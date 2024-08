- En el famoso vestido de Versace en el estreno de la película

Blake Lively (36) trae de vuelta los años 2000 a la alfombra roja. En la premier de la película "It Ends With Us" el martes por la noche (6 de agosto) en Nueva York, la actriz volvió a llamar la atención con un vestido de lentejuelas de colores con corte asimétrico de la casa de Versace.

Lively combinó el ajustado vestido de diseño con un pronunciado escote con tacones de aguja de altura perfecta. Su cabello rubio caía elegantemente sobre su hombro.

También fue glamurosa con joyas. Sus llamativos pendientes brillaban con piedras de glitter de colores. Tanto su esmalte de uñas de color como los muchos anillos plateados que llevaba en las manos llamaban la atención.

El tono melocotón de su vestido también se refleja en el maquillaje de Lively. Escogió sombras de ojos y brillo de labios en tonos melocotón cálidos.

Homenaje a Britney Spears

Curiosidad: El vestido no fue una elección al azar de su armario. A menudo, los looks de Blake Lively llevan mensajes ocultos. En este caso, es un homenaje a Britney Spears (42), quien llevó el mismo vestido exacto en el desfile de moda de Versace en Milán en 2002. "Es el vestido real de Britney", reveló Lively a la revista "People" en la alfombra roja. Piensa que debería estar en museos famosos como el Smithsonian o el Met. "Pero lo estoy usando. Estoy tan feliz".

"It Ends with Us" en cines desde el 15 de agosto

La nueva película de Blake Lively "Only Once More" (título original: "It Ends with Us"), basada en la novela de Colleen Hoover (44), se estrenará en cines el 15 de agosto. Lively interpreta el papel principal de Lily Bloom.

En la premier de Nueva York, la actriz contó con el apoyo de su esposo Ryan Reynolds (47) y su coprotagonista y amigo cercano Hugh Jackman (55), quienes recently se unieron en una gira promocional para su película "Deadpool & Wolverine".

