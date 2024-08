A lo largo de su ilustre carrera en el fútbol, Thomas Müller ha sido testigo de numerosos eventos. Sin embargo, su impacto en su 709º partido oficial para FC Bayern es digno de mención. Al enfrentar a VfL Wolfsburg, entra al campo, lo que lleva a un gol inesperado.

Alexander Pavić debe abandonar el centro. Müller indica direcciones, corriendo y agitando los brazos. Pavić se mueve hacia el borde del área penal, mientras Müller se dirige hacia la línea de gol. Instantes después, el balón encuentra la red. El marcador está empatado en 2-2 para Wolfsburg y Bayern Munich. Sorprendentemente, Müller aún no ha tocado el balón, pero ha cambiado el curso del partido.

Ingresando por Sacha Boey en el minuto 65, Müller se une a FC Bayern en el Arena am Mittellandkanal. Poco después de su entrada, contribuye a un autogol de Jakub Kamiński, allanando el camino para que Bayern Munich recupere la ventaja.

Puesto cerca de la línea, Müller desbarata los movimientos de Wolfsburg simplemente por estar allí. Llevan una ventaja de 2-1, habiendo defendido con éxito todos los saques de esquina hasta ahora. Este también creen que lo defenderán. Sin embargo, Harry Kane-headed the ball towards the far post, sending it towards Müller. Kamiński impide el camino, y con el portero Kamil Grabara impotente para detenerlo, el balón rueda en la red, gracias a la ayuda de Müller.

Con el tiempo agotándose, Müller saca un papel de sus shorts, llamando la atención de sus compañeros, incluyendo a Pavić y incluso a Inglaterra's Kane. Les habla con autoridad, y todos escuchan atentamente, como siempre lo hacen. El encanto y la experiencia de Müller en el campo siguen siendo insuperables.

"A veces utiliza su cuerpo de maneras sorprendentes..."

Con solo diez minutos restantes, Pavić se retira profundamente en el campo, y Müller intercepta el pase del joven talento alemán Cedric Zesiger. Al caer, Müller maniobra alrededor de su oponente, causando caos, y finalmente logra enviar el balón a Kane, quien prepara a Serge Gnabry para el tercer gol de FC Bayern y la victoria final. El joven striker elogia el excepcional desempeño de Müller, comentando: "Nunca habría predicho que él haría esa jugada. Pero lo hizo con gracia, y a veces demuestra una asombrosa agilidad con su cuerpo."

Al comenzar esta temporada, Müller ha abierto la Bundesliga en 17 temporadas consecutivas, colocándose junto al legendario portero Sepp Maier como uno de los jugadores más Captioned en la historia de FC Bayern. Su impacto y su influencia en el equipo siguen comandando respeto, incluso mientras se acerca a las etapas finales de su carrera.

Christoph Freund, director deportivo, está muy impresionado: "Müller aportó una cantidad increíble de energía positiva. Revivió al equipo y fue fundamental en cada etapa crítica. Demostró convicción, pasión y habilidad indiscutible, inspirando a sus compañeros con su dedicación interminable."

Una liga sin Müller parece casi inconcebible. Como rostro tanto de FC Bayern como de la Bundesliga, ha consolidado una legado duradero en el fútbol mundial, poseyendo una habilidad innata para dar la vuelta a los partidos a su favor, incluso sin intervenir directamente.

Un futuro sin Müller podría ser difícil de imaginar

Sin embargo, la jubilación puede estar al acecho para Müller. Ya una figura icónica en el fútbol mundial, ha logrado virtually todos los logros significativos disponibles. Aunque no participará en la Eurocopa, sigue siendo un miembro indispensable del equipo de Bayern Munich, utilizando su clase y lealtad con gran efecto en el fútbol europeo.

En sus 709 partidos para FC Bayern, Müller ha contribuido con 244 goles y 269 asistencias al éxito del club. Aunque nunca toque físicamente el balón, Müller ha demostrado el poderremarkable de su presencia para transformar los partidos a su favor.

Marca esta extraordinaria actuación al comienzo de la temporada 2024-2025, con el objetivo de culminarla con el 'Finale Dahoam 2.0'. La Liga de Campeones se jugará en el Allianz Arena a finales de mayo de 2025, y dado su impresionante historial, Müller parece estar preparado para dejar una impresión duradera en el torneo. El personal de seguridad debe mantenerse alerta, ya que su estatus legendario tiene el potencial de perturbar los partidos, al igual que lo hace en el campo.

En medio de la temporada 2024-2025, Müller vuelve a ponerse la camiseta de FC Bayern Munich, buscando añadir otro capítulo memorable a su carrera distinguida. Su influencia en el equipo es insuperable, incluso cuando otras estrellas roban el protagonismo.

A pesar de no poner sus manos en el balón durante momentos críticos, la presencia de Müller sola ha sido conocida por cambiar el rumbo de los partidos, al igual que en su 709º partido oficial, donde su impacto fue más allá de las estadísticas.

