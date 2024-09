En el exterior de la residencia de verano, la Srta. Tuning rinde homenaje a Playboy

Con su compañero Raúl Richter, Vanessa Schmitt decide dar el salto a la "Villa de Verano de las Estrellas". Antes de su viaje al cautivador Bocholt, la ex-"Miss Tuning" hace una parada en "Playboy". Está convencida: "Solo vivimos una vez".

Podrías pensar que la celebridad en su relación es principalmente él. Raúl Richter obtuvo algo de fama gracias a su personaje, Dominik Gundlach, en "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" de 2007 a 2014. Pero no debemos olvidar que Vanessa Schmitt también tiene algunas apariciones públicas notables. Fue coronada "Miss Tuning" en 2017 y también ha ganado reconocimiento como moderadora en "Grip - Das Motormagazin".

La pareja ahora se muda a la renombrada "Villa de Verano de las Estrellas" en el hermoso Bocholt en Münsterland. La novena temporada de este exitoso programa está disponible en RTL+ desde la noche del martes - con una semana de retraso, también se emitirá en RTL el martes 17 de septiembre a las 8:15 p.m. Sin embargo, antes de que Schmitt se involucre en la "batalla de parejas famosas" con Richter en la villa, primero hace una visita a un lugar más sofisticado: "Playboy".

Allí, la joven de 28 años muestra su cuerpo desnudo en la edición de octubre de la revista. Es su primera vez de todas las maneras: nunca ha aparecido en la portada de una revista, y mucho menos desnuda. Comparte sus sentimientos sobre la experiencia en la entrevista de "Playboy", por supuesto, con entusiasmo: "El rodaje de fotos aumentó mi confianza en mí misma. Me reafirmó que las mujeres podemos y debemos sentirnos libres en cualquier momento".

Al principio, se sintió incómoda al exponerse de manera tan abierta. El problema eran los "seis, siete kilos" que había ganado el año anterior. A veces desea poder ser "tan deportista y delgada como antes", admite Schmitt. Pero aunque no tuvo tiempo de perder peso antes de la sesión de fotos, en última instancia está satisfecha con el resultado. "Al final, miré las fotos y pensé que eran hermosas. No siempre tienes que ver como un modelo con tableta de chocolate", concluye Schmitt, y agrega: "Las mujeres deben hacer lo que quieran hacer. Solo vivimos una vez y no debemos dejar que otros dictaminen nuestras elecciones".

Con su entrada a la "Villa de Verano de las Estrellas", Schmitt experimenta otra primera vez. "Soy una gran fanática de la televisión reality", revela en la entrevista de "Playboy". Pero nunca había estado en un formato similar. "Cuando llegó la oferta, pensé: eso es genial, finalmente puedo experimentarlo en vivo también. Fue realmente un honor formar parte de ello", expresa su entusiasmo por el programa que ha sido un desastre en las relaciones para muchas parejas en el pasado. Incluso sobre su pareja Raúl Richter, solo tiene cosas positivas que decir. "Nos conocemos desde hace seis años, nos entendemos y sabemos lo que podría herir al otro", explica su resistencia a la separación, que ha afectado a muchas parejas de la "Villa de Verano" en el pasado. Y a pesar de su escándalo de infidelidad anterior, "eso sucedió hace dos años y fue un golpe duro", recuerda Schmitt. "También estuvimos separados por un tiempo", agrega. Pero después de muchas discusiones, decidió "darle otra oportunidad". Schmitt está segura: "No tenía nada que perder". Y lo mismo probablemente se aplique a sus viajes a "Playboy" y la "Villa de Verano".

Las apariciones públicas de Vanessa Schmitt incluyen su papel como moderadora en "Grip - Das Motormagazin" y su victoria como "Miss Tuning" en 2017. Su próxima aventura implica adentrarse en el mundo de la televisión reality, específicamente uniéndose al elenco de 'Villa de Verano de las Estrellas'.

Antes de entrar en la 'Villa de Verano de las Estrellas', Vanessa Schmitt decide abrazar su confianza y aparece en la portada de la revista 'Playboy' por primera vez, compartiendo su experiencia con entusiasmo.

Lea también: