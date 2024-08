En el funeral, William y Harry se encuentran sin intercambiar ningún saludo verbal.

El príncipe Guillermo y su hermano Harry supuestamente asistieron al funeral de su tío fallecido, lord Robert Fellowes, de manera discreta. Los respetados miembros de la realeza estuvieron presentes, pero optaron por mantenerse a distancia, sin que ningún testigo los viera conversando.

Lord Fellowes, el tío fallecido de Harry y Guillermo, murió hace algunas semanas a los 82 años. Su funeral tuvo lugar recientemente, según informó el periódico británico "The Sun", y fue enterrado en Snettisham, Norfolk el pasado miércoles. Un amigo de la familia confirmó la presencia del futuro rey y su hermano menor en el servicio. Otra fuente solo los vio hacia el final del acto: "Estaban allí, pero no me di cuenta. Llegaron de manera muy discreta". Initially, se especulaba que Harry, quien ahora reside en EE. UU. con su esposa, la duquesa Meghan, no podría asistir al funeral.

Ambos príncipes tienen compromisos en Nueva York en septiembre

A pesar de la presunta tensión entre los hermanos, mantuvieron las distancias durante la ocasión solemne, según afirmaron los residentes locales. Un residente compartió con la revista de chismes: "Guillermo y Harry estaban presentes, pero nunca los vimos intercambiando palabras y se mantuvieron a una distancia segura".

El fallecimiento de lord Fellowes fue anunciado por el hermano de Diana, Charles Spencer, en la plataforma de redes sociales X a finales de julio: "Mi excepcional cuñado Robert ya no está con nosotros. Era un modelo de caballería, un hombre lleno de ingenio, sabiduría e integridad inquebrantable. Me siento increíblemente honrado de haber compartido el vínculo de cuñado con él", escribió el hermano de Diana.

Los hermanos podrían volver a cruzarse en Nueva York en septiembre. Según un portavoz del duque de Sussex, Harry planea visitar la ciudad de Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas y la "Semana del Clima". La Semana del Clima se llevará a cabo entre el 22 y el 29 de septiembre, mientras que la Semana de Nivel Superior abarcará del 23 al 27 de septiembre. También se espera que el príncipe Guillermo visite Nueva York para un compromiso el 24 de septiembre.

