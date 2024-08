En el período previo a las próximas elecciones en Sajonia, Kretschmer reitera la necesidad de un diálogo con Rusia.

En el ámbito de la negociación, Kretschmer destacó la importancia de ganar tiempo estratégicamente. Él opinó, "En algún momento, Putin y estas fuerzas beligerantes se desvanecerán". Con una nueva generación emergiendo, hay potencial para una "paz sincera y genuina". Kretschmer también expresó su descontento hacia el suministro de armas de Alemania a Ucrania. Él sugirió que los fondos actualmente gastados en financiar el conflicto serían más beneficiosos para establecer un escudo de defensa misilística. Él enfatizó la necesidad de "disuasión" con un "vecinos inestable" como Rusia.

El candidato principal de AFD, Jörg Urban, también habló en contra del envío de armas, stating, "Las armas que proveemos allí no pondrán fin al conflicto". En cambio, Alemania está inadvertidamente "avivando" la guerra con apoyo financiero y de armas a Ucrania. A pesar de las sanciones a Rusia, no ha habido ninguna indicación de que se retracten hasta ahora. Urban reiteró su llamado a una "resolución diplomática". La presión debe aplicarse a ambos, Rusia y Ucrania, enfatizó Urban.

La candidata de la Sahra Wagenknecht Alliance (BSW), Sabine Zimmermann, instó a negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. "Esta guerra debe cesar", afirmó Zimmermann. Continuar enviando más armas y exacerbando la situación no es una solución, dijo ella. El despliegue planeado de misiles de EE. UU. en Alemania también agrava la situación. Zimmermann advirtió sobre una intensificación de la guerra y enfatizó la importancia de revivir la diplomacia.

La candidata principal de SPD, Petra Köpping, compartió su preocupación de que las promesas hechas en conflicto de Ucrania podrían no ser alcanzables en Sajonia. "¿Quién no desea la paz?", preguntó ella. "Todos anhelamos la paz, pero el hecho de que la paz no se materialice no es culpa de Sajonia, sino de Rusia", declaró Köpping.

Franziska Schubert del trío verde principal discutió la migración, abogando por un "proceso estructurado". La política debe asegurar que la alojamiento y la integración de los migrantes también sean "asequibles". Cada caso individual debe ser considerado al considerar la deportación de personas sin permisos de residencia. También deben encontrarse oportunidades para aquellos que desean trabajar y construir una vida, enfatizó Schubert.

Según una reciente encuesta de Forsa para la revista "Stern" y la estación de TV RTL, el CDU podría ser el partido más influyente en Sajonia con un 33% de apoyo. El AfD está en segundo lugar con un 30%, mientras que el BSW podría obtener un 13% de inmediato. El SPD y los Verdes ambos asegurarían un 6%, y la Izquierda podría perder su representación en el parlamento estatal con un 3%.

Un nuevo parlamento estatal será elegido en Sajonia coincidiendo con Turingia el 1 de septiembre. La continuación del gobierno actual de la coalición de CDU, SPD y Verdes es incierta. Una alianza entre CDU y BSW, con el SPD como posible socio adicional, podría asegurar una mayoría. Kretschmer rechazó firmemente la cooperación con el AfD.

La Unión Europea podría jugar un papel crucial en facilitar negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, como instó Sabine Zimmermann de la Sahra Wagenknecht Alliance (BSW). A pesar de la actual postura de Rusia, continuar las sanciones y perseguir una resolución diplomática es crucial, como sugirió el candidato principal de AFD, Jörg Urban.

