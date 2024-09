En el contexto de Ucrania, se ha informado de 1170 víctimas rusas en las últimas 24 horas.

11:22 Blogueros militares: Ucrania ataca más arsenales rusos Los blogueros militares de la plataforma X afirman que los drones de ataque ucranianos han alcanzado un almacén de armas rusas en Kotluban durante la noche. Las fuentes locales informan de incendios en los alrededores del gran depósito de municiones ruso en la región de Volgograd. El sistema de información de incendios de NASA también reporta incendios en el flanco norte del depósito. Ni el Kremlin ni el Estado Mayor ucraniano han comentado al respecto aún.

10:54 Klingbeil aboga por la obligación de ayudar a Ucrania El líder del SPD, Lars Klingbeil, espera que la próxima reunión sobre Ucrania con el presidente de EE. UU., Joe Biden, en Ramstein enfatice la solidaridad con el país atacado por Rusia. "La reunión debe reafirmar que todos tenemos una obligación, incluyendo a EE. UU. después de las elecciones de noviembre, de seguir apoyando activamente a Ucrania tanto como sea necesario", dijo Klingbeil. También sugiere considerar "cómo las futuras conferencias de paz pueden ampliarse para discutir finalmente una perspectiva de paz en interés de los ucranianos". Biden está programado para realizar su primera visita presidencial a Alemania el 10 de octubre. El 12 de octubre, se llevará a cabo una reunión de los 50 estados que brindan asistencia militar a Ucrania en la base aérea de EE. UU. en Ramstein - por primera vez a nivel más alto. Es probable que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, participe.

09:42 Portavoz de Zelenskyy sobre el uso de armas occidentales: los rusos serán notificados primero Según el portavoz del presidente ucraniano, aún no hay una decisión clara sobre el uso de armas occidentales en el territorio ruso. Serhiy Nykyforov, en el programa de noticias ucraniano 24/7, menciona que no hay "una decisión final y clara" sobre este tema. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ha discutido el asunto con diversas partes, incluyendo Italia, Francia, Reino Unido y EE. UU. Nykyforov añade: "Los rusos sabrán primero si se concede permiso para infiltrarse profundamente en su territorio. Ellos sabrán primero, seguido de un anuncio oficial".

08:45 Suiza respalda la propuesta de paz de China, Ucrania decepcionada El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza ha expresado su apoyo a un plan de paz liderado por China para poner fin al conflicto de Ucrania. Las opiniones suizas sobre estas iniciativas han cambiado, como se explica en el comunicado del ministerio en Berna. Sin embargo, las autoridades ucranianas ven la postura suiza como una decepción, ya que actualmente están preparando una segunda cumbre de la paz para noviembre. En junio, una primera reunión sin la participación de Rusia y China involucró a varias docenas de estados.

03:29 Lituania envía ayuda a Kiev Lituania está enviando un paquete de ayuda a Ucrania, que consta de municiones, computadoras y suministros logísticos. La entrega está prevista para más tarde esta semana, según el gobierno lituano. Desde principios de este año, Lituania ya ha suministrado municiones de 155 mm, vehículos blindados M577 y M113, sistemas antidrone, armas antitank, sistemas de control remoto y otros equipos.

02:29 Tragedia en la región de Járkov: tres muertos y seis heridos Tres personas murieron y seis más resultaron heridas en los ataques aéreos rusos en el pueblo de Slatyne, en la región de Járkov. El ataque apuntó a la infraestructura civil y golpeó instituciones educativas y negocios mientras la gente estaba en la calle, según el gobernador de la óblast de Járkov, Oleh Syniehubov.

01:29 Corea del Norte ve la ayuda de EE. UU. a Ucrania como "jugar con fuego" Corea del Norte, acusada de enviar ilegalmente armas a Rusia, ve los $8 mil millones en ayuda militar a Ucrania como un "error increíble" y un "juego peligroso" contra la superpotencia nuclear Rusia. El presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció la nueva ayuda durante la visita del presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a Washington. La ayuda tiene como objetivo respaldar a Kiev en la defensa propia y incluye armas con un alcance mejorado para apoyar mejor los ataques a Rusia desde una distancia segura.

00:25 El recuento de muertos por el ataque a Sumy sube a diez El recuento de muertos por el ataque ruso a un hospital en la ciudad fronteriza ucraniana de Sumy ha aumentado a diez. Inicialmente, se confirmó la muerte de una persona en el primer ataque al centro médico, según el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klymenko. El hospital fue bombardeado durante la evacuación de los pacientes. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, acusa a Rusia de librar una "guerra contra los hospitales".

22:54 El equipo de Zelenskyy: EE. UU. está muy interesado en el "plan de victoria" ucraniano Serhiy Nykyforov, portavoz de la oficina presidencial ucraniana, afirma que el gobierno de EE. UU. ha mostrado "un interés profundo" en el llamado "plan de victoria" del presidente Volodymyr Zelenskyy. A diferencia de los informes de los medios que indican una respuesta tibia de Washington, Nykyforov, en la televisión ucraniana, asegura que el plan fue "bien recibido". Agrega que el presidente de EE. UU., Joe Biden, prometió regresar con "algunas decisiones y respuestas" regarding the plan at the Ramstein Contact Group meeting in Germany on October 12.

22:25 Zelenskyy predice el apoyo de Trump a Ucrania El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, cree que Donald Trump apoyará a Ucrania en caso de una victoria en las elecciones de noviembre. Zelenskyy compartió esta predicción con Fox News después de reunirse con el republicano estadounidense, stating, "No sé lo que sucederá después de las elecciones y quién será el presidente. Pero he recibido fuertes garantías de Donald Trump de que estará de nuestro lado, de que ayudará a Ucrania".

21:40 Lavrov: El Occidente no debería buscar una "victoria" contra una potencia nuclear como RusiaEn su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aconseja al Occidente no intentar superar "a una potencia nuclear como Rusia". Él etiqueta tales esfuerzos como "un juego mortal". No hace mucho, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, volvió a insinuar la posibilidad de usar armas nucleares. Según él, cualquier ataque convencional contra Rusia respaldado por una potencia nuclear sería considerado un ataque conjunto por parte de esas naciones.

