engage in talks with all parties. "En Sajonia, estamos a la par con la CDU", dice, añadiendo que la AfD quiere gobernar por el bien de Sajonia.

18:17 Linnemann, Secretario General de CDU: No Coalición con AfDEl secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, ha descartado cualquier colaboración con la AfD en Turingia o Sajonia. "Estamos firmes en esto", dice en ARD. La CDU ahora formará gobiernos desde el centro del parlamento, asegura, expresando confianza en que esto será exitoso. La CDU, dice, sigue siendo el último baluarte de la democracia. Los partidos del semáforo han sido penalizados, añade.

18:13 Estimación para Sajonia: CDU ligeramente adelante de AfD, BSW en 12 por ciento, Verdes al bordeLa proyección inicial para la elección estatal de Sajonia revela a la CDU con el 31,5 por ciento de los votos emitidos, ligeramente adelante de la AfD con el 30 por ciento. El BSW se clasifica como la tercera fuerza más fuerte con el 12 por ciento, mientras que el SPD sigue en el parlamento estatal con el 8,5 por ciento. Los Verdes apenas logran entrar al parlamento estatal con el 5,5 por ciento. La Izquierda está excluida con el 4 por ciento, y el FDP no será parte del nuevo parlamento.

18:10 Estimación para Turingia: AfD supera a CDU, BSW entrará al parlamento estatal con 16 por cientoLa proyección inicial para la elección estatal de Turingia muestra a la AfD con el 30,5 por ciento de los votos, superando a la CDU con el 24,5 por ciento y a la Izquierda con el 12,5 por ciento. El SPD está representado en el parlamento estatal con el 7 por ciento, y el BSW sin duda entrará al parlamento estatal con el 16 por ciento. Los Verdes y el FDP están por debajo del 5 por ciento.

18:01 AfD Domina en Turingia, BSW Gana en Dos Dígitos en SajoniaSegún las proyecciones iniciales de la elección estatal, la AfD emerge como la fuerza más fuerte en Turingia, como se anticipaba. El SPD logra superar el umbral del cinco por ciento, mientras que los Verdes y el FDP no lo logran. Por el contrario, en Sajonia, el BSW logra un resultado de dos dígitos por primera vez. La CDU está ligeramente adelante de la AfD en las proyecciones, mientras que la Izquierda y el FDP pueden no lograr representación en el parlamento estatal, con los Verdes restantes.

17:18 Björn Höcke en Riesgo de No Ingresar al Parlamento EstatalEl líder de la fracción de AfD en Turingia, Björn Höcke, puede no asegurar un escaño en el futuro parlamento estatal. Sus colegas de partido podrían incluso comprometer sus posibilidades. Muchos de los candidatos de AfD en las circunscripciones tienen altas posibilidades de ganar mandatos directos. Por el contrario, Höcke enfrenta una fuerte competencia del candidato de la CDU, Christian Tischner, en su circunscripción, Greiz II. Si Tischner gana y la AfD asegura más mandatos directos de los que le corresponden, nadie podrá ingresar a través de la lista estatal, ni siquiera desde el primer lugar, que Höcke actualmente ocupa. En un escenario así, la AfD podría persuadir a un candidato exitoso de

16:29 Alto índice de votación por correo en las elecciones de SajoniaPara las elecciones que el ministro-presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, del CDU, describió como "electoral crucial" para el estado, casi un cuarto de los votantes elegibles ya han emitido sus votos por correo. El comisionado electoral del estado espera que el 24,6 por ciento de los votantes hayan votado por correo. La participación electoral hoy ha sido solo ligeramente superior a la de 2019 a media tarde.

15:52 Höcke vota en un Lada, Ramelow vota con su esposaEl líder estatal de AfD de Turingia y candidato principal, Björn Höcke, votó al mediodía. Llegó a la estación de votación en un Lada Niva, un vehículo todoterreno ruso hecho en Rusia. Höcke votó en Bornhagen en el distrito de Eichsfeld.

El ministro-presidente Bodo Ramelow votó en la capital del estado de Erfurt, acompañado por su esposa, Germana Alberti vom Hofe. El hombre de 68 años ha sido el jefe del gobierno del Estado Libre desde 2014, con una breve interrupción, y ha liderado recientemente una coalición de minoría.

