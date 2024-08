- En el primer partido de la temporada, el equipo de Kompany triunfa sobre el Bayern, demostrando un formidable reto

Vincent Kompany deambuló por la cancha, dando palmadas en la espalda a sus compañeros, mientras los profesionales de Bayern eran aplaudidos por los aficionados visitantes. Liderado por el doble goleador Thomas Müller, el equipo de Múnich proporcionó un debut ganador para su nuevo entrenador en la competencia. Kompany principalmente observó desde la banda, aplaudiendo repetidamente, mientras Bayern ganaba 4-0 (2:0) contra los recién ascendidos a la segunda división SSV Ulm en la DFB-Pokal.

"Estuvimos enfocados, pero no perfectos", dijo Müller en ZDF. "Es agradable, me siento bien - pero no se trata de mí". Destacó una significativa diferencia con sus actuaciones de la temporada anterior.

Kompany, quien dejó fuera a Leon Goretzka del equipo, pudo continuar una serie de registros existentes: como es habitual desde la temporada 1995/96, Múnich avanzó a la segunda ronda.

Los goles tempraneros de Müller (12º/15º minuto) permitieron a Kompany disfrutar de una tranquila velada de verano en el Donaustadion. Después del descanso, su equipo perdió la oportunidad de asegurar una ventaja segura contra los incansables Ulmer. Solo Kingsley Coman (79º) y el suplente Harry Kane (90+3) marcaron los goles restantes.

Los goles de Müller lo colocaron en el puesto 8 de la lista de máximos goleadores de la historia de la DFB-Pokal con 35 y 36 goles. Sin embargo, gran parte de la conversación giró en torno a un miembro ausente del equipo. Goretzka, quien había sido excluido del equipo para el partido en casa de la Eurocopa de Munich y luchaba en los campeones alemanes de récord, no apareció en el equipo de Bayern para el partido de copa desigual.

"Tenemos una plantilla excepcionalmente fuerte. Hemos mejorado nuestro mediocampo", dijo el director deportivo Max Eberl antes del partido en ZDF. Goretzka está bajo contrato, y Bayern respeta todos los contratos. "Es normal discutir cómo podrían verse las perspectivas deportivas", dijo Eberl. El contrato de Goretzka caduca el 30 de junio de 2026 - su futuro sigue incierto.

Müller como el héroe eterno de la Copa de Bayern

El partido de Copa anticipated entre Ulm y Múnich perdió rápidamente su emoción. Frente a Ralf Rangnick, quien había celebrado grandes éxitos con Ulm como "profesor de fútbol" y era candidato para el puesto de entrenador de Múnich, los locales lucharon valientemente. Cada desafío, cada tackle del equipo del antiguo entrenador de las mujeres de Bayern, Thomas Wörle, recibió aplausos de la mayoría de los 17,400 espectadores en el abarrotado Donaustadion.

Pero el Sr. Copa de Múnich, Müller, dictó el flujo del partido como se anticipaba. Joshua Kimmich lanzó el balón a Müller, quien lo convirtió con facilidad en su estilo típico. El casi 35añero añadió otro gol inmediatamente después de un centro de Serge Gnabry. Solo Charly Körbel (70 para Eintracht Frankfurt) y Manfred Kaltz (67 para Hamburger SV) han jugado más partidos de la DFB-Pokal para un club que Müller para Bayern (66).

Fuegos artificiales de los aficionados de Bayern

Después del descanso, Kompany esperó hasta que se disipó el humo de una ruidosa exhibición pirotécnica desde la esquina de los aficionados de Bayern antes de tomar asiento en un cajón de aluminio. Luego el alto belga, que estrechó muchas manos en el Donaustadion, regresó a su área de entrenamiento al frente.

El equipo de Ulm, que perdió al portero Christian Ortag después de unos 30 minutos debido a un bulto grueso y mareos, no se rindió. Los locales incluso dieron la impresión de empatar a 1-2. Sin embargo, a pesar de ganar cuatro amistosos y empatar uno, Kompany, que debutó a Kane en la DFB-Pokal, permaneció invicto en el sexto partido. En los minutos finales, las nuevas incorporaciones João Palhinha y Michael Olise también tuvieron su primer sabor de acción competitiva para Bayern.

Vincent Kompany elogió el rendimiento de su equipo, especialmente a Thomas Müller, quien marcó dos goles en el partido de fútbol contra SSV Ulm. A pesar de su enfoque y fuerte plantilla, las discusiones sobre la ausencia de Leon Goretzka del equipo fueron predominantes.

