El otoño se acerca y RTL se despide de él con una puesta de sol sobre Berlín. La asistencia de celebridades es impresionante, con varios políticos de alto rango mezclándose en la terraza del estudio de la capital y celebrando con entusiasmo.

Hace poco, Olaf Scholz expresó su descontento con los medios en una entrevista. Criticó a los medios por centrarse demasiado en quiénes asistieron, quiénes se comportaron mal y quiénes lucieron bien. Sin embargo, según Scholz, la política no es solo otro episodio de "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Entonces, ¿qué pasaría si Scholz mismo visitara RTL, donde se filma "GZSZ"?

En una tarde de jueves, Scholz asistió a la fiesta de verano de RTL en la azotea de su estudio capitalino. Alrededor de 300 invitados, incluidos equipos de RTL News, stern, Capital y ntv, habían sido invitados. Scholz llegó tarde y se perdió la pintoresca vista del atardecer sobre Berlín, pero llegó alrededor de las 9:30 p.m. Al llegar, primero conoció a Olivia Marei, una actriz de "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". El encuentro fue inolvidable y se convirtió en el tema de conversación de la ciudad.

La noche ya había sido bastante emocionante. Inga Leschek, directora de programas de RTL, dio la bienvenida a los invitados y se disculpó por el retraso del CEO de RTL, Stephan Schmitter, whose train to Berlin was held up due to a bomb threat. She reminisced about the summer of sports, including the football European Championship and the Olympics in France, which boosted ratings for the public broadcasters. Leschek also hinted at an exciting RTL rematch between Regina Halmich and Stefan Raab the following weekend. Leschek also cautioned the politicians about what she perceived as errors in film funding. Culture Minister Claudia Roth listened attentively, but her mood noticeably improved after a direct conversation with Leschek.

Entonces, ¿quiénes están asistiendo, quiénes se están comportando mal y quiénes lucen bien?

Invitados prominentes como Natascha Ochsenknecht y Kader Loth fueron algunos de los primeros en llegar y se quedaron hasta tarde en la noche. La modelo y presentadora Micaela Schäfer, la actriz Mariella Ahrens y la entretenida Désirée Nick también estuvieron presentes. Por supuesto, quién luce bien es una cuestión de opinión personal. La Drag Queen Olivia Jones fue sin duda la más llamativa, y más tarde también tuvo el placer de conocer al Canciller.

La Unión inicialmente tenía la ventaja política: el líder de la CDU, Friedrich Merz, fue visto charlando con Andrea Nahles, la jefa de la Agencia Federal del Empleo. "¡Buen ver again!" dijo Merz. El ministro presidente de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst, se reunió con su colega Kai Wegner, el gobernante alcalde de Berlín. Pero luego, la coalición alcanzó, con los líderes de los grupos parlamentarios de los Verdes y FDP, Britta Haßelmann y Christian Dürr, involucrados en conversaciones con la ministra presidenta de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Manuela Schwesig, la ministra de Familia, Lisa Paus, y el jefe de la Oficina del Canciller, Wolfgang Schmidt. El ministro de Finanzas, Christian Lindner, también estaba esperado. No sucedió nada inapropiado, ni siquiera de Wolfgang Kubicki.

El fresco otoño en la terraza del estudio no apagó el espíritu, ya que todos estaban lo suficientemente cerca para mantenerse calientes o involucrarse en conversaciones animadas. Hubo un momento extra de emoción cuando sonó la alarma de incendios en la escalera del RTL headquarters - una sirena penetrante que agregó conversación mientras los bomberos respondían e inspeccionaban el edificio y daban el visto bueno.

Luego llegó el Canciller. Un gesto amable aquí, un apretón de manos rápido allá - y de repente, Olaf Scholz estaba frente a la estrella de GZSZ, Olivia Marei. Ella confiadamente tomó la mano de Scholz y lo felicitó por su reciente discurso en el Bundestag. "Le dije que pensé que su manejo de la postura de Friedrich Merz sobre el cierre de fronteras era fantástico", reveló Marei más tarde.

Sin duda, puede haber habido invitados con una experiencia diferente esa noche. Pero Olaf Scholz pareció tener una gran vez y su perspectiva sobre "GZSZ" debe haber cambiado como resultado.