15:40 Mayor participación que la última vez en Turingia y SajoniaEn Turingia, el 44,4 por ciento de los votantes habían emitido sus votos a las 2:00 p. m. Esto representa un aumento de más de dos puntos en comparación con las elecciones de hace cinco años, lo que indica una alta participación. Los votantes por correo aún no se incluyen en estas cifras, según el comisionado electoral del estado. En Sajonia, la participación también fue ligeramente superior a la de 2019, con un 35,4 por ciento. Sin embargo, el comisionado electoral espera significativamente más votantes por correo que en 2019. Las estaciones de votación en ambos estados cerrarán a las 6:00 p. m.

15:13 Kretschmer espera 'tráfico luminoso' en el Parlamento del Estado

14:40 Principales temas que impulsan la elección de votantes en Sajonia y TuringiaCasi un tercio de las personas en Sajonia y Turingia planean votar por la AfD en las elecciones del próximo 1 de septiembre. Una gran encuesta revela insights sobre por qué esto es así, destacando las principales preocupaciones y temas. La migración es solo uno de ellos.

14:13 Höcke sale rápidamente de la estación de votación en TuringiaEn las elecciones estatales de Turingia, el candidato principal de la AfD, Björn Höcke, votó alrededor del mediodía. No se quedó mucho tiempo en la estación de votación de Bornhagen y no interactuó con los periodistas en el sitio. Desde que siempre había perdido ante el candidato del CDU en su distrito electoral de Eichsfeld, Höcke cambió a la circunscripción de Greiz. Sin embargo, también enfrenta la derrota contra el CDU allí.

13:50 Participación electoral en Turingia similar a la de 2019 al mediodíaEn Turingia, la participación electoral parece ser similar a las elecciones parlamentarias anteriores. Según el comisionado electoral del estado, alrededor del 32 por ciento de los votantes elegibles habían emitido sus votos en las estaciones de votación a las 12:00 p. m. Los votantes por correo no se incluyen en estos números. En 2019, la participación electoral fue del 31,2 por ciento a esa hora. También parece haber más interés en las elecciones estatales que en las elecciones europeas y municipales celebradas anteriormente este año. En junio, la participación electoral fue del 24,3 por ciento a la misma hora.

13:50 Participación electoral en Turingia similar a la de 2019 al mediodíaEn Turingia, la participación electoral parece ser similar a las elecciones parlamentarias anteriores. Según el comisionado electoral del estado, alrededor del 32 por ciento de los votantes elegibles habían emitido sus votos en las estaciones de votación a las 12:00 p. m. Los votantes por correo no se incluyen en estos números. En 2019, la participación electoral fue del 31,2 por ciento a esa hora. También parece haber más interés en las elecciones estatales que en las elecciones europeas y municipales celebradas anteriormente este año. En junio, la participación electoral fue del 24,3 por ciento a la misma hora.

13:50 Participación electoral en Turingia similar a la de 2019 al mediodíaEn Turingia, la participación electoral parece ser similar a las elecciones parlamentarias anteriores. Según el comisionado electoral del estado, alrededor del 32 por ciento de los votantes elegibles habían emitido sus votos en las estaciones de votación a las 12:00 p. m. Los votantes por correo no se incluyen en estos números. En 2019, la participación electoral fue del 31,2 por ciento a esa hora. También parece haber más interés en las elecciones estatales que en las elecciones europeas y municipales celebradas anteriormente este año. En junio, la participación electoral fue del 24,3 por ciento a la misma hora.

13:50 Participación electoral en Turingia similar a la de 2019 al mediodíaEn Turingia, la participación electoral parece ser similar a las elecciones parlamentarias anteriores. Según el comisionado electoral del estado, alrededor del 32 por ciento de los votantes elegibles habían emitido sus votos en las estaciones de votación a las 12:00 p. m. Los votantes por correo no se incluyen en estos números. En 2019, la participación electoral fue del 31,2 por ciento a esa hora. También parece haber más interés en las elecciones estatales que en las elecciones europeas y municipales celebradas anteriormente este año. En junio, la participación electoral fue del 24,3 por ciento a la misma hora.

Sonneberg Experimenta Aumento Significativo de Ataques de ultraderechaSonneberg, el primer distrito liderado por un político de AfD, ha enfrentado amenazas crecientes hacia los activistas, lo que ha llevado a muchos a renunciar a su trabajo. El número de agresiones de ultraderecha parece haber aumentado cinco veces en un año. Los expertos atribuyen el aumento al administrador del distrito de AfD.

Kretschmer Habla en el Centro de VotaciónEl ministro-presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, califica las elecciones estatales como "probablemente las más significativas desde 1985". Después de votar en Dresde, expresó su gratitud a quienes "votaron de manera diferente" en el pasado pero ahora han elegido "la fuerza fuerte en el centro cívico", es decir, la Unión Sajona. "Esta comprensión facilitará la formación de un gobierno diseñado para servir a esta tierra", continuó Kretschmer. En las últimas encuestas, su CDU está en una carrera ajustada con la AfD.

