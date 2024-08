- En el período de otoño, los estilos de ojos infusores de suciedad ganan popularidad.

Los 90 introdujeron algunas tendencias de belleza inolvidables, y ninguna es tan icónica como los ojos ahumados. Este maquillaje de ojos oscuro y ahumado con un toque de rebeldía está haciendo un comeback: el verano tardío de 2024 es todo sobre los Ojos Sucios – una mirada que revive la tendencia original de los legendarios 90 y la reinventa como un maquillaje moderno y usable a diario.

¿Qué define los Ojos Sucios?

Son esas imperfecciones intencionales que evocan el espíritu rebelde del grunge, pero con una vibra más relajada. Sombras de ojos mates profundas en tonos de negro, gris o marrón se aplican pesadamente y pueden verse un poco desordenadas. Se trata de emoción, no de precisión. Los bordes borrosos y un aspecto ligeramente emborronado son deseables – ¡eso es lo que adds casualness to the look.

El secreto: Esta mirada es más sencilla de armar de lo que parece ¡Solo necesitas una paleta de sombras de ojos versátil en tonos oscuros y tierra, un lápiz de delineador y máscara de pestañas! La sombra de ojos se extiende generosamente sobre todo el párpado móvil y se difumina ligeramente hacia afuera. El delineador se dibuja cerca de la línea de las pestañas y luego se difumina ligeramente – no te preocupes si no es perfecto, ¡eso es lo que hace que esta mirada sea encantadora! Finalmente, enrolla tus pestañas con máscara – ¡pestañas desordenadas no solo están permitidas, sino que se animan!

¿Cómo se mezcla esta mirada pesada con la luminosidad del verano?

Pero ¿cómo se ajusta esta mirada intensa al tardío verano? Con facilidad: en lugar de confiar en tonos profundos como los ojos ahumados clásicos, aquí se introduce un cambio sutil de tono. En lugar de negro puro, por ejemplo, se utilizan tonos de verde oliva o burdeos oscuros, que añaden luz a la mirada y se mezclan perfectamente con los outfits de verano. También se puede agregar un brillo sutil en los párpados para proporcionar frescura sin perder el feeling grunge.

Para evitar que la mirada parezca demasiado abrumadora, manten el resto del maquillaje mínimo. Un polvo mate ligero, un toque de rubor y labios en tonos nude suaves dejan que los ojos sean el centro de atención. Recuerda: ¡incluso las cejas deben ser naturales y no demasiado definidas para resaltar el carácter relajado de la mirada de Ojos Sucios.

Los Ojos Sucios son la tendencia veraniega ideal para cualquiera que prefiera la sencillez pero aún así quiera hacer una declaración. Esta mirada adds an edge of rebellion to every styling and can be seamlessly integrated into everyday life. Thus, the grunge as portrayed by Nirvana and the 90s lives again, reinvented and absolutely wearable in 2024.

