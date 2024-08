En el reino de la WNBA, Tina Charles de Atlanta Dream avanza al segundo lugar en la tabla de puntuación récord de la liga.

En el partido de su equipo contra el Phoenix Mercury, la atleta de 35 años estaba inicialmente a 10 puntos de superar el récord de puntos en carrera de Tina Thompson de 7,488. El equipo salió victorioso con un marcador de 72-63, y la jugadora terminó el juego con un marcador de 12 puntos, lo que la llevó a un total de 7,491 puntos.

Durante el cuarto cuarto, con su cuenta de puntos en nueve, logró un triple, lo que le valió aplausos del público del Gateway Center Arena @ College Park. Después de una pausa en el juego, sus compañeras de equipo la rodearon para celebrarlo, mientras el público continuaba animando.

Ahora, solo está por detrás de Diana Taurasi, una estrella del Mercury, en la lista de máximos anotadores de la WNBA. Taurasi, que aún estaba en la cancha, se acercó a Charles con una sonrisa y le dio un cálido abrazo.

La temporada pasada, a los 42 años, Taurasi se convirtió en la primera jugadora en superar los 10,000 puntos en la historia de la liga.

Después del partido, Charles destacó su alegría por celebrar esta logro con sus compañeras de equipo y su gratitud por hacerlo junto a "GOAT" Taurasi, whose personal significance and league impact she mentioned.

"Simplemente es inconcebible escuchar mi nombre junto al de Diana (Taurasi)", compartió Charles. "Su importancia para mí, para esta liga, su influencia - sin duda es la GOAT. Solo estoy llena de gratitud. Solo estoy llena de gratitud".

Campeona de la NCAA en dos ocasiones con la Universidad de Connecticut, Charles fue seleccionada como la primera opción en el Draft de la WNBA de 2010 por el Connecticut Sun. Ganó el premio a la Rookie del Año de 2010 y luego fue nombrada la Jugadora Más Valiosa de 2012.

Charles también es una triple medallista de oro olímpica con el equipo USA.

Sus logros abarcan los equipos del Mercury, New York Liberty, Washington Mystics y Seattle Storm. Tomó un descanso para la temporada de la WNBA de 2023 antes de unirse a Atlanta al comienzo de este año.

En su charla con los medios después del partido, Elizabeth Charles expresó su admiración por Diana Taurasi, quien es la única jugadora por delante de ella en la lista de máximos anotadores de la WNBA.

