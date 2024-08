En el contexto indicado, la frase podría ser:

"Buddy Walz" ha estado acompañando a Kamala Harris durante unas dos semanas. Ella es la abogada dura, él es el tipo simpático del corazón de América rural. Durante la convención, hace lo que le gusta a la multitud joven: habla claro.

"Entrenador", corea la multitud: "Entrenador, Entrenador, Entrenador!" El candidato a vicepresidente Tim Walz, el exentrenador y educador, acaba de informar a los delegados demócratas de EE. UU. que no ha tenido muchos eventos grandes como la Convención Demócrata de EE. UU. Pero sabe algo sobre discursos que animan. Walz, el gobernador actual de Minnesota, debe ayudar a Harris, que proviene de California dominada por los demócratas, a asegurar votos cruciales para la victoria de noviembre.

"Este es el cuarto tiempo", describe la situación contra los republicanos: "Estamos abajo por un touchdown. Pero tenemos el balón y la ventaja en la ofensiva. Estamos avanzando por el campo. Y déjame decirte, tenemos el equipo adecuado. Kamala Harris es dura. Kamala Harris es experimentada. Y Kamala Harris está lista. Nuestro trabajo es bloquear y hacer placajes. Pulgada a pulgada. Yarda a yarda."

El Walz de 60 años proviene del corazón de América rural, donde los demócratas y los republicanos compiten por cada voto porque podría decidir la Casa Blanca. Walz sirvió anteriormente como congresista. Recuerda haber sido "un maestro de escuela de cuarenta y tantos años con hijos en casa", sin experiencia política ni fondos, pero corriendo en un distrito profundamente rojo. "Pero ¿sabes qué? ¡Nunca subestimes a un maestro de escuela pública! ¡Nunca!" La multitud lo aplaude, agitando sus carteles de "Entrenador Walz" que les habían entregado previamente.

"Todos son bienvenidos"

Algunos medios ya están enmarcando las elecciones como una lucha por la masculinidad en sí misma, con Walz retratado como el padre progresista con raíces honestas, un exsoldado, maestro y entrenador de fútbol americano, y su oponente republicano J.D. Vance como el contraparte masculina tóxica, traduciendo sus valores familiares y catolicismo en demandas extremas. No es exactamente una cosa o la otra, pero: Walz se adhiere a estereotipos familiares más suaves particularmente atractivos contra Donald Trump.

"Si creces en un pueblo pequeño, aprendes a cuidarte unos a otros", enfatiza el concepto de unidad. "La familia vecina puede no compartir tus opiniones, puede no practicar tu fe, puede no compartir tu afecto. Pero viven cerca. Todos son bienvenidos." Mientras Walz expresa afecto por su familia, su hijo Gus se levanta, con lágrimas corriendo por su rostro, incapaz de contener sus emociones hasta que su madre y su hermana lo vuelven a sentar en su asiento.

En las semanas desde que se anunció como candidato a vicepresidente, Walz se ha convertido en un cartel publicitario de uso múltiple. Los republicanos, dijo, son solo raros, lo que ha provocado una tendencia. Él se posiciona como lo contrario: un hombre de familia de la vida real, exhibiendo autenticidad sin pretensiones. Habla sobre comunidad y unidad, mientras que los republicanos se centran en la división y "el otro", haciéndolos parecer inalcanzables. Walz también apela a la generación más joven. Después de todo, ha sido parte de sus vidas como maestro y padre durante la mitad de su vida. Los demócratas están tratando de convertir esas cualidades en la fuerza única de Walz, la que impulsará a Harris y a él a la Casa Blanca.

Los votantes jóvenes prefieren la autenticidad

Antes en el día, en un evento sobre cómo llegar a los votantes de 18 a 27 años, se enfatizó en qué es lo que realmente mueve a este grupo crucial para los demócratas. "Aún no tenemos datos sobre esto porque es temprano", dice uno de los presentadores sobre Walz, "pero cuando este hombre blanco de Minnesota habla casualmente sobre su hija adulta joven en las entrevistas, es intrigante." Walz también firmó algunas leyes importantes como gobernador durante su mandato, por lo que los votantes jóvenes hablan sobre él.

Walz es fundamental para los demócratas porque se conecta mejor con los votantes jóvenes que Vance y aún no se ha infiltrado profundamente en las estructuras del partido. Biden probablemente no habría ganado la presidencia en 2020 sin el amplio apoyo de este grupo. Harris y Walz deben replicar esto, o sus posibilidades de derrotar a Trump disminuirán rápidamente. Las tácticas de miedo no funcionan en la Generación Z, informaron los presentadores; prefieren la autenticidad, una visión para el futuro y una sensación de pertenencia. La comunicación es clave con la Generación Z. Las encuestas iniciales muestran que Walz se ve como más auténtico que Vance y en general más positivamente.

Esto también se evidenció en las redes sociales. Después de que Harris eligió a Walz, hubo numerosos publicaciones sobre situaciones ficticias "Padre". "Tim Walz te mete $20 en el bolsillo cuando estáslow de gasolina", decía uno; otro decía: "Tim Walz te hace señas en el semáforo en rojo, te indica que bajes la ventanilla y te dice que tu neumático trasero derecho parece estar bajo de aire". El sitio web de juegos IGN también descubrió que Walz podría convertirse en el primer "Vicepresidente Gamer": se reportó que era un usuario ávido de Sega Dreamcast y que a veces se sumergía demasiado en la consola, lo que hizo que su esposa se la quitara.

"Hasta ahora, está funcionando"

Como el recién nombrado candidato a la vicepresidencia Walz, viajó por territorios disputados junto a Harris, compartiendo una receta de comida típica del Medio Oeste en su cuenta de X. Su plato de pavo obtuvo más de 1.5 millones de visualizaciones y fue preparado por numerosos seguidores. Un usuario entusiasta comentó, "¡Que él cocine!". Incidentes como estos despiertan conversaciones sobre Walz o cuando, durante la convención, sus hijos le pusieron orejas de conejo detrás de la espalda, un momento que él compartió con orgullo en su feed. Algunos podrían considerarlo propaganda, pero está claro que la estrategia está funcionando. En la actualidad, Walz es visto favorablemente por los demócratas como el padre afectuoso con una amplia empatía, abogando por Harris en su misión de proteger el futuro de individuos similares a Donald Trump.

En la carrera por los votos en el Medio Oeste, Walz y el candidato republicano Vance están trabajando arduamente. Walz irradia una imagen familiar, trabajadora y consciente socialmente de su ciudad natal, caracterizada por granjas y pueblos pequeños. Mientras tanto, Vance se enfoca en el grupo demográfico que llevó a Trump a la victoria en 2016: la Faja Oxidada, donde las ciudades, personas y comunidades industriales han enfrentado la declinación y anhelan reconocimiento. Entonces, ¿quién tendrá la clave en noviembre?

