- En el interior, el vacío interior: la batalla de Felix Jaehn por el bienestar psicológico

La noticia sorprendió a muchos fans: 'Lamento decepcionaros, pero estoy suspendiendo temporalmente todos los conciertos sin un plazo definido,' compartió Felix Jaehn en Instagram. 'En este momento me siento demasiado frágil para actuar,' admitió Jaehn. Esta declaración pilló por sorpresa a los seguidores, ya que el artista había hablado anteriormente sobre sus luchas con la salud mental y había asegurado a los fans que se encontraba mejor.

En una entrevista veraniega, Jaehn expresó confianza y un sentido de descubrimiento personal. 'Estoy mucho más seguro de mí mismo. Me siento más arraigado y tengo una comprensión más clara de quién soy y qué quiero,' compartió. Hace solo cuatro meses, Jaehn se identificó públicamente como no binario. 'Estoy usando el nombre Fee en este momento, ya que he entrado en la comunidad no binaria y me gustaría tener un nombre gender-neutral,' reveló en el programa "Sweet and Spicy". También mencionó que continuaría produciendo música con el nombre de Felix Jaehn.

Jaehn ha luchado con ataques de ansiedad desde el principio de su carrera. 'Eso sería demasiado complejo de cambiar. Pero cuando me hables, por favor, usa Fee,' sugirió. Jaehn también expresó preferencia por usar los pronombres no binarios 'dey/den' en alemán, similar a los pronombres 'they/them' en inglés.

No está claro si la reciente revelación sobre su identidad ha exacerbado los problemas de salud mental. En 2020, Jaehn habló sobre haber sufrido comentarios homófobos. 'He experimentado acoso verbal en numerosas ocasiones debido a mi identidad queer. Desafortunadamente, también ha ocurrido recientemente,' compartió. En 2018, Felix Jaehn reveló públicamente por primera vez que era bisexual.

En 2019, Felix Jaehn destacó la importancia de la salud mental en el talk show Markus Lanz. 'Un aspecto a menudo infravalorado es nuestra mente, nuestros pensamientos. Creo firmemente que nuestro bienestar mental está directamente relacionado con nuestra salud física,' afirmó. El prodigio musical tuvo que aprender esta lección por las malas. Después de convertirse en un fenómeno global a los 20 años con el éxito 'Cheerleader', Jaehn no estaba preparado para manejar la fama repentina.

'Desafortunadamente, no supe cómo manejarlo cuando ocurrió de repente,' reveló Jaehn más tarde sobre el éxito. La gira lo llevó por todo el mundo, pero pronto surgieron problemas. 'La presión primero se notó a través de dolores de cabeza y dolor de espalda. Luego aparecieron los ataques de pánico. Solo salía para cumplir con mis obligaciones. Ni siquiera iba al supermercado porque tenía miedo de salir de casa,' explicó en la entrevista de 2021 con la revista Stern. El aislamiento en la gira exacerbó sus problemas de salud mental.

La meditación, a veces durante hasta tres horas al día, ayudó a Jaehn a hacer frente. También hizo deporte, se dio duchas frías y, en ocasiones, ponía su teléfono en modo avión. En un momento dado, incluso buscó consuelo en un monasterio.

Ahora, parece que Jaehn ha buscado ayuda profesional. 'No me di cuenta de la gravedad de mi dolor hasta que finalmente busqué ayuda profesional,' compartió en Instagram en relación con las cancelaciones de conciertos. Sin embargo, hay un rayo de esperanza para todos los fans: a pesar de la ausencia en los conciertos, se espera que se lance nueva música. Felix Jaehn anunció esto en Instagram y agradeció a los seguidores su apoyo.