Ramelow: Wagenknecht "No está en la Boleta"Para el ministro-presidente de Turingia, Bodo Ramelow, el día de las elecciones significa "un festival de la democracia" -aunque su reelección es incierta. En una entrevista con ntv, el político del Partido de la Izquierda explica por qué disuade a un gobierno de minoría y por qué cuestiona la competencia de la BSW.

Historiador se Aflige por la Fecha de las EleccionesEl historiador Peter Oliver Loew critica la fecha de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia en el 85º aniversario de la invasión alemana de Polonia en 1939. "Quién haya pensado que era una buena idea organizar elecciones el 1º de septiembre no tenía un buen entendimiento de la historia", dijo Loew a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). En cuanto a la AfD, un partido considerado "firme y claramente de extrema derecha" por la agencia de inteligencia interior en ambos estados, Loew dijo: "Esto puede tener muy malas connotaciones si un partido emerge victorioso en Dresde y Erfurt, cuyo relación con la era del NS es cualquier cosa menos clara".

Elección Clave: Todos los Datos para las Elecciones Estatales de SajoniaCasi 3,3 millones de electores en Sajonia tienen la oportunidad hoy de decidir quién dirigirá la dirección política del Parlamento estatal de Dresde en el futuro. La CDU podría perder su posición como la fuerza dominante en el estado por primera vez desde 1990. El ministro-presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, lo llama "elección clave". "Esto es sobre todo".

Kretschmer Acusa a la Coalición de Tráfico Luminoso de "Agitación Antes de las Elecciones"Llegó el día de las elecciones en Sajonia, y la pregunta es: ¿Extendrá el ministro-presidente Michael Kretschmer la racha ganadora de la CDU en el estado? En una entrevista con ntv, comparte su postura sobre el debate sobre los refugiados, el gobierno de tráfico luminoso y la guerra de Ucrania.

Todos los Datos para las Elecciones en TuringiaLlegó el día de la decisión: en el corazón de Alemania, se trata de quién gobernará el estado con sus aproximadamente 2,1 millones de habitantes durante los próximos cinco años. ¿La AfD con el candidato principal Björn Höcke asegurará la posición más influyente en Turingia?

08:24 Amenaza Potencial de la AfD a la DemocraciaLas encuestas sugieren que la AfD está en posición de fortalecer significativamente su posición en las próximas elecciones en Sajonia y Turingia. Esto representa una amenaza para las instituciones democráticas, según ha destacado un grupo de investigación, ya que el estado de derecho puede no ser tan resistente como muchos creen.

08:00 Estaciones de Voto en Turingia y Sajonia Abiertas

Las elecciones para nuevos parlamentos estatales tienen lugar hoy en Turingia y Sajonia. Según las encuestas, la AfD tiene una clara ventaja en Turingia. En Sajonia, el CDU incumbent liderado por el ministro-presidente Michael Kretschmer y la AfD están en una carrera ajustada. Se esperan resultados preliminares alrededor de las 18:00, cuando cierren las estaciones de votación. Estas elecciones sirven como una prueba para la coalición de tráfico luminoso en Berlín.

Para la coalición governante actual de rojo-rojo-verde en Turingia, liderada por el ministro-presidente Bodo Ramelow (Izquierda), no hay mayoría según las encuestas. Un posible escenario postelectoral incluye un gobierno compuesto por la CDU, la Alianza de Sahra Wagenknecht (BSW) y el SPD. En Sajonia, sigue sin estar claro si la coalición actual de CDU, SPD y Verdes aún tiene mayoría. Kretschmer no descarta una alianza con la BSW. El partido de la izquierda corre el riesgo de ser expulsado del parlamento en Sajonia. Lo mismo podría suceder con los Verdes y el FDP en Turingia.

Después de la exitosa elección del alcalde Berger, hay expectación para las próximas 'Elecciones al Landtag de Turingia'. Al igual que Berger, otros candidatos de diversos partidos están luchando por asegurar un escaño y representar a sus constituyentes de manera efectiva.

Dado el clima político actual en Sajonia, merece la pena considerar la posibilidad de un gobierno de minoría para la CDU y el SPD, apoyado por la Alianza para el Progreso y la Justicia Social (BSW). Un gobierno así sería factible con los diputados de la BSW simplemente absteniéndose en las votaciones, según el político científico Hendrik Träger.

Lea también: